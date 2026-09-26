Loại cá nhiều protein hơn cả cá hồi: Việt Nam khai thác hơn 200.000 tấn/năm, Mỹ, Nga đang tích cực nhập khẩu

Đây là một trong những loại cá có giá trị xuất khẩu lớn của Việt Nam, được đánh giá cao bởi giá trị dinh dưỡng.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 8/2026, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt gần 90 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất. Riêng trong tháng 8, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ khoảng 35 triệu USD cá ngừ, tăng 23% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 248 triệu USD, tăng 8%.

Nga cũng đang trở thành thị trường đáng chú ý. Trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Nga đạt 38 triệu USD, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2025. VASEP đánh giá đây là một trong những mức tăng cao trong nhóm các thị trường lớn của cá ngừ Việt Nam.

(Ảnh: VASEP)

Các sản phẩm cá ngừ xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam gồm cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to và cá ngừ vằn. Nguồn lợi cá ngừ tập trung chủ yếu ở vùng biển miền Trung và khu vực trung tâm Biển Đông, với trữ lượng ước đạt hơn 600.000 tấn. Sản lượng cá ngừ khai thác hàng năm đạt hơn 200.000 tấn.

Giá trị dinh dưỡng của cá ngừ

Nguồn protein dồi dào, hỗ trợ duy trì cơ bắp

Cá ngừ là thực phẩm giàu protein nhưng tương đối ít calo và chất béo, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn cân bằng. Protein cung cấp các axit amin cần thiết cho quá trình xây dựng và duy trì cơ bắp, đồng thời giúp tăng cảm giác no sau bữa ăn.

Khoảng 85 g cá ngừ cung cấp tới 25 g protein, nhỉnh hơn mức khoảng 22 g protein trong cùng khẩu phần cá hồi. Trong khi cá ngừ tương đối ít chất béo, cá hồi lại nổi bật với hàm lượng chất béo và omega-3 cao hơn.

Với những người đang kiểm soát cân nặng, việc đảm bảo đủ protein trong khẩu phần có thể giúp hạn chế mất khối lượng cơ trong quá trình giảm cân.

Bổ sung omega-3 tốt cho tim mạch

Cá ngừ cung cấp các axit béo omega-3, trong đó có EPA và DHA. Đây là những chất béo không bão hòa đa có vai trò đối với hoạt động của tim, mạch máu và hệ thần kinh.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, ăn cá, đặc biệt các loại cá giàu omega-3, ít nhất 2 lần mỗi tuần có thể là một phần của chế độ ăn tốt cho sức khỏe tim mạch. Hàm lượng omega-3 thay đổi tùy loài cá ngừ, vì vậy không phải loại cá ngừ nào cũng có lượng EPA và DHA tương đương cá hồi.

Giàu vitamin B12, hỗ trợ hệ thần kinh và tạo máu

Cá ngừ là nguồn cung cấp vitamin B12 đáng kể. Vitamin này cần thiết cho quá trình hình thành tế bào hồng cầu, tổng hợp DNA và duy trì chức năng bình thường của hệ thần kinh.

Đây cũng là một trong những lý do cá và hải sản được xem là nhóm thực phẩm giàu vi chất, bên cạnh hàm lượng protein cao.

Bổ sung vitamin D và selen

Cá ngừ còn cung cấp vitamin D, dưỡng chất cần thiết cho quá trình hấp thu canxi, sức khỏe xương và chức năng miễn dịch.

Bên cạnh đó, cá ngừ giàu selen - khoáng chất tham gia vào hoạt động của các enzyme chống oxy hóa và hỗ trợ chức năng tuyến giáp, hệ miễn dịch.

Lưu ý khi ăn cá ngừ

Một số loại cá ngừ, đặc biệt cá ngừ mắt to, có thể chứa hàm lượng thủy ngân cao do tích lũy qua chuỗi thức ăn. Vì vậy, người tiêu dùng nên đa dạng các loại cá trong khẩu phần thay vì thường xuyên ăn một loại cá, đặc biệt phụ nữ mang thai, người đang cho con bú và trẻ nhỏ cần lưu ý lựa chọn loại cá ngừ phù hợp.

Bên cạnh đó, giá trị dinh dưỡng của cá ngừ còn phụ thuộc vào sản phẩm và cách chế biến. Cá ngừ đóng hộp có thể chứa lượng natri hoặc dầu đáng kể, trong khi các món cá ngừ chiên nhiều dầu cũng làm tăng lượng chất béo và năng lượng. Do đó, nên ưu tiên cá ngừ tươi hoặc cá ngừ đóng hộp ngâm nước, đồng thời đọc kỹ thông tin dinh dưỡng và khẩu phần trên nhãn sản phẩm.

Theo VASEP, WebMD, Health