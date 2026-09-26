10 năm làm việc chăm chỉ, cô gái sinh năm 1993 tự mua nhà 2 tỷ

Sau 10 năm làm việc và tiết kiệm, cô gái trẻ cuối cùng cũng sở hữu căn nhà 12m² của riêng mình.

Thay vì mua sắm hàng hiệu hay chạy theo những thú vui đắt đỏ, nữ blogger @小丸子和柯南 lựa chọn dành dụm cho mục tiêu có một nơi thực sự thuộc về mình. Cuối cùng, ở tuổi ngoài 30, cô đã tự mua được căn hộ nhỏ tại Hong Kong (Trung Quốc) với giá khoảng 2 tỷ đồng.

Diện tích chỉ vỏn vẹn 12m², nhưng điều khiến căn nhà nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội lại nằm ở cách chủ nhân “nới rộng” từng mét vuông bằng sự khéo léo. Từ giường ngủ, phòng khách, bếp đến khu vực lưu trữ đều được tính toán kỹ, thậm chí căn hộ còn được bố trí đủ hai khu vực ngủ để có chỗ dành cho khách ghé chơi.

Nhỏ bé là vậy, nhưng khi ánh hoàng hôn tràn qua cửa sổ, phủ một lớp vàng dịu lên sàn gỗ và những món đồ giản đơn, 12m² ấy dường như chẳng còn mang cảm giác của một căn hộ chật chội. Với chủ nhân, sau 10 năm cố gắng, có lẽ điều đáng giá nhất không phải căn nhà rộng bao nhiêu, mà là cuối cùng đã có một nơi có thể gọi bằng hai chữ “nhà mình”.

Ngay khi bước vào, một trong những chi tiết gây chú ý nhất là khu vực ngủ được tích hợp cùng hệ tủ. Thay vì để chiếc giường chiếm gần hết diện tích sàn, chủ nhân tận dụng khoảng không phía trên. Bệ giường được nâng cao khoảng 1m, tạo cảm giác gần giống một chiếc giường tầng hoặc gác xép. Một cầu thang nhỏ dẫn lên khu vực này, trong khi khoảng trống bên dưới các bậc thang được biến thành ngăn chứa đồ. Nhờ vậy, diện tích vốn dành cho một chức năng lại có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Khu vực ngủ phía trên được lót nệm mỏng, bên cạnh có một ô cửa sổ nhỏ có thể đóng mở. Đây cũng là góc nữ blogger thích tựa vào đọc sách, sử dụng điện thoại hoặc đơn giản ngồi nghỉ ngơi. Vị trí này hướng về phía ban công nên từ giường vẫn có thể nhìn ra bên ngoài. Một góc nhỏ đủ riêng tư, nhưng không quá bí bách.

Với nhiều căn hộ siêu nhỏ, bếp thường là khu vực đầu tiên phải thu hẹp. Tuy nhiên, nữ chủ nhân yêu thích nấu ăn nên đây lại là chức năng cô nhất quyết giữ lại. Bếp được bố trí ngay phía bên phải cửa ra vào theo dạng mở. Một hệ tủ màu trắng được thiết kế chạy dọc bức tường. Những dụng cụ ít sử dụng được đưa vào tủ trên và tủ dưới nhằm giữ mặt bếp gọn gàng.

Các thiết bị như bồn rửa, bếp từ, tủ khử trùng và tủ lạnh cũng được tính toán để tích hợp vào hệ tủ. Việc sử dụng chủ yếu màu trắng tạo cảm giác đồng nhất, hạn chế việc quá nhiều thiết bị khiến căn bếp nhỏ trở nên rối mắt. Không rộng rãi để bày biện nhiều thứ, nhưng vẫn đủ để chủ nhân tự chuẩn bị những bữa ăn của mình.

Sàn gỗ được sử dụng xuyên suốt căn nhà. Phòng khách bố trí một chiếc sofa màu trắng phủ vải xám sát tường, phía dưới trải thảm xanh - trắng. Chiếc bàn vuông bằng gỗ phía trước có kích thước khá nhỏ, dễ dàng di chuyển. Khi cần, nó vừa là bàn trà vừa trở thành bàn ăn.

Do sống một mình và diện tích hạn chế, nữ blogger quyết định không đặt TV. Thay vào đó, cô xem phim và các chương trình giải trí bằng điện thoại hoặc máy tính bảng. Cuối tuần, phòng khách trở thành góc thư giãn yêu thích. Cô có thể cuộn mình trên sofa, ăn đồ ăn vặt, xem chương trình yêu thích hoặc mở rèm để ánh nắng từ ban công tràn vào nhà. Không cần một phòng khách lớn, đôi khi chỉ một chiếc sofa đủ êm và một buổi chiều không phải vội đi đâu cũng đã thành khoảng thời gian dễ chịu.

Đối diện sofa là một hệ tủ lưu trữ. Phần tủ kính phía dưới được sử dụng để cất bát đĩa, sách và những đồ dùng trong nhà. Khoảng giữa được để trống để đặt hai bể cá nhỏ, tạo thêm chuyển động và sức sống cho không gian.

Với một căn hộ chỉ 12m², lưu trữ gần như trở thành bài toán quan trọng nhất. Chủ nhân vì thế tận dụng cả những vị trí tưởng như khó sử dụng. Ở góc phòng ngủ, cô lắp thêm hệ tủ treo màu trắng phía trên đầu giường để chứa những món đồ ít dùng. Khoảng dưới cầu thang trở thành ngăn kéo. Các hệ tủ được đẩy sát tường và phát triển theo chiều cao thay vì chiếm thêm diện tích sàn. Mỗi khoảng trống vì thế đều có nhiệm vụ riêng.

Ngay phía đối diện là ban công. Máy giặt sấy được thiết kế âm vào một góc để không ảnh hưởng tới lối đi.

Ở khu vực cửa sổ, blogger đặt thêm một chiếc ghế gỗ được làm riêng, biến nơi vốn khó tận dụng thành một góc thư giãn. Khi ánh chiều chiếu vào, cô có thể nằm trên ghế, tắm nắng và nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ. Đây cũng là một trong những điểm khiến căn hộ tuy nhỏ nhưng không quá bí bách. Ánh sáng tự nhiên đi sâu vào nhà, giúp ranh giới của 12m² dường như được nới rộng thêm đôi chút.

Không gian ngủ còn lại cũng được tính toán gần như sát với kích thước căn phòng. Theo chia sẻ, khu vực này chỉ rộng khoảng 1,2m và dài hơn 2m một chút. Khung giường được thiết kế để vừa khít vào khoảng trống, gần như không để thừa diện tích. Phía ngoài còn có một tấm rèm được đặt làm riêng. Dù sống một mình, nữ blogger vẫn kéo rèm xuống mỗi khi ngủ bởi lớp ngăn cách nhỏ này đem lại cảm giác riêng tư và an toàn hơn. Vào mùa đông, đây là nơi cô có thể cuộn mình nghỉ ngơi. Khi trời đẹp, chỉ cần mở rèm, ánh nắng lại đi vào căn phòng.

Căn hộ chỉ 12m², không có những khoảng không rộng rãi hay nội thất cầu kỳ. Mọi thứ đều được thu nhỏ, tích hợp và tận dụng tối đa. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là phía sau căn nhà ấy là 10 năm làm việc, tiết kiệm của một người trẻ để đổi lấy không gian thực sự thuộc về mình.

Sau cùng, nhà có thể nhỏ, nhưng cảm giác được trở về nơi của riêng mình lại chẳng thể đo bằng mét vuông. Một chiếc sofa, căn bếp nhỏ, ô cửa đón nắng và chiếc giường để khép lại ngày dài - sau 10 năm cố gắng, có lẽ từng ấy đã đủ để hai chữ “về nhà” trở nên đặc biệt.

Nguồn: post.smzdm

09:05:22 query returned open=false 09:05:58 dblclick "Nguồn: post.smzdm" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:09:33 dblclick "thiết, thậm chí theo nguồn chia sẻ, căn hộ được tổ chức thành hai khu vực ngủ cùng các không gian sinh hoạt." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:09:36 dblclick "Có những giấc mơ phải mất rất nhiều năm mới đủ gần để chạm tới. Với người này, đó có thể là một chuyến đi thật xa, với người khác là chiếc xe đầu tiên. Còn với cô gái sống tại Hong Kong (Trung Quốc) này, điều cô mong muốn sau nhiều năm đi làm chỉ đơn giản là một nơi mà khi khép cánh cửa lại, cô biết từng mét vuông bên trong đều thực sự thuộc về mình. Theo chia sẻ của blogger @小丸子和柯南, để có được căn nhà ấy, cô đã dành 10 năm làm việc và tiết kiệm, hạn chế mua sắm, không chạy theo những món đồ xa xỉ như túi xách để dành tiền mua nhà. Thành quả sau một thập kỷ không phải căn hộ rộng hàng trăm mét vuông, mà là một không gian chỉ vỏn vẹn **12m²**. Nhưng với cô, diện tích dường như không phải điều quan trọng nhất. Bởi bên trong 12m² ấy, chủ nhân đã tìm cách bố trí đầy đủ những khu vực cần thiết, thậm chí theo nguồn chia sẻ, căn hộ được tổ chức thành hai khu vực ngủ cùng các không gian sinh hoạt. Nhỏ bé nhưng không tạm bợ, từng centimet đều được tính toán để biến căn hộ thành một tổ ấm thực sự." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:09:41 dblclick "nữ blogger @小丸子和柯南" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:10:55 dblclick "684acb450b7ec5302.jpg_e1080" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:10:57 dblclick "### 12m² nhưng tận dụng cả chiều cao để tạo thêm chỗ ngủ" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:11:33 dblclick "684acb4a83973758.jpg_e1080" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:12:09 dblclick "684acb4536d635302.jpg_e1080" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:12:13 dblclick "### Căn bếp mở nhỏ gọn nhưng không bị loại bỏ" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:13:01 dblclick "trải ga kẻ caro hồng - trắng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:13:41 dblclick "684acb45b7bbb5302.jpg_e1080" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:13:45 dblclick "684acb4628e969460.jpg_e1080" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:13:49 dblclick "### Căn bếp mở nhỏ gọn nhưng không bị loại bỏ" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:14:43 dblclick "684acb466d1c99460.jpg_e1080" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:14:48 dblclick "684acb4662e9f9460.jpg_e1080" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:14:51 dblclick "### Phòng khách nhỏ đến mức bàn trà cũng phải kiêm bàn ăn" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:15:27 dblclick "684acb47c6d512373.jpg_e1080" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:16:10 dblclick "684acb450b7ec5302.jpg_e1080" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:16:12 dblclick "684acb450b7ec5302.jpg_e1080" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:16:14 dblclick "684acb450b7ec5302.jpg_e1080" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:16:49 dblclick "684acb4a9f157758.jpg_e1080" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:16:58 dblclick "### Hệ tủ được tận dụng đến từng khoảng trống" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:17:39 dblclick "684acb49aa1bc504.jpg_e1080" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:19:09 dblclick "684acb451c7765302.jpg_e1080" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:19:18 dblclick "684acb45b84165302.jpg_e1080" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:19:21 dblclick "### Ban công nhỏ trở thành góc ngắm hoàng hôn" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:19:49 dblclick "684acb461fbf59460.jpg_e1080" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:20:21 dblclick "thanh" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:20:26 dblclick "684acb4a3e8ca758.jpg_e1080" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:20:28 dblclick "### Phòng ngủ vừa khít đến từng centimet" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:21:24 dblclick "684acb4c6d2a86161.jpg_e1080" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:21:28 dblclick "684acb4c6d8016161.jpg_e1080" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:21:30 dblclick "### 10 năm tiết kiệm đổi lấy 12m² thuộc về riêng mình" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:21:55 dblclick "chiếc tủ, chiếc giường và góc cửa sổ để 12m² ấy không chỉ là nơi để ngủ." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true