Vung nồi bỗng dính chặt vào mặt bếp: Nhấc lên ngay là điều nên tránh

Vung nồi có lúc bám chặt vào bề mặt bếp sau khi đặt xuống.

Nấu canh, luộc rau hay kho thịt, nhiều người thường mở vung để nêm nếm. Nếu mặt bếp còn khoảng trống lại tiện tay đặt ngay chiếc vung vừa nhấc khỏi nồi xuống phần kính bên cạnh. Đến khi cần đậy lại, chiếc vung có thể bám chặt vào mặt bếp. Phản xạ là cầm núm và nhấc lên ngay, nhưng đây chính là thao tác một số hãng khuyên tránh khi vung đang dính trên mặt kính.

Tuy nhiên, trong hướng dẫn chăm sóc mặt kính gốm, Whirlpool khuyến cáo không để vung nóng trên mặt bếp. Hãng giải thích rằng khi bếp nguội đi, không khí có thể bị giữ giữa vung và mặt kính. Khi người dùng nhấc vung lên, mặt kính gốm có thể bị hỏng hoặc vỡ.

Vì sao chiếc vung lại dính chặt vào mặt bếp?

Điểm dễ gây hiểu nhầm là mặt bếp vốn được thiết kế để chịu nhiệt trong quá trình nấu. Vì vậy, nhiều người có thể nghĩ một chiếc vung nóng đặt ở vùng không nấu sẽ không khác mấy so với chiếc nồi đang ở trên bếp. Nhưng cảnh báo của nhà sản xuất lại tập trung vào trạng thái chiếc vung nằm phẳng trên bề mặt kính và quá trình hai bề mặt cùng nguội dần.

Hướng dẫn sử dụng của hãng bếp AGA (nước Anh) lưu ý rằng vung từng đậy nồi nóng có thể "dính" vào mặt kính hoặc tạo hiệu ứng hút chân không giữa hai bề mặt. Nếu điều này xảy ra, hãng khuyến cáo không cố nhấc thẳng chiếc vung đang bám chặt vì thao tác đó có thể làm hỏng bề mặt. Đây là cơ chế khác với chuyện mặt bếp bị xước do kéo lê nồi chảo.

Bosch cũng cảnh báo trong một số hướng dẫn bếp từ rằng vung nồi nóng đặt trên mặt kính có thể gây hư hại. Điều này cho thấy lưu ý về chiếc vung nóng không chỉ xuất hiện trong tài liệu của một hãng. Với các mẫu bếp có hướng dẫn tương tự, người dùng không nên coi phần mặt kính quanh vùng nấu như chỗ tiện tay đặt vung hoặc dụng cụ vừa lấy khỏi nồi.

Chị em chia sẻ cách đặt vung nồi sau khi mở để hạn chế nước vương ra mặt bếp - Ảnh chụp màn hình

Vung bị dính không có nghĩa mặt bếp đã hỏng

Việc chiếc vung bám chặt không đồng nghĩa mặt kính đã nứt hoặc chắc chắn sẽ hỏng. Điều cần tránh ở thời điểm này là cố nhấc thẳng chiếc vung khi lực hút vẫn còn. Mức độ bám có thể khác nhau tùy cấu tạo vung, độ phẳng của hai bề mặt, nhiệt độ và thiết kế của từng thiết bị. Vì vậy, cách an toàn hơn là xử lý theo hướng dẫn của đúng model thay vì dùng thêm lực.

Nếu chiếc vung đã bám chặt, không nên giật hoặc cố kéo thẳng lên. Trong hướng dẫn của hãng AGA, người dùng có thể cẩn thận trượt vung về phía mép bếp rồi nhấc ra, đồng thời tránh làm xước mặt kính. Một cách khác là chờ vung nguội về nhiệt độ phòng, khi hiệu ứng hút đã được giải phóng mới nhấc vung lên. Tuy nhiên, cách xử lý có thể khác giữa các mẫu bếp nên vẫn cần ưu tiên hướng dẫn của chính thiết bị đang dùng. Để tránh lặp lại tình huống này, bạn có thể chuẩn bị giá kê vung hoặc một bề mặt chịu nhiệt phù hợp cạnh khu vực nấu.

Nếu mặt bếp đã có vết nứt hoặc vỡ, SCHOTT CERAN khuyến cáo ngừng sử dụng và liên hệ dịch vụ bảo hành của nhà sản xuất thiết bị. Nếu bề mặt vẫn nguyên vẹn, người dùng không cần quá lo vì một lần lỡ tay. Nguyên tắc dễ nhớ là khi vung bỗng dính chặt, đừng dùng thêm lực chỉ vì muốn nhấc lên ngay; còn khi nấu, một chỗ đặt vung riêng sẽ tránh tình huống từ đầu.