10 loại cây chớ nên trồng sát cửa nhà

Cây xanh giúp lối vào nhà đẹp và mát hơn, nhưng không phải loại nào cũng thích hợp trồng sát cửa.

Khu vực cửa chính thường được nhiều gia đình ưu tiên trồng cây để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh quan cho rằng khi chọn cây cho vị trí này, không nên chỉ nhìn vào vẻ đẹp lúc mới trồng mà cần tính đến kích thước, bộ rễ và tốc độ phát triển về lâu dài.

Dưới đây là 10 loại cây được khuyên không nên trồng quá sát cửa nhà.

1. Cây tre

Cây tre (Ảnh: Getty)

Tre sinh trưởng nhanh, đặc biệt là những giống lan mạnh bằng thân rễ có thể phát triển vượt khỏi phạm vi ban đầu.

Marissa Angell, người sáng lập Angell Landscape Architecture, cho biết: “Tre lan mạnh là loại cây tôi sẽ không bao giờ trồng trong bồn cây sát nhà. Rễ có thể ảnh hưởng tới phần móng, và khi đã lan vào bồn cây thì rất khó loại bỏ hoàn toàn”.

Nếu thích tre, nên trồng ở khu vực có biện pháp giới hạn bộ rễ và cách xa công trình.

2. Cây bạc hà

Bạc hà thơm, dễ dùng trong nấu ăn nhưng lại phát triển rất mạnh nhờ thân ngầm.

Tammy Sons, người sáng lập TN Nursery, nhận xét: “Loại cây này lan quá mạnh và có thể nhanh chóng chiếm cả lối đi lẫn bồn cây sát móng nhà”.

Muốn trồng bạc hà gần khu vực sinh hoạt, lựa chọn phù hợp hơn là trồng trong chậu để kiểm soát phạm vi phát triển.

3. Cây thường xuân

Thường xuân có khả năng leo phủ tường đẹp mắt nhưng không phải lựa chọn lý tưởng ngay sát cửa.

Chuyên gia Angell cho biết: “Thường xuân là loại cây chúng tôi không khuyến khích trồng sát cửa nhà. Khi leo thành giàn dày, nó có thể trở thành nơi trú ẩn của sinh vật gây hại và làm hư hại công trình”.

Rễ bám của cây có thể bám chặt vào các khe, kẽ trên bề mặt và gây thêm khó khăn khi cây phát triển lâu năm.

4. Cây tử đằng

Cây tử đằng (Ảnh: Getty)

Tử đằng nổi bật với những chùm hoa rủ đẹp mắt nhưng dây leo phát triển rất khỏe.

Jacob Romkee, chủ Vintage Lawn Service, cảnh báo: “Tử đằng rất đẹp khi ra hoa, nhưng nếu trồng ngay cạnh cửa hoặc sát móng nhà, nó có thể nhanh chóng chiếm lối đi, làm hỏng máng xối và gây ra nhiều vấn đề”.

Nếu muốn trồng tử đằng, nên làm giàn chắc chắn ở vị trí cách xa ngôi nhà.

5. Hoa hồng nhiều gai

Hoa hồng có thể tạo điểm nhấn đẹp cho lối vào, nhưng những giống nhiều gai không phù hợp với nơi thường xuyên có người qua lại.

Wes Harvell, chuyên gia về hoa hồng tại Jackson & Perkins, cho biết: “Hoa hồng rất đẹp, nhưng nhiều giống vẫn có gai và thích hợp với vị trí xa những lối đi thường xuyên hơn”.

Trồng sát cửa có thể khiến gai vướng vào quần áo hoặc gây trầy xước cho người lớn, trẻ nhỏ và khách tới nhà.

6. Hoàng liên gai

Cây hoàng liên gai (Ảnh: The Spruce)

Hoàng liên gai, thuộc chi Berberis, là nhóm cây bụi có cành gai và màu lá bắt mắt. Ở Việt Nam, một số loài hoàng liên gai còn được biết đến như cây thuốc; phần rễ và thân của Berberis wallichiana được dùng làm dược liệu và có chứa berberin.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên trồng loại cây này sát cửa nhà vì nó có khả năng lan rộng và nguy cơ tạo môi trường thuận lợi cho côn trùng, động vật gây hại trú ẩn.

7. Cỏ cảnh thân cao

Các loại cỏ cảnh cao tạo chuyển động và vẻ mềm mại cho khu vườn nhưng khi phát triển hết kích thước có thể che khuất tầm nhìn và lấn sang lối đi.

Chuyên gia Sons cảnh báo: “Một số loại cỏ cảnh khi quá lớn có thể chắn tầm nhìn và lấn át khu vực cửa vào nếu không được kiểm soát”.

Những giống cao nên được bố trí ở ranh giới sân hoặc khu vực rộng hơn.

8. Cây thân gỗ lớn

Không phải mọi cây bóng mát đều thích hợp trồng gần cửa chính. Khi cây trưởng thành, hệ rễ lớn có thể ảnh hưởng tới lối đi hoặc phần móng, trong khi cành cây che khuất tầm nhìn và làm tăng công việc cắt tỉa.

Chuyên gia Romkee cho biết: “Tôi không khuyến nghị trồng cây lớn quá gần nhà. Ở khu vực cửa chính, nên chọn những cây có thể giữ kích thước nhỏ và dễ kiểm soát”.

9. Các loại rau, quả thân leo, phát triển mạnh

Cây bí có thân phát triển mạnh (Ảnh: Getty)

Bí ngô và nhiều loại rau quả thân leo có tốc độ bò lan rất nhanh. Theo chuyên gia Sons, ban đầu chúng có thể trông khá đẹp mắt, nhưng sau đó dây cây dễ bò kín lối đi và khiến khu vực cửa trở nên lộn xộn.

Những loại cây này phù hợp hơn với luống rau hoặc giàn riêng, nơi có đủ không gian để dây phát triển.

10. Cây nhiều hoa thơm thu hút ong, bướm

Những cây thu hút các loài thụ phấn rất có lợi cho hệ sinh thái và không phải cây “xấu”. Vấn đề nằm ở vị trí trồng. Chuyên gia Harvell cho biết: “Những cây ra nhiều hoa, có hương thơm mạnh có thể khiến ong và các loài thụ phấn thường xuyên tập trung ngay tại lối vào”.

Các loại như oải hương vì thế nên được bố trí cách cửa ra vào một khoảng phù hợp, vừa giúp ong bướm tìm được nguồn thức ăn, vừa tránh côn trùng tập trung ngay nơi người qua lại.

Theo các chuyên gia, khu vực sát cửa nên ưu tiên cây có kích thước vừa phải, dễ kiểm soát và không gây ảnh hưởng tới công trình nhà ở khi trưởng thành. Dành dành, cẩm tú cầu, thu hải đường hay hoàng dương là một số lựa chọn phù hợp hơn.

Ngoài ra, cây trồng gần cửa hoặc sát nhà nên cách công trình khoảng 0,9-1,2 m. Đây là khoảng cách hợp lý giúp cây có không gian phát triển mà không lấn lối đi hoặc gây thêm khó khăn cho việc bảo dưỡng ngôi nhà.

Nguồn: Veranda