Căn phòng của giáo sư đại học Bắc Kinh hút 800.000 người xem

"Căn phòng đặc biệt" của nữ giáo sư đại học được chia sẻ mạnh mẽ trên MXH Weibo Trung Quốc.

Có những thú vui càng đi qua năm tháng lại càng trở nên quý giá. Không cần một chuyến đi xa hay những cuộc vui náo nhiệt, đôi khi chỉ là buổi chiều có nắng, một ấm trà vừa pha, cuốn sách đang đọc dở và vài giờ được ở một mình cũng đủ khiến người ta thấy dễ chịu. Với một nữ giáo sư đại học ở Bắc Kinh, Trung Quốc, những khoảng thời gian như thế được cô dành trọn trong căn phòng đặc biệt nhất của ngôi nhà. Đó vốn chỉ là một phòng ngủ phụ ít sử dụng. Thay vì để trống, cô quyết định cải tạo nơi này thành phòng trà, cũng là không gian dành riêng cho những sở thích của mình: đọc sách, thưởng tranh, pha trà, luyện thư pháp và đốt hương. Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, căn nhà cùng góc phòng đặc biệt này đã thu hút tới 800.000 lượt xem.

Ý tưởng cải tạo bắt đầu từ một căn phòng ngủ phụ trước đây ít được sử dụng. Thay vì tiếp tục để trống hoặc chất đầy đồ đạc, chủ nhà quyết định biến nơi này thành phòng trà. Cách bố trí cũng xuất phát từ ba thứ cô coi là quan trọng nhất: trà, bàn trà và sách. Khi ba yếu tố này đã được xác định, những món đồ còn lại mới lần lượt được bổ sung để hoàn thiện không gian.

Ngay cạnh cửa sổ lớn là một chiếc bàn hình chữ nhật. Chủ nhà cố tình chọn mặt bàn rộng để không chỉ đặt được bộ ấm chén mà còn đủ chỗ cho sách cùng “văn phòng tứ bảo” gồm bút lông, mực, giấy và nghiên. Vì thế, cùng một vị trí có thể được sử dụng để pha trà, đọc sách, luyện thư pháp hay vẽ tranh tùy theo tâm trạng. Thay vì nhồi nhét quá nhiều nội thất, căn phòng giữ lại khá nhiều khoảng trống. Nhờ vậy, mọi hoạt động đều xoay quanh chiếc bàn và những thú vui mà chủ nhân thực sự yêu thích.

Một trong những điểm khiến phòng trà trở nên đặc biệt là cửa sổ kính lớn từ sàn đến trần. Chủ nhà bổ sung lớp rèm voan mỏng để làm dịu ánh sáng. Ban ngày, nắng đi qua lớp kính và rèm, tạo thành những mảng sáng mềm trên mặt bàn. Khi cửa sổ mở, gió nhẹ có thể ùa vào. Chỉ cần rót một tách trà rồi ngồi xuống ngắm cảnh, căn phòng gần như không cần thêm quá nhiều thứ để tạo cảm giác thư thái.

Những món đồ trang trí cũng được lựa chọn theo tinh thần này. Đồ sứ mang dáng vẻ cổ điển được cắm thêm vài cành hoa tươi, một bức tranh thủy mặc xuất hiện ở góc phòng, đi cùng bộ bàn ghế mang hai gam đỏ - trắng.

Ngay cả phần tường cũng không được trang trí quá cầu kỳ. Vì yêu thích thư pháp, nữ chủ nhân không cố tìm những tác phẩm nổi tiếng để treo cho đẹp nhà. Thay vào đó, cô lựa chọn những bài luyện chữ mà mình cảm thấy ưng ý rồi treo lên. Chính dấu ấn cá nhân ấy lại khiến căn phòng trở nên gần gũi hơn.

Nếu chiếc bàn là trung tâm của phòng trà thì điểm gây chú ý tiếp theo là hệ giá sách chiếm gần trọn một bức tường.Chủ nhà lựa chọn giá sách mang phong cách Trung Hoa và lấp đầy bằng những cuốn sách đã sưu tầm. Theo góp ý của gia đình, cô không để các ngăn chỉ toàn sách mà xen kẽ một vài món decor và cây xanh, giúp tổng thể nhẹ nhàng hơn. Trong số đó, món đồ cô đặc biệt yêu thích lại chỉ là một chiếc đèn bàn nhỏ. Thiết kế tinh tế cùng ánh sáng dịu khiến chiếc đèn trở thành điểm nhấn vừa đủ giữa những hàng sách.

Căn phòng vì thế không giống một thư viện nghiêm túc, cũng chẳng hoàn toàn là nơi tiếp khách. Nó nằm ở giữa: đủ sách để có thể ngồi đọc hàng giờ, đủ trà để chậm rãi thưởng thức và đủ yên tĩnh để người ở bên trong tạm thời tách khỏi những xao động thường ngày.

Điều thay đổi rõ rệt nhất sau khi căn phòng được hoàn thiện lại nằm ở chính thói quen của chủ nhân. Theo chia sẻ, từ khi có phòng trà, mỗi lúc rảnh cô ít dành thời gian cho điện thoại hay TV hơn. Thay vào đó, cô bước vào căn phòng này rồi đóng cửa lại. Bút lông, mực, giấy và nghiên được bày lên bàn. Một tách trà được pha sẵn đặt bên cạnh. Sau đó, cô lấy những câu chữ mình từng chép lại và từ từ viết từng nét lên giấy. Không điện thoại, không TV, cũng chẳng cần những cuộc trò chuyện liên tục. Đôi khi chỉ có tiếng bút đi trên mặt giấy và một tách trà bên cạnh cũng đủ khiến khoảng thời gian ở một mình trở nên trọn vẹn.

Khi màn đêm buông xuống, căn phòng lại mang một diện mạo khác. Ánh đèn cam ấm thay thế ánh nắng ban ngày, bao phủ bàn trà và những hàng sách. Chủ nhà có thể tiếp tục đọc, viết hoặc đơn giản ngồi yên trong sự tĩnh lặng.

Phòng khách cũng mang cùng một tinh thần

Không chỉ phòng trà, những khu vực khác trong căn nhà cũng được nữ giáo sư bố trí theo phong cách tương tự. Tại phòng khách, cô tự thiết kế một hệ tủ rượu tối màu dựa trên kết cấu có sẵn để trưng bày rượu và một số món đồ trang trí. Bên cạnh là máy nghe nhạc đĩa than mang phong cách cổ điển. Một lư hương đàn hương cũng được đặt trong không gian. Khi hương được đốt, làn khói mỏng tỏa lên bên cạnh những món đồ mang màu sắc trầm, khiến căn phòng càng thêm tĩnh tại.

Đối diện là khu vực ăn uống với một chiếc bàn chữ nhật và bốn ghế. Trên tủ bên cạnh, chủ nhà đặt thêm một chậu tre để mang màu xanh vào không gian. Khi rảnh, cô tự tỉa lá và phun nước cho cây. Loại cây này vẫn có thể sinh trưởng trong điều kiện ánh sáng không quá mạnh, đồng thời khiến căn phòng có thêm sức sống.

Nhìn toàn bộ căn nhà, thứ khiến người ta chú ý có lẽ không nằm ở một món nội thất cụ thể. Đằng sau phòng trà, giá sách hay chiếc máy đĩa than là cách chủ nhân chủ động dành lại một phần thời gian cho những sở thích của mình.

Đọc sách, luyện thư pháp, chăm cây, pha trà hay ngồi suy tư đều là những việc chẳng cần quá nhiều người tham gia. Với nữ giáo sư, ở một mình trong những khoảng thời gian ấy không đồng nghĩa với cô đơn. Đó đơn giản là lúc cô được sống theo nhịp của riêng mình, không cần giải thích hay chạy theo những xao động bên ngoài.

Bởi vậy, căn phòng ngủ phụ sau khi cải tạo mới trở thành nơi đặc biệt nhất trong nhà. Nó không được tạo ra để khoe một phong cách sống hay đơn thuần làm đẹp không gian, mà để cuộc sống có thêm những phút thật sự chậm. Sau cùng, một căn nhà dễ chịu đôi khi không cần quá nhiều tiện nghi. Một ấm trà, một cuốn sách, một tia nắng bên cửa sổ và vài giờ hoàn toàn thuộc về mình - với một số người, bấy nhiêu đã đủ để tạo nên một ngày bình yên.

Nguồn: Toutiao