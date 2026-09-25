Bức ảnh "trung bình ngày Trung thu" khiến cả cõi mạng cười lạc giọng

Không khí đón Trung thu năm nay khiến cõi mạng rộn ràng với những màn tạo hình hoa quả vô cùng sáng tạo và đáng yêu.

Trung thu là dịp các gia đình cùng nhau chuẩn bị những mâm cỗ đầy màu sắc để các em nhỏ vui hội trăng rằm. Cứ đến mùa này, mạng xã hội lại rộn ràng với đủ kiểu mâm cỗ được trang trí bắt mắt, trong đó những màn tạo hình hoa quả luôn khiến dân tình thích thú bởi sự sáng tạo và khéo léo của người làm. Mùa Trung thu năm nay cũng không ngoại lệ khi loạt hình ảnh hoa quả được “biến hóa” thành đủ con vật đáng yêu, trở thành những món quà đặc biệt mà các bậc phụ huynh chuẩn bị cho con mang đến lớp, cùng đón Trung thu với bạn bè và thầy cô.

Trên MXH, bức ảnh được một phụ huynh đăng tải đang viral khắp cõi mạng khi ghi lại cảnh tượng tủ lạnh của gia đình mùa Trung thu: không phải thịt cá, rau củ hay đồ ăn thường thấy mà là cả một “vườn thú” thu nhỏ được tạo hình từ hoa quả. Từ chó bưởi, thỏ cam, cú táo đến nhím hướng dương, con nào cũng được tạo hình tỉ mỉ, đáng yêu. Đăng tải bức ảnh, phụ huynh này hài hước chia sẻ: “Trung bình tủ lạnh của gia đình có mẹ làm trong Ban Phụ Huynh những ngày này. Không cất đồ ăn, chỉ toàn là chó bưởi, thỏ cam, cú táo, nhím hướng dương,... Lớp con thi nhưng thực ra lại là hội thi khéo tay của các mẹ. Đau lưng mỏi gối tê tay quá các bác ơi”. Bức hình này viral chóng mặt vì nói đúng “nỗi lòng” của không ít gia đình có con nhỏ mỗi dịp Trung thu: vừa hài hước, đáng yêu lại cho thấy sự khéo léo, tâm huyết của các bậc phụ huynh khi muốn mang đến cho các con một mùa trăng thật đặc biệt.

Nguồn hình ảnh: Facebook Thùy Linh

Hòa chung không khí “trung bình ngày Trung thu”, các bậc phụ huynh không ai bảo ai cũng thi nhau “flex” thành quả tạo hình con vật từ hoa quả, rau củ. Có thể thấy, sức sáng tạo của các bố mẹ đúng là vô biên, khi từ những loại trái cây quen thuộc lại có thể “hô biến” thành đủ hình thù ngộ nghĩnh, đáng yêu. Tất cả đều được chuẩn bị cực kỳ tâm huyết để các con mang đến trường lớp, cùng bạn bè và thầy cô vui hội trăng rằm. Dạo một vòng mạng xã hội những ngày qua, không khó để bắt gặp những màn tạo hình hoa quả khiến người xem vừa thích thú vừa phải trầm trồ trước độ khéo tay của các bậc phụ huynh. Nhìn thành quả tưởng đơn giản nhưng để tạo ra một “vườn thú” đủ đầy như vậy chắc hẳn các phụ huynh cũng đã phải bỏ không ít thời gian và công sức. Từ chọn nguyên liệu, lên ý tưởng cho đến cắt tỉa, tạo hình, công đoạn nào cũng cần sự kiên nhẫn và khéo léo.

Chú chó được tạo hình từ quả bưởi và chú nhím được tạo hình từ mướp đắng + hạt hướng dương là 2 nhân vật dễ bắt gặp nhất trong "đường đua" Trung thu của các bậc phụ huynh năm nay (Hình ảnh: Facebook Nguyễn Thị Thanh Thảo)

Chỉ từ quả cam, chùm nho và vài chiếc que tăm, một phụ huynh đã có thể “hô biến” thành con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Không ngoa khi nói rằng nhiều tạo hình vừa đẹp mắt vừa dễ làm, hứa hẹn sẽ được dân tình “lưu công thức” để dành tới hội Trăng năm sau. (Hình ảnh: Facebook Nguyễn Thị Thanh Thảo)

Mâm hoa quả vốn toàn những loại quả quen thuộc nay trở nên vô cùng độc đáo, có 1-0-2 với "vườn bách thú" gồm thỏ, rùa, cua... vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu (Hình ảnh: Facebook Đào Thu Hương)

Để con có một mùa Trung thu thật vui, phụ huynh Việt Nam không ngại dành thời gian ngồi tỉ mỉ uốn nắn, cắt tỉa từng chi tiết, “hô biến” hoa quả thành những con vật siêu đáng yêu để mang đến lớp trưng bày (Hình ảnh: Facebook Nguyễn Thị Trinh Nữ)