Lời khuyên cho tất cả các gia đình đang dùng bếp gas

Bếp gas là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình, nhưng việc sử dụng nhiên liệu dễ cháy đòi hỏi người dùng duy trì một số thói quen để hạn chế rò rỉ gas, cháy nổ và những sự cố không đáng có.

Khóa van gas sau mỗi lần nấu

Một trong những thói quen quan trọng nhất khi sử dụng bếp gas là không chỉ tắt núm bếp mà còn khóa van bình sau khi nấu. Khi núm bếp ở vị trí tắt, nguồn gas vẫn được kết nối với hệ thống dẫn gas. Việc khóa van giúp ngắt nguồn cung cấp khi thiết bị không còn được sử dụng.

Đặc biệt trước khi đi ngủ, đi làm hoặc rời khỏi nhà trong thời gian dài, nên kiểm tra lại cả núm bếp và van bình. Đây là thao tác chỉ mất vài giây nhưng giúp gia đình chủ động hơn trong việc kiểm soát nguồn nhiên liệu.

Kiểm tra dây dẫn và các đầu nối

Dây dẫn gas không nên bị đặt sát khu vực có nhiệt độ cao hoặc bị gập, đè bởi đồ vật. Sau thời gian sử dụng, dây có thể bị cứng, nứt, biến dạng hoặc xuống cấp.

Gia đình nên kiểm tra định kỳ toàn bộ đoạn dây và các vị trí nối. Nếu phát hiện dây bị hư hỏng, không nên tự cắt, nối hoặc dùng băng keo để vá mà cần thay bằng loại phù hợp.

Các đầu nối cũng cần được kiểm tra nếu có dấu hiệu lỏng hoặc bất thường. Việc sử dụng phụ kiện đúng tiêu chuẩn và phù hợp với hệ thống bếp giúp hạn chế nguy cơ rò rỉ.

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Vệ sinh đầu đốt và kiềng bếp thường xuyên

Dầu mỡ, vụn thức ăn và nước từ nồi có thể rơi xuống mặt bếp hoặc bám vào khu vực đầu đốt. Nếu tích tụ lâu ngày, chúng có thể khiến ngọn lửa cháy không đều hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả đun nấu.

Sau khi bếp nguội, nên vệ sinh mặt bếp và các bộ phận có thể tháo rời. Kiềng bếp cần được làm sạch để nồi đứng vững, trong khi khu vực đầu đốt cần được giữ thông thoáng.

Nếu ngọn lửa xuất hiện màu bất thường, cháy không đều hoặc phát ra tiếng lạ, không nên cố sử dụng tiếp mà cần kiểm tra nguyên nhân.

Giữ khu vực quanh bếp thông thoáng

Không nên đặt khăn giấy, khăn lau, túi nilon, rèm cửa hoặc những vật dễ bắt lửa sát bếp. Chai dầu ăn và các loại gia vị cũng nên được đặt ở vị trí cách xa vùng lửa trực tiếp.

Khu vực xung quanh bếp cần đủ khoảng trống để thao tác khi nấu. Nếu căn bếp có hệ thống thông gió hoặc máy hút mùi, nên sử dụng phù hợp trong quá trình chế biến, đặc biệt khi nấu các món tạo nhiều khói.

Không rời khỏi bếp khi đang nấu

Đây là thói quen rất dễ bị bỏ qua. Chỉ vài phút rời khỏi bếp cũng có thể khiến nồi bị trào, thức ăn cháy hoặc ngọn lửa bị tắt.

Nếu nước từ nồi trào xuống làm tắt lửa, cần tắt bếp và khóa nguồn gas trước khi xử lý. Không nên bật lại ngay khi chưa chắc chắn lượng gas đã được ngắt và khu vực đầu đốt đã an toàn.

Khi phải rời khỏi nhà hoặc đi ngủ, tuyệt đối không để bếp đang hoạt động mà không có người trông coi.

Ảnh minh họa

Sử dụng nồi, chảo phù hợp

Nồi và chảo cần được đặt chắc chắn trên kiềng, không nghiêng hoặc có nguy cơ đổ khi thao tác. Kích thước dụng cụ nấu cũng nên phù hợp với vùng lửa.

Không nên để ngọn lửa vượt quá đáy nồi quá nhiều, vừa gây lãng phí nhiên liệu vừa có thể làm nóng các bộ phận xung quanh. Tay cầm chảo nên quay vào phía trong, tránh hướng ra ngoài mép bếp.

Không dùng lửa để kiểm tra rò rỉ gas

Khi nghi ngờ gas bị rò rỉ, tuyệt đối không dùng bật lửa, diêm hoặc bất kỳ nguồn lửa nào để tìm vị trí rò.

Nếu phát hiện mùi gas, cần tránh tạo tia lửa, không bật hoặc tắt công tắc điện trong khu vực nghi ngờ có khí gas. Nếu có thể thực hiện an toàn, khóa van gas, mở cửa để thông thoáng và đưa mọi người ra khỏi khu vực.

Sau đó, nên liên hệ đơn vị cung cấp gas hoặc người có chuyên môn để kiểm tra. Không nên tự tháo lắp hoặc sửa chữa hệ thống nếu không có kiến thức và thiết bị phù hợp.

Không nên tiếp tục sử dụng bếp khi có dấu hiệu bất thường

Một số dấu hiệu như mùi gas, ngọn lửa cháy không ổn định, dây dẫn nứt hoặc cứng, van khó đóng mở, bếp phát ra tiếng bất thường đều cần được lưu ý.

Thay vì cố sử dụng thêm vài lần, gia đình nên ngừng bếp và kiểm tra nguyên nhân. Với thiết bị đã sử dụng trong thời gian dài, việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ cũng cần được thực hiện bởi người có chuyên môn.

Quan trọng nhất, không nên vì muốn tiết kiệm chi phí mà tiếp tục sử dụng những bộ phận đã xuống cấp hoặc thay thế bằng linh kiện không rõ nguồn gốc.