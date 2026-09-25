Lời khuyên cho những gia đình có gạch lát nền bị phồng rộp, nứt vỡ

Hiện tượng gạch lát nền bị phồng rộp, nứt vỡ đã không còn là chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên nguyên nhân của vấn đề này là gì và cách xử lý như thế nào là thích hợp thì không phải ai cũng biết.

Mới đây, trên MXH xôn xao một đoạn clip ghi lại cảnh tượng nền nhà lát gạch men của một gia đình đột nhiên bị nứt vỡ, lan nhanh từ phần mép cầu thang đến những viên gạch lát bên trong. Sự thay đổi nhanh chóng kèm theo tiếng nứt vỡ khiến cho người xem không khỏi lo lắng cho sự an toàn của các thành viên trong gia đình.

Hình ảnh nền nhà bỗng dưng nứt toác khiến người xem sợ thay cho chủ nhà. (Nguồn: MXH)

Vậy tại sao lại có hiện tượng gạch lát nền bị phồng rộp, thậm chí nứt vỡ như vậy?

Nguyên nhân khiến gạch lát nền trong nhà bị phồng rộp, nứt vỡ

Nguyên nhân hàng đầu khiến gạch lát nền trong nhà bị phồng rộp là do hiện tượng giãn nở nhiệt của vật liệu khi nhiệt độ thay đổi đột ngột, trong khi thợ thi công lại lát gạch quá khít và không chừa đủ khoảng cách mạch ron để gạch "thở".

Sự co ngót không đồng đều giữa lớp bê tông cốt nền bên dưới và lớp vữa hồ dầu dán gạch theo thời gian cũng tạo ra lực kéo ghì mạnh, làm mất đi sự liên kết và đẩy viên gạch bong lên khỏi sàn. Kỹ thuật thi công lạc hậu bằng cách trét hồ dầu theo kiểu "bánh bao" (chỉ chấm vữa ở giữa viên gạch) sẽ tạo ra các khoảng trống ộp ộp bên dưới, khiến nước dễ ngấm vào và gạch nhanh chóng bị nứt vỡ dưới áp lực đi lại hàng ngày.

Các viên gạch bị nứt vỡ lan ra rất nhanh. (Nguồn: MXH)

Ngoài ra, việc sử dụng các loại gạch men kém chất lượng có độ hút nước quá cao hoặc dùng vữa xi măng mác thấp, độ bám dính kém sẽ khiến sàn nhà rất dễ bị rộp sau vài năm sử dụng. Cuối cùng, những rung động địa chất tự nhiên, kết cấu móng nhà bị sụt lún không đều hoặc sự rung lắc mạnh từ các công trình xây dựng hay xe tải lớn chạy qua khu vực lân cận cũng là yếu tố cơ học trực tiếp làm nứt toác các mảng gạch trong nhà.

Khi gạch hoa trong nhà bị phồng rộp hoặc nứt vỡ, hiện tượng này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương do cạnh gạch sắc nhọn và có thể lan rộng ra toàn bộ sàn nhà nếu không xử lý kịp thời.

Dưới đây là các lời khuyên giúp gia đình bạn giải quyết và phòng ngừa sự cố này một cách an toàn, hiệu quả và thẩm mỹ.

1. Cách ứng phó khẩn cấp và bảo đảm an toàn

Ngay khi phát hiện sàn nhà có tiếng kêu lách tách hoặc gạch bắt đầu đùn lên, bạn hãy dùng thảm, chiếu cũ hoặc bìa carton phủ lên trên bề mặt để tránh các mảnh vỡ bắn vào người.

Đồng thời gia đình cần hạn chế đi lại và tuyệt đối không giẫm chân trần lên khu vực gạch đang phồng, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ, vì áp lực nén lớn có thể làm gạch vỡ vụn đột ngột gây thương tích cho các thành viên.

2. Giải pháp xử lý đối với gạch mới bị rộp, chưa nứt vỡ

Nếu tiếng sàn kêu ộp ộp khi bước lên nhưng viên gạch vẫn phẳng và chưa vỡ, bạn có thể áp dụng công nghệ sửa chữa không đục phá để tiết kiệm tối đa chi phí.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Bạn có thể thuê thợ hoặc tự mua keo Epoxy lỏng hoặc hóa chất không co ngót chuyên dụng, sau đó dùng mũi khoan siêu nhỏ khoan vào đường mạch ron rồi lấy xi lanh áp lực cao bơm keo xuống để lấp đầy khoảng trống mất liên kết giữa gạch và cốt nền, cuối cùng dùng vật nặng đè lên cho đến khi keo khô.

3. Quy trình chuẩn khi đục bỏ và lát lại gạch mới

Trong trường hợp gạch đã nứt, vỡ và bắt buộc phải đục lên để thay thế, bạn hãy yêu cầu thợ dùng máy cắt cầm tay rạch sâu dọc theo các đường ron xung quanh khu vực hỏng trước khi dùng búa đục để cắt đứt lực truyền tải, ngăn không cho độ rung làm bong tróc các viên gạch lành lặn xung quanh.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Khi lát lại, bạn nên ưu tiên sử dụng keo dán gạch nội thất có độ bám dính cao và tính đàn hồi nhẹ thay vì dùng hồ dầu truyền thống vốn có độ co ngót lớn, đồng thời bắt buộc phải sử dụng ke chữ thập để chừa đường mạch ron rộng tối thiểu từ 1,5mm đến 2mm nhằm tạo khoảng thở an toàn cho gạch.

4. Dự phòng vật liệu và màu sắc

Sàn nhà sau khi sửa chữa sẽ đạt độ thẩm mỹ cao nhất nếu bạn còn giữ lại vài viên gạch dự phòng cùng lô từ lúc xây nhà để tránh bị lệch màu.

Trong tình huống không còn gạch mẫu và gạch mới mua ngoài cửa hàng bị lệch màu do khác mẻ sản xuất, bạn có thể cân nhắc giải pháp đục rộng ra theo một hình khối vuông vắn để tạo thành một ô vuông giả thảm trang trí bằng một màu gạch hoàn toàn đối lập nhằm biến sự cố thành một điểm nhấn kiến trúc cố ý thay vì vá loang lổ.