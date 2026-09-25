Muốn đuổi chuột khỏi nhà? Đây là 5 cách cực đơn giản

Để chuột không xuất hiện trong gia đình, nên tập trung loại bỏ nguồn thức ăn, bịt kín đường xâm nhập và sử dụng biện pháp kiểm soát phù hợp.

Dưới đây là những cách thực tế giúp chuột không xuất hiện trong nhà, đồng thời giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong gia đình.

Bịt kín mọi khe hở

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), chuột có thể chui qua những lỗ hổng rất nhỏ, chỉ khoảng 6 mm, tương đương đường kính một chiếc bút chì.

Vì vậy, nếu trong nhà thường xuyên xuất hiện chuột, gia đình nên kiểm tra các vị trí như:

- Khe dưới cửa ra vào.

- Khoảng trống quanh đường ống nước, dây điện.

- Lỗ thông gió, khu vực dưới bồn rửa.

- Các vết nứt trên tường, trần và chân tủ bếp.

Những khe nhỏ có thể được bịt bằng vật liệu phù hợp kết hợp chất trám kín. Với lỗ lớn hơn, cần sử dụng vật liệu chắc chắn để chuột không thể cắn phá hoặc mở rộng đường đi.

Chuột vào nhà qua khe hở nhỏ (ảnh minh họa).

Cất kỹ thức ăn, không để chuột tìm thấy nguồn sống

Chuột thường tìm đến những nơi có sẵn thức ăn và nước uống. Một căn bếp để thức ăn thừa qua đêm, túi gạo mở miệng hoặc thùng rác không có nắp có thể trở thành điểm thu hút chúng.

Để hạn chế điều này, các gia đình nên:

- Bảo quản gạo, ngũ cốc, bánh kẹo và thực phẩm khô trong hộp kín.

- Lau sạch vụn thức ăn trên bàn, sàn bếp.

- Đậy kín thùng rác và đổ rác thường xuyên.

- Không để thức ăn, nước uống của chó mèo qua đêm.

- Vệ sinh khu vực ăn uống sau mỗi bữa ăn.

Đây là nhóm biện pháp phòng ngừa được được kiến nghị trong việc kiểm soát chuột tại nhà.

Dọn những nơi chuột có thể làm tổ

Một số gia đình chỉ chú ý đến phòng khách, bếp mà bỏ quên nhà kho, gầm cầu thang, tầng áp mái hoặc khu vực chứa đồ lâu ngày. Thùng carton, giấy vụn, vải cũ, đống lá khô và những góc tối ít được vệ sinh đều có thể tạo điều kiện cho chuột ẩn náu.

Gia đình nên phân loại đồ đạc, bỏ những vật dụng không còn sử dụng, hạn chế chất đống đồ sát tường và thường xuyên vệ sinh các khu vực khuất.

Việc giữ nhà cửa thông thoáng không chỉ giúp phát hiện sớm dấu hiệu chuột mà còn làm giảm những nơi chúng có thể trú ẩn.

Sử dụng bẫy đúng cách khi chuột đã xuất hiện

Nếu đã phát hiện phân chuột, dấu răng cắn trên đồ vật hoặc nghe tiếng chuột chạy trong tường, chỉ vệ sinh nhà cửa có thể chưa đủ.

Trong trường hợp này cần đặt bẫy chuột. Bẫy nên được đặt tại nơi chuột thường di chuyển, đặc biệt là sát tường hoặc gần khu vực có dấu hiệu hoạt động của chúng. Mồi cần được cố định phù hợp để tăng khả năng chuột tiếp cận bẫy. Các gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi cần đặt bẫy ở vị trí an toàn, tránh để chúng tiếp xúc trực tiếp.

Dùng mùi hương và hóa chất, nhưng cần thận trọng

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ cách đuổi chuột bằng tinh dầu bạc hà, tỏi, hành, băng phiến hoặc máy phát sóng siêu âm. Tuy nhiên, không nên mặc định rằng mọi phương pháp này đều có hiệu quả lâu dài hoặc an toàn trong mọi gia đình.

Đặc biệt, việc sử dụng hóa chất, bả chuột không đúng cách có thể gây nguy hiểm cho trẻ em, vật nuôi và những người vô tình tiếp xúc. Nếu lựa chọn thuốc diệt chuột, cần đọc kỹ nhãn sản phẩm, tuân thủ hướng dẫn và đặt ở nơi không thể tiếp cận ngoài ý muốn.

Với tình trạng chuột xuất hiện nhiều, làm tổ trong tường, trần nhà hoặc không thể kiểm soát bằng biện pháp thông thường, gia đình nên cân nhắc liên hệ đơn vị kiểm soát sinh vật gây hại chuyên nghiệp.