3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Bảy, 26/9/2026

Tử vi học có nói ngày thứ Bảy, 26/9 sẽ mang đến may mắn, tài lộc và tiền bạc cho 3 con giáp dưới đây.

Ngày thứ Bảy, 26/9/2026, tức ngày 16 tháng 8 âm lịch, còn gọi là ngày Quý Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, sở hữu nạp âm Kim Bạch Kim, tức là loại vàng thỏi, bạc nén đã qua quá trình tôi luyện kỹ lưỡng để đạt đến độ thuần khiết và tỏa sáng rực rỡ nhất.

Bản chất của loại Kim này mang tính chất cứng cáp, sòng phẳng và trọng chữ tín, đòi hỏi con người khi xử lý các vấn đề tiền bạc phải cực kỳ minh bạch và quyết đoán. Trong ngày Thủy dưỡng Mộc này, năng lượng nạp âm thúc đẩy bản mệnh có xu hướng độc lập tự chủ, thích tự tay định đoạt các danh mục đầu tư và khẳng định giá trị cá nhân thông qua thành quả tài chính. Đây là thời điểm không thể tốt hơn để bạn quyết toán các hạng mục kinh doanh quan trọng, khẳng định uy tín thương hiệu cá nhân hoặc hiện thực hóa những giao dịch mua bán tài sản có giá trị lớn.

Tử vi học có nói, dòng chảy của thiên can Quý (Thủy) nuôi dưỡng địa chi Mão (Mộc) tạo nên cục diện tương sinh tràn đầy sinh khí và mang đến may mắn và tiền bạc cho 3 con giáp dưới đây.

Con giáp tuổi Mùi: Tam Hợp hóa lộc, tiền tài sinh sôi ngoài sức tưởng tượng

Dưới sự che chở tuyệt đối của cục diện Tam Hợp Mão - Mùi, người tuổi Mùi sẽ là con giáp bước vào ngày thứ Bảy, 26/9, với một tư thế hiên ngang và đón nhận những bước ngoặt tài chính vô cùng ngoạn mục. Bản mệnh không còn phải lo lắng về các áp lực chi tiêu khi nguồn thu nhập chính lẫn phụ đồng loạt có sự tăng trưởng vượt bậc ngay từ đầu ngày.

Sự nhạy bén với thời cuộc giúp những người làm văn phòng dễ dàng đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí cho công ty và nhận về khoản thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Khách hàng và đối tác lớn chủ động tìm đến ký kết các hợp đồng dài hạn giúp doanh số của các chủ doanh nghiệp tăng trưởng theo cấp số nhân.

Tư duy đầu tư thực tế giúp tuổi Mùi nhận diện chính xác những danh mục tiềm năng để xuống tiền thông minh và thu về khoản lợi nhuận rực rỡ. Các khoản tiền tưởng chừng như đã đóng băng hoặc nợ khó đòi bấy lâu nay bỗng nhiên được đối tác chủ động tất toán sòng phẳng. Ví tiền dày lên nhanh chóng mang lại cho con giáp này sự tự tin tuyệt đối để hiện thực hóa những dự định mua sắm lớn cho gia đình mà không cần đắn đo.

Một vài người quen cũ cũng có thể mang đến cho bạn những cơ hội hợp tác làm ăn ngách đầy béo bở trong các lĩnh vực mới lạ. Cánh cửa giàu sang đang mở rộng tối đa, tuổi Mùi chỉ cần vững tâm bước tới để gặt hái trọn vẹn những đặc ân mà cát tinh ban tặng.

Con giáp tuổi Hợi: Tam Hợp hộ mệnh, long mạch tài lộc khai thông rực rỡ

Cục diện Tam Hợp Hợi - Mão - Mùi biến ngày Quý Mão thành một sân khấu lớn để người tuổi Hợi phô diễn tài năng và độc chiếm đỉnh cao doanh thu. Năng lượng Thủy sinh Mộc thuần khiết giúp tinh thần kiếm tiền của con giáp này được đẩy lên mức cao nhất, làm đâu thắng đó và tiền bạc đổ về túi dồn dập.

Người làm kinh doanh tự do đón nhận lượng khách hàng mới tăng đột biến, hàng hóa lưu thông trơn tru đến mức cung không đủ cầu. Khả năng đàm phán khéo léo giúp bạn luôn giữ thế thượng phong trong mọi cuộc thương lượng và mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho doanh nghiệp. Nguồn thu nhập từ nghề tay trái bắt đầu cho quả ngọt đều đặn, giúp tuổi Hợi hoàn toàn tự chủ tài chính và thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân.

Con giáp này cũng may mắn có lộc ăn uống ngập tràn hoặc bất ngờ nhận được những món quà tặng có giá trị vật chất rất cao từ những người quý mến mình. Các quyết định phân bổ dòng vốn vào thị trường bất động sản hay vàng của bạn trước đây nay đã bắt đầu khẳng định sự đúng đắn bằng những con số sinh lời đều đặn.

Sự tự tin và quyết đoán giúp tuổi Hợi nhanh chóng gạt bỏ mọi rào cản tài chính, xua tan hoàn toàn nỗi lo cơm áo gạo tiền từ mùa trăng này. Con giáp này hãy tranh thủ thời điểm vượng khí dâng cao để thiết lập các mục tiêu tài chính dài hạn nhằm bảo toàn và nhân đôi khối tài sản hiện có của mình.

Con giáp tuổi Tuất: Lục Hợp dắt lối, tiền bạc rủ nhau tự động tìm về

Nhờ sự nâng đỡ mạnh mẽ từ mối quan hệ Lục Hợp Mão - Tuất, người tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp trải qua một ngày thứ Bảy, 26/9 với vận trình tài lộc thăng hoa và tràn đầy sinh khí tích cực. Mọi khó khăn, trở ngại kìm hãm bạn suốt thời gian qua bỗng chốc tan biến để nhường chỗ cho những cơ hội làm giàu mang tính chiến lược xuất hiện.

Người làm công sở dễ dàng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu khó được giao nhờ sự trợ giúp kịp thời của những vị quý nhân quyền lực nơi làm việc. Doanh thu từ việc buôn bán nhỏ lẻ hay các dự án đầu tư ngắn hạn của tuổi Tuất đều đạt đỉnh, mang lại dòng tiền luân chuyển vô cùng mượt mà.

Bản tính tỉ mỉ và kiên trì giúp con giáp này tìm ra những kẽ hở thị trường béo bở mà các đối thủ cạnh tranh vô tình bỏ qua để khai thác triệt để. Nếu bạn có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới, đây chính là thời điểm vàng để thực hiện khi dòng vốn luôn sẵn sàng.

Việc quản lý chi tiêu thông minh suốt thời gian qua bắt đầu phát huy tác dụng tối đa, cho phép tuổi Tuất sở hữu một khoản tích lũy vô cùng an toàn và vững chắc. Bạn không còn phải thắt lưng buộc bụng khi các danh mục đầu tư bắt đầu cho quả ngọt đều đặn hàng ngày mà có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống. Vận may đang mỉm cười rực rỡ, con giáp này hãy tự tin đón nhận cuộc sống sung túc và viên mãn trọn vẹn dưới sự bảo hộ của cát tinh.

* Lưu ý chung:

Dù đón nhận vận trình tài lộc thăng hoa rực rỡ, ba con giáp tuổi Mùi, tuổi Hợi, tuổi Tuất vẫn cần giữ sự tỉnh táo để không rơi vào bẫy tiêu dùng hay đầu tư theo cảm tính. Dưới sự ảnh hưởng của nạp âm Kim Bạch Kim mang tính cứng rắn và sòng phẳng, các bản mệnh nên ưu tiên những giao dịch tài chính minh bạch và dứt điểm. Việc ký kết hợp đồng hay thỏa thuận làm ăn trong ngày thứ Bảy này đòi hỏi bạn phải rà soát thật kỹ lưỡng từng điều khoản nhỏ nhằm phòng tránh rủi ro pháp lý về sau.

Sự đố kỵ từ những kẻ tiểu nhân xung quanh là điều khó tránh khỏi khi bạn gặt hái thành công lớn, vì vậy hãy luôn duy trì thái độ sống khiêm tốn và kín tiếng. Cuối cùng, bạn nên trích một phần nhỏ nguồn lộc vừa thu về để làm việc thiện hoặc chăm sóc sức khỏe cho bản thân nhằm giữ vững mạch cát khí bền vững.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm