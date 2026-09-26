Lời khuyên cho các gia đình đang chuẩn bị làm cầu thang

Nếu bạn đang xây nhà và chuẩn bị làm cầu thang thì đây sẽ là những lưu ý rất hữu ích để bạn tham khảo.

Cầu thang đóng vai trò là trục giao thông chính giúp kết nối các tầng và đảm bảo sự di chuyển thông suốt, an toàn giữa các không gian trong một ngôi nhà. Bên cạnh công năng đi lại, khu vực này còn được tận dụng linh hoạt để làm giếng trời đón sáng, thông gió tự nhiên hoặc biến gầm thang thành kho chứa đồ và kệ trang trí tiện ích.

Về mặt thẩm mỹ, một chiếc cầu thang có thiết kế tinh tế sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc sang trọng, nâng tầm vẻ đẹp và giá trị cho toàn bộ tổng thể ngôi nhà. Đặc biệt trong phong thủy, cầu thang được ví như xương sống dẫn truyền dòng sinh khí, có nhiệm vụ luân chuyển các nguồn năng lượng tích cực từ tầng trệt lan tỏa đến từng căn phòng phía trên. Chính vì hội tụ cả giá trị sử dụng lẫn ý nghĩa tinh thần lớn lao như vậy, cầu thang trở thành một trong những hạng mục quan trọng nhất mà gia chủ cần đầu tư kỹ lưỡng khi xây dựng tổ ấm.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối và duy trì phong thủy tốt cho ngôi nhà, các gia đình đang chuẩn bị xây dựng cầu thang cần đặc biệt lưu ý những nguyên tắc cốt lõi dưới đây.

1. Đảm bảo an toàn kỹ thuật và sử dụng là yếu tố đầu tiên cần lưu ý

Bạn nên tránh sử dụng các loại gạch lát nền hoặc đá cẩm thạch quá nhẵn bóng vì rất dễ gây trượt ngã cho người già và trẻ nhỏ, đồng thời nên ưu tiên sử dụng sàn gỗ hoặc trải thêm thảm cố định để làm cùn các cạnh sắc nhằm giảm thiểu chấn thương nếu xảy ra va chạm.

An toàn là yếu tố đầu tiên nên được tính đến khi làm cầu thang. (Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Hệ thống lan can và tay vịn tuyệt đối không được thiếu, với chiều cao tay vịn tiêu chuẩn nên đạt từ 850mm đến 900mm tính từ mặt bậc để vừa tầm tay và đảm bảo điểm tựa an toàn khi di chuyển.

Kích thước bậc thang cũng cần hợp lý với độ cao bậc lý tưởng từ 15cm đến 18cm và độ rộng bậc từ 24cm đến 30cm để bước chân không bị hẫng, ngoài ra số lượng bậc trên một thân thang không nên liên tục quá 18 bậc mà cần có chiếu nghỉ với độ rộng tối thiểu 90cm.

Cuối cùng, khu vực này luôn cần lắp đặt đủ đèn chiếu sáng, tốt nhất là sử dụng ánh sáng vàng ấm hoặc trắng ngà để không gây chói mắt khi di chuyển vào ban đêm.

3. Chất liệu ốp mặt bậc cầu thang và tay vịn

Gia chủ có thể lựa chọn đá tự nhiên như đá Granite hoặc đá Marble vì đây là những lựa chọn phổ biến nhất nhờ độ cứng cao, khả năng chịu lực tốt và dễ dàng vệ sinh. Đá Granite (hoa cương) có độ bền vượt trội và ít thấm nước, trong khi đá Marble (cẩm thạch) mang lại vẻ đẹp sang trọng với các đường vân tự nhiên nhưng cần xử lý chống thấm kỹ.

Có rất nhiều kiểu thiết kế cầu thang tùy vào sở thích của gia chủ. (Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Nếu thích gỗ thì bạn cũng có thể chọn loại vật liệu này vì gỗ mang lại cảm giác ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè và có độ đàn hồi tốt, giảm chấn thương khi va chạm. Gia chủ có thể chọn gỗ tự nhiên (như Lim, Gõ Đỏ, Tần Bì) cho các không gian truyền thống, hoặc gỗ công nghiệp cao cấp chống ẩm để tiết kiệm chi phí cho nhà hiện đại.

Với phần tay vịn, bạn cũng có thể linh hoạt lựa chọn giữa các chất liệu như gỗ, inox, sắt nghệ thuật, kính kết hợp gỗ hoặc hợp kim nhôm đúc cũng như dây cáp tùy vào thiết kế nhà cũng như chất liệu bề mặt cầu thang và sở thích của gia chủ.

3. Thiết kế bậc thang kín để bảo vệ trẻ nhỏ

Nhiều gia đình hiện nay chuộng phong cách cầu thang xương cá hoặc hở bậc để tạo cảm giác thông thoáng cho ngôi nhà. Tuy nhiên, nếu nhà có trẻ nhỏ thì cầu thang hở bậc rất nguy hiểm vì trẻ có thể bị lọt chân hoặc ngã qua khe hở trong lúc đùa nghịch.

Cầu thang hở rất nguy hiểm khi nhà có trẻ nhỏ. (Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Xét về mặt năng lượng, việc xây dựng bậc thang kín hoàn chỉnh cũng giúp các luồng vượng khí trong nhà không bị phân tán mà được lưu thông xuyên suốt lên các tầng trên.

4. Lưu ý về phong thủy và bố trí không gian

Về vị trí, bạn cần kiêng kỵ đặt chân cầu thang hướng trực diện ra cửa chính, đối diện bếp, hoặc đâm thẳng vào nhà vệ sinh và phòng ngủ. Nếu phạm phải hướng xấu ra cửa chính, bạn có thể hóa giải bằng cách làm vách ngăn trang trí, đặt kệ tủ hoặc trồng cây xanh ở chân cầu thang để ngăn chặn khí xấu.

Tổng số bậc thang cũng cần tính toán để rơi vào các cung tốt, thông thường gia chủ thường chọn số bậc là số lẻ hoặc thuộc cung Sinh theo quy luật Sinh, Lão, Bệnh, Tử như 17, 21, 25, 29 bậc để rước năng lượng tích cực vào nhà.

Bên cạnh đó, bạn cần tận dụng gầm cầu thang đúng cách bằng việc không xây nhà vệ sinh hoặc đặt giường ngủ tại đây vì uế khí từ nhà vệ sinh làm giảm vượng khí, còn giường ngủ dưới gầm thang dễ gây cảm giác đè nén, áp lực, ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ và tinh thần, thay vào đó bạn nên biến không gian này làm tủ kho hoặc kệ sách gọn gàng.

(Tổng hợp)