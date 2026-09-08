Lời khuyên cho tất cả những người đang “nuôi ô tô” ở đô thị

Một chiếc xe được bảo dưỡng đúng cách, sử dụng vừa đủ và không liên tục bị “độ”, “nâng cấp” hay thay mới khi chưa cần thiết sẽ nhẹ gánh hơn rất nhiều cho ngân sách gia đình.

Việc sở hữu một chiếc ô tô ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn với người trẻ khi nhiều ngân hàng cung cấp các gói vay mua xe với thời hạn và phương thức trả nợ linh hoạt. Tuy nhiên, khoản tiền cần bỏ ra không dừng lại ở thời điểm ký hợp đồng mua xe. Sau khi trở thành chủ xe, người dùng còn phải chi trả hàng loạt khoản từ nhiên liệu, gửi xe đến bảo dưỡng, bảo hiểm và những chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng.

Đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM,... chi phí “nuôi” ô tô có thể trở thành một khoản cố định đáng kể trong ngân sách gia đình. Vì vậy, với những người đã mua xe, hãy ghi nhớ những lưu ý sau để việc “nuôi xe” nhẹ nhàng và hiệu quả hơn”

1. Đừng tiết kiệm bằng cách cắt bảo dưỡng

Bảo dưỡng là khoản không nên tùy tiện cắt giảm chỉ để tiết kiệm tiền trong ngắn hạn. Thay dầu, kiểm tra phanh, lốp, ắc quy, lọc gió, hệ thống làm mát... đúng thời điểm giúp chiếc xe duy trì trạng thái vận hành ổn định, đồng thời phát hiện sớm những vấn đề có thể trở thành hư hỏng lớn nếu để kéo dài. Tuy nhiên, bảo dưỡng đúng cách không đồng nghĩa với việc cứ đưa xe vào xưởng là thay tất cả những gì được tư vấn.

Chủ xe nên bám sát khuyến cáo của nhà sản xuất về thời gian hoặc số km bảo dưỡng, đồng thời kiểm tra tình trạng thực tế của xe. Với những hạng mục chưa đến thời điểm thay hoặc không thực sự cần thiết, có thể cân nhắc trì hoãn thay vì chi tiền theo tâm lý “đã bảo dưỡng thì làm cho đầy đủ”.

Nói cách khác, hãy tiết kiệm ở cách bảo dưỡng, chứ đừng tiết kiệm bằng cách bỏ bảo dưỡng.

2. Đừng chạy theo phụ kiện

Sau khi mua xe, một trong những khoản dễ khiến ngân sách “phình” lên lại không nằm trong chi phí vận hành mà đến từ việc mua sắm phụ kiện. Camera, thảm sàn, màn hình, phim cách nhiệt, cảm biến, giá nóc hay những món đồ trang trí có thể khiến chủ xe nhanh chóng chi thêm một khoản không nhỏ.

Không phải phụ kiện nào cũng vô ích, những thiết bị phục vụ an toàn hoặc giải quyết một nhu cầu sử dụng thực tế hoàn toàn có thể đáng tiền. Thế nhưng với những món đồ chỉ được mua vì tâm lý “xe người ta có thì xe mình cũng phải có”, chủ xe nên cân nhắc kỹ.

Một nguyên tắc đơn giản là trước mỗi lần mua phụ kiện, hãy tự hỏi: món đồ này có thực sự giúp chiếc xe an toàn, tiện dụng hoặc phù hợp hơn với nhu cầu của mình không? Nếu câu trả lời là không, có lẽ chưa cần phải mua ngay.

Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng biến ô tô thành một “chiếc kho di động”

Một cách tiết kiệm khác gần như không tốn tiền là kiểm tra lại những thứ đang nằm trong xe. Nhiều người có thói quen để sẵn vali, đồ thể thao, thùng hàng, dụng cụ hoặc những vật dụng không thường xuyên sử dụng trong cốp. Khi không cần thiết, những món đồ này chỉ khiến chiếc xe tiêu hao thêm nhiên liệu khi phải chở thêm trọng lượng trong mỗi hành trình.

Vì vậy, hãy tập thói quen lấy những vật dụng không cần thiết ra khỏi xe sau mỗi chuyến đi. Đây là thay đổi rất nhỏ nhưng vừa giúp khoang xe gọn gàng hơn, vừa tránh việc phải “nuôi” một chiếc xe với những thứ không thực sự cần thiết.

4. Tính lại tiền gửi xe

Nếu đang thuê chỗ đỗ dài hạn, chủ xe có thể chủ động khảo sát và so sánh một vài bãi xe trong khu vực. Chênh lệch vài trăm nghìn đồng mỗi tháng nghe có vẻ không lớn, nhưng sau một năm có thể trở thành vài triệu đồng. Trong trường hợp công việc không bắt buộc phải sử dụng ô tô mỗi ngày, một lựa chọn khác là không biến ô tô thành phương tiện mặc định cho mọi chuyến đi. Những ngày không cần chở người, chở đồ hoặc di chuyển quá xa, phương tiện công cộng, đi chung xe hoặc các hình thức di chuyển khác đôi khi có thể hợp lý hơn.

5. Đừng vội đổi xe chỉ vì có mẫu mới

Đây có thể là một trong những cách tiết kiệm đáng kể nhất với người đã sở hữu ô tô.

Một chiếc xe đang vận hành tốt nhưng sau 2-3 năm sử dụng có thể bắt đầu khiến chủ nhân nảy sinh tâm lý muốn đổi sang mẫu mới hơn, nhiều tính năng hơn hoặc đơn giản là đẹp hơn. Tuy nhiên, đổi xe đồng nghĩa với việc bắt đầu một vòng chi phí mới: khoản tiền phải bù thêm, chi phí tài chính nếu tiếp tục vay, các khoản phí liên quan đến giao dịch và đặc biệt là phần giá trị xe bị mất đi theo thời gian.

Vì vậy, nếu chiếc xe hiện tại vẫn đáp ứng tốt nhu cầu, tiếp tục sử dụng lâu hơn có thể là một trong những cách tiết kiệm hiệu quả nhất.

(Tổng hợp)