1 tháng lỡ "âm tiền" có thể tạm coi là phát sinh, nhưng tháng nào cũng vậy thì chắc chắn phải xem lại.

Đầu tháng vừa nhận lương rồi đóng tiền nhà, trả đủ thứ hóa đơn, lo mua sắm, ăn uống, đi lại và các khoản cần thiết,... Đó là chuyện hiển nhiên không có gì lạ. Vấn đề là chỉ sau khoảng 2-3 tuần, tiền đã gần cạn trong khi ngày nhận lương còn chưa tới.

Điều đáng nói là tình trạng này không phải lúc nào cũng xuất phát từ việc thu nhập quá thấp hay thói quen mua sắm hoang phí. Đôi khi, nguyên nhân nằm ở những khoản chi nhỏ không được kiểm soát, cách phân bổ tiền chưa hợp lý hoặc việc đặt ra một ngân sách quá xa rời thực tế. Muốn cải thiện tình hình, thay vì chỉ tự nhắc bản thân phải tiết kiệm hơn, bạn có thể bắt đầu bằng một số thay đổi cụ thể dưới đây.

1. Theo dõi chi tiêu thực tế trước khi đặt ra ngân sách

Một trong những sai lầm thường gặp khi quản lý tài chính cá nhân là tự đặt ra một mức chi tiêu dựa trên kỳ vọng lý tưởng thay vì tình hình thực tế. Chẳng hạn, một người thường tiêu 5 triệu đồng mỗi tháng cho ăn uống, đi lại và các nhu cầu cá nhân nhưng lại quyết định chỉ dành 3 triệu đồng cho tất cả những khoản này. Mục tiêu nghe có vẻ tích cực, song nếu không có sự điều chỉnh phù hợp, khả năng cao họ sẽ sớm phá vỡ ngân sách.

Ảnh minh họa

Cách làm hợp lý hơn là dành khoảng 1-2 tháng để ghi lại toàn bộ khoản tiền đã chi, từ hóa đơn lớn đến những giao dịch nhỏ như mua cà phê, đặt đồ ăn, gửi xe hay mua một món đồ dùng cá nhân. Sau đó, hãy phân loại các khoản chi thành nhóm thiết yếu, nhu cầu cá nhân và chi tiêu phát sinh.

Khi nhìn lại, bạn có thể nhận ra tiền đang tập trung vào đâu, khoản nào thực sự cần thiết và khoản nào có thể điều chỉnh. Một ngân sách phù hợp nên được xây dựng từ thói quen chi tiêu thực tế, sau đó mới từng bước thay đổi theo mục tiêu tài chính. Điều này giúp việc kiểm soát tiền bạc bớt áp lực và có tính khả thi hơn.

2. Ưu tiên tiết kiệm ngay khi nhận lương

Nhiều người có thói quen sử dụng tiền theo thứ tự: Nhận lương, thanh toán các hóa đơn, mua sắm những thứ cần thiết, chi tiêu cho sở thích rồi mới để dành phần còn lại. Vấn đề là phần còn lại ấy thường không nhiều, thậm chí bằng 0 nếu tháng đó phát sinh thêm một vài khoản ngoài dự kiến.

Để tránh tình trạng này, việc cần làm là đảo ngược thứ tự: Tiết kiệm trước, chi tiêu sau. Ví dụ, với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng, bạn có thể dành 8 triệu đồng cho các nhu cầu thiết yếu, 3 triệu đồng cho chi tiêu cá nhân, 2 triệu đồng cho tiết kiệm và 2 triệu đồng làm quỹ dự phòng hoặc xử lý những khoản phát sinh.

Điểm quan trọng là khoản tiết kiệm nên được chuyển sang một tài khoản riêng, thay vì để chung với quỹ chi tiêu để tránh tình trạng khoản này "lẹm" vào khoản khác.

3. Đặt giới hạn cho những khoản chi nhỏ nhưng lặp lại thường xuyên

Một ly cà phê vài chục nghìn đồng, một lần đặt đồ ăn vì ngại nấu nướng hay một món đồ giảm giá tưởng chừng không đáng kể, nhưng nếu chúng lặp lại gần như mỗi ngày, tổng số tiền chi ra hàng tháng có thể lớn hơn nhiều so với dự tính.

Ảnh minh họa

Điều đó không có nghĩa bạn phải cắt bỏ hoàn toàn những niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Thay vào đó, hãy đặt ra một giới hạn cụ thể cho từng nhóm chi tiêu. Ví dụ, mỗi tháng dành 1 triệu đồng cho cà phê, 1 triệu cho việc ăn uống bên ngoài và các hoạt động giao lưu gặp gỡ.

Cách làm này giúp bạn vẫn có không gian tài chính cho những thú vui, sở thích của mình mà không lo ảnh hưởng đến các mục tiêu quan trọng khác.

4. Đừng cố cắt giảm mọi thứ cùng lúc

Khi nhận ra mình thường xuyên tiêu quá ngân sách, phản ứng đầu tiên của nhiều người là cắt giảm càng nhiều càng tốt. Họ có thể ngừng đi chơi, không mua sắm quần áo, hạn chế gặp gỡ bạn bè hoặc tự đặt ra những quy tắc chi tiêu rất nghiêm ngặt. Nhưng nếu kế hoạch quá khắt khe, việc duy trì trong thời gian dài sẽ trở nên khó khăn. Chỉ cần một ngày muốn tự thưởng cho bản thân, họ có thể phá vỡ toàn bộ giới hạn đã đặt ra rồi tiếp tục chi tiêu mất kiểm soát.

Thay vì cắt giảm đồng loạt, hãy xem xét khoản nào có thể tiết kiệm mà không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng cuộc sống. Chẳng hạn, nếu thường xuyên đặt đồ ăn vì không chuẩn bị trước, có thể lên thực đơn đơn giản cho vài ngày trong tuần. Nếu có nhiều dịch vụ đăng ký trực tuyến nhưng ít sử dụng, hãy hủy bớt những gói không cần thiết. Nếu thường xuyên mua sắm vì thấy sản phẩm đang giảm giá, hãy tập thói quen chờ 24 - 48 tiếng trước khi quyết định thanh toán.

Suy cho cùng, quản lý tài chính không phải cuộc đua xem ai tiêu ít tiền hơn mà là cách phân bổ thu nhập sao cho phù hợp với nhu cầu, và mục tiêu của bản thân. Nếu tháng nào cũng tiêu lố, việc đầu tiên không nhất thiết là tìm cách kiếm thêm tiền hay ép mình sống tằn tiện hơn. Đôi khi, chỉ cần nhìn rõ tiền đang đi đâu, đặt giới hạn cho những khoản chi dễ vượt ngân sách, tình hình tài chính đã có thể cải thiện đáng kể.