Lời khuyên cho gia đình đang lắp camera trong phòng khách

Khi đặt camera trong phòng khách, bạn nên lưu ý một vài điều sau để quan sát hiệu quả, sử dụng thuận tiện và vẫn đảm bảo sự riêng tư cho mọi người trong nhà.

Ngày nay, camera gia đình ngày càng phổ biến bởi thiết bị này giúp chúng ta dễ dàng quan sát ngôi nhà ngay cả khi không có mặt ở đó. Tuy nhiên, mua một chiếc camera tốt chưa chắc đã đủ. Vị trí lắp đặt, hướng quay và cách sử dụng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng quan sát. Đặc biệt với phòng khách - nơi thường có diện tích rộng và có nhiều người qua lại - việc lựa chọn vị trí lắp camera cần được cân nhắc kỹ. Nếu đang có ý định lắp camera trong phòng khách, dưới đây là một số điều bạn nên lưu ý để thiết bị vừa quan sát hiệu quả, vừa thuận tiện trong quá trình sử dụng.

1. Chọn vị trí cao và có góc nhìn rộng

Một trong những vị trí phù hợp để lắp camera phòng khách là góc tường hoặc vị trí cao, thường ở độ cao khoảng 2-2,5 m tùy cấu trúc căn phòng. Đặt camera cao giúp hạn chế việc thiết bị bị va chạm hoặc vô tình bị che khuất, đồng thời tạo góc nhìn bao quát hơn. Thay vì đặt camera ngay giữa phòng, bạn có thể chọn một góc có thể nhìn được phần lớn không gian. Với những phòng khách có hình dạng vuông hoặc chữ nhật, vị trí gần góc tường thường giúp tận dụng tốt góc quay của camera. Tuy nhiên, cũng không nên đặt camera quá sát trần nếu góc nhìn của thiết bị không đủ rộng. Camera càng cao nhưng góc quay không phù hợp thì vẫn có thể tạo ra nhiều vùng khuất.

2. Ưu tiên quan sát cửa ra vào

Nếu mục đích chính của camera là tăng khả năng quan sát và phát hiện người ra vào, khu vực cửa chính nên nằm trong khung hình. Đây thường là nơi mọi người đi qua đầu tiên khi bước vào nhà. Việc camera có thể ghi lại hình ảnh khu vực này sẽ giúp bạn dễ dàng nhận biết có người ra vào khi không có mặt ở nhà. Tuy nhiên, tránh đặt camera đối diện trực tiếp với cửa kính hoặc cửa sổ có ánh sáng mạnh. Khi ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào ống kính, hình ảnh có thể bị tối phần chủ thể và khiến việc nhận diện trở nên khó khăn. Một cách tốt hơn là đặt camera lệch sang một bên để vừa nhìn được cửa ra vào, vừa bao quát phần còn lại của phòng khách.

3. Kiểm tra ánh sáng trước khi lắp cố định

Ánh sáng là yếu tố rất dễ bị bỏ qua khi lắp camera. Ban ngày, ánh nắng từ cửa sổ có thể khiến camera bị chói hoặc ngược sáng. Ban đêm, nếu căn phòng quá tối, hình ảnh cũng có thể không rõ như mong muốn. Vì vậy, trước khi khoan tường hoặc cố định chân camera, hãy dùng ứng dụng của camera để thử góc quay thực tế. Nên kiểm tra cả ban ngày lẫn buổi tối để xem khu vực nào bị tối, khu vực nào bị lóa và có vật gì che khuất hình ảnh hay không. Nếu camera có chế độ nhìn đêm, cũng nên kiểm tra chất lượng hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng trước khi quyết định vị trí cuối cùng.

4. Đừng bỏ qua những vùng khuất

Một chiếc camera có góc quay rộng không có nghĩa là nó có thể nhìn thấy mọi vị trí trong phòng. Sofa, tủ, kệ trang trí hoặc những vật dụng lớn có thể tạo ra vùng khuất. Khi chọn vị trí, hãy thử hình dung đường nhìn từ camera xuống toàn bộ căn phòng. Nếu có một khu vực quan trọng thường xuyên bị che bởi đồ nội thất, bạn có thể điều chỉnh lại vị trí hoặc cân nhắc sử dụng camera có khả năng xoay. Đặc biệt, nếu phòng khách nối liền với bếp hoặc hành lang, hãy xác định trước bạn muốn camera tập trung vào khu vực nào để tránh cố gắng bao quát quá nhiều không gian bằng một thiết bị.

5. Cân nhắc tính năng ghi âm

Một số camera hiện nay không chỉ ghi hình mà còn có microphone để thu âm thanh. Tính năng này có thể hữu ích trong một số trường hợp, nhưng cũng liên quan đến quyền riêng tư của những người xuất hiện trong nhà. Nếu nhà thường xuyên có khách, người giúp việc hoặc những người khác sử dụng không gian này, bạn nên cân nhắc việc ghi âm và thông báo phù hợp cho những người liên quan. Không phải lúc nào việc camera có microphone cũng đồng nghĩa với việc bạn cần bật tính năng này.

6. Đừng quên bảo mật camera

Camera được kết nối Internet có thể cho phép bạn theo dõi ngôi nhà từ xa, nhưng điều đó cũng khiến bảo mật tài khoản trở thành vấn đề quan trọng. Hãy sử dụng mật khẩu riêng cho tài khoản camera, không dùng lại mật khẩu của email hay các tài khoản quan trọng khác. Nếu thiết bị hỗ trợ xác thực hai bước, nên bật tính năng này. Ngoài ra, hãy cập nhật phần mềm và firmware của camera khi có phiên bản mới từ nhà sản xuất. Đây là những thao tác đơn giản nhưng có thể giúp giảm nguy cơ tài khoản hoặc thiết bị bị truy cập trái phép.