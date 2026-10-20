Lời khuyên cho các gia đình có cửa ra vào làm bằng kính cường lực

Cửa ra vào bằng kính cường lực mang lại vẻ đẹp hiện đại, sang trọng và giúp ngôi nhà luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, dù kính cường lực rất chắc chắn, loại cửa này vẫn có những đặc tính kỹ thuật riêng cần lưu ý để đảm bảo an toàn tối đa cho các thành viên trong gia đình.

Ưu điểm của cửa ra vào làm bằng kính cường lực

Cửa ra vào bằng kính cường lực giúp đón tối đa ánh sáng tự nhiên vào nhà để không gian sống luôn thông thoáng và tiết kiệm điện năng thắp sáng. Với độ bền cao cùng khả năng chịu lực và chống va đập vượt trội, loại cửa này đảm bảo tính an toàn rất cao cho các thành viên trong gia đình.

(Ảnh: Happynest.vn)

Chất liệu kính trong suốt tạo ra tầm nhìn rộng mở, mang lại vẻ đẹp hiện đại, sang trọng và làm tăng tính thẩm mỹ cho tổng thể ngôi nhà. Khả năng cách âm và cách nhiệt tốt của kính cường lực giúp giữ cho không gian bên trong luôn yên tĩnh, mát mẻ và tiết kiệm chi phí điều hòa. Bề mặt kính phẳng mịn cũng giúp việc lau chùi, vệ sinh các vết bụi bẩn hàng ngày trở nên vô cùng nhanh chóng và dễ dàng.

Dưới đây là những lời khuyên quan trọng dành cho các gia đình đang sử dụng cửa kính cường lực:

1. Kiểm tra định kỳ hệ thống phụ kiện

Cửa kính cường lực có an toàn hay không phụ thuộc rất lớn vào hệ thống phần cứng đỡ kính.

Kiểm tra bản lề sàn và bánh xe: Đối với cửa thủy lực (bản lề sàn) hoặc cửa lùa, hãy quan sát xem cửa có bị xệ cánh, kẹt rãnh hay phát ra tiếng kêu cọt kẹt khi đóng mở không. Cửa bị xệ khiến các góc kính va chạm với nền nhà hoặc va vào nhau, rất dễ gây nổ vỡ.

(Ảnh: Happynest.vn)

Siết chặt ốc vít và kẹp định vị: Theo thời gian, các ốc vít tại kẹp kính, tay nắm có thể bị lỏng. Bạn nên kiểm tra và siết lại định kỳ để giữ kính luôn cố định chắc chắn.

Kiểm tra kỹ các gioăng cao su bọc quanh viền hoặc khe cửa: Để thay thế kịp thời khi chúng bị lão hóa, tránh để nước mưa ngấm vào làm hư hại các phụ kiện kim loại bên trong.

2. Sử dụng decal hoặc phim cách nhiệt an toàn

Tránh hiện tượng kính "vô hình": Kính cường lực quá trong suốt đôi khi khiến trẻ nhỏ, thú nuôi hoặc khách đến chơi nhà không chú ý và va đầu vào cửa. Bạn nên dán một hàng decal hoa văn, logo hoặc mờ ở tầm mắt để cảnh báo.

Dán phim an toàn (Safety Film): Bản chất của kính cường lực là khi vỡ sẽ nổ tung thành các hạt nhỏ như hạt lựu để giảm sát thương. Tuy nhiên, các hạt này vẫn có thể bắn vào người. Việc dán một lớp phim bảo vệ trong suốt sẽ giúp giữ toàn bộ các mảnh vỡ dính liền với nhau trên khung nếu chẳng may có sự cố xảy ra, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho gia đình.

3. Nguyên tắc đóng mở và sử dụng hàng ngày

Không đóng dập cửa quá mạnh: Kính cường lực chịu lực đâm xuyên ở bề mặt rất tốt, nhưng lại có điểm yếu chí mạng ở các cạnh và góc kính. Việc đóng dập cửa quá mạnh khiến góc kính va đập vào khung cửa hoặc vách kính bên cạnh với lực đột ngột có thể làm vỡ kính ngay lập tức.

(Ảnh: Happynest.vn)

Kiểm tra hành trình của cửa: Không để các vật dụng cứng, đồ chơi của trẻ em hoặc chậu cây chắn ngay trên đường di chuyển (ray trượt hoặc góc quay) của cánh cửa.

4. Vệ sinh đúng cách để không làm giảm tuổi thọ cửa kính

Không dùng hóa chất tẩy rửa mạnh: Tránh để các chất tẩy rửa có tính axit cao hoặc tính kiềm mạnh dính vào các phụ kiện kim loại (bản lề, kẹp kính, khóa) vì sẽ gây ăn mòn, rỉ sét, làm lỏng liên kết với kính.

Tránh vật sắc nhọn: Khi lau kính, chỉ dùng khăn vải mềm hoặc gạt cao su chuyên dụng. Không dùng bùi nhùi kim loại hoặc dao cạo để cạo vết bẩn bám trên kính, vì các vết xước sâu sẽ làm yếu cấu trúc kính, tăng nguy cơ tự nổ dưới áp lực thời tiết.

Giữ cho phần sàn nhà khu vực quanh bản lề hoặc rãnh trượt luôn khô ráo, sạch sẽ: Để nhằm ngăn chặn rác bụi làm kẹt hệ thống chuyển động của cửa.

5. Lưu ý về hiện tượng tự nổ do nhiệt độ

Kính cường lực có một tỷ lệ tự nổ rất nhỏ (khoảng 0.1% – 0.3%) do tạp chất niken sunfua (NiS) bên trong kính bị giãn nở khi gặp thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Kính cường lực có tỷ lệ tự nổ rất nhỏ. (Ảnh: Happynest.vn)

Nếu cửa kính ra vào hướng trực tiếp về phía Tây đón nắng gắt, hãy cân nhắc sử dụng thêm rèm cửa bên trong hoặc dán phim cách nhiệt để giảm bớt sự hấp thụ nhiệt lượng quá lớn vào những ngày hè oi bức.

6. Lưu ý cho những gia đình có ý định lắp cửa kính cường lực

Khi lắp đặt cửa kính cường lực cho mặt tiền, bạn nên ưu tiên chọn loại kính có độ dày tiêu chuẩn từ 10mm đến 12mm để đảm bảo tối ưu khả năng chịu lực trước sức gió và các tác động từ bên ngoài.

Gia đình cũng cần chú ý không thiết kế khóa cửa quá sát mặt sàn vì điều này vừa gây bất tiện khi sử dụng vừa dễ làm cấn góc kính khi bạn cúi người thao tác đóng mở. Nếu khu vực cửa ra vào thường xuyên có trẻ nhỏ vui chơi, việc lắp thêm hệ thống thanh tay vịn ngang trên cánh cửa là rất cần thiết để tạo điểm tì vững chắc và hạn chế việc các bé đẩy trực tiếp vào bề mặt kính.