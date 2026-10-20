5 lý do gia đình có sân vườn nên trồng một cây khế trước nhà: Lý do cuối liên quan đến phong thủy

Không chỉ cho quả ăn, cây khế còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho không gian sống.

Cây khế từ lâu đã xuất hiện trong sân vườn của nhiều gia đình Việt. Với tán lá xanh tốt, hoa đẹp và quả có giá trị sử dụng, đây là một trong những loại cây đáng cân nhắc nếu nhà có khoảng sân đủ rộng.

Dưới đây là 5 lý do gia đình có sân vườn nên trồng một cây khế trước nhà.

Cây khế tạo bóng mát, giúp không gian sống dễ chịu hơn

Cây khế (Ảnh: The Ledger)

Theo báo Vietnamnet, khế là loài cây nhiệt đới, thường xanh quanh năm, có thể phát triển cao tới nhiều mét với tán lá xòe rộng. Nhờ đặc điểm này, cây khế thích hợp trồng ở sân vườn để tạo bóng mát, giảm ánh nắng chiếu trực tiếp xuống nền sân và mang lại cảm giác dễ chịu trong những ngày nóng bức.

Tán lá sum suê còn góp phần tạo không gian xanh, giúp khu vực quanh nhà trở nên gần gũi với thiên nhiên.

Làm đẹp sân vườn quanh năm

Không cần những loại cây cảnh đắt tiền, một cây khế được chăm sóc tốt cũng có thể trở thành điểm nhấn cho sân vườn.

Cây có lá xanh mềm mại, hoa nhỏ màu hồng tím mọc thành chùm. Khi vào mùa quả, những chùm khế chuyển dần sang màu vàng, tạo nên vẻ đẹp bình dị nhưng bắt mắt.

Có quả ăn, bổ sung dinh dưỡng cho gia đình

Một lợi ích thiết thực khác của việc trồng khế là gia đình có thể thu hoạch quả để sử dụng trong bữa ăn. Khế chua thường được dùng nấu canh, kho cá hoặc ăn kèm các món cuốn. Trong khi đó, khế ngọt có thể ăn trực tiếp khi chín.

Theo Vinmec, quả khế chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như chất xơ, vitamin C, kali, magiê cùng các hợp chất chống oxy hóa.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thích hợp ăn khế. Đặc biệt, người mắc bệnh thận cần tránh loại quả này do nguy cơ ngộ độc. Người có vấn đề về dạ dày cũng nên thận trọng khi ăn khế chua.

Nhiều bộ phận của cây khế được sử dụng trong y học cổ truyền

Hoa khế (Ảnh: Garden by the Bay)

Không chỉ có quả, lá, hoa, vỏ và rễ cây khế còn được sử dụng trong một số bài thuốc dân gian. Theo thông tin từ Vinmec, trong Đông y, lá khế được dùng trong các bài thuốc liên quan đến mẩn ngứa, rôm sảy; hoa và rễ khế cũng có những ứng dụng riêng.

Tuy nhiên, các công dụng theo kinh nghiệm dân gian không đồng nghĩa với hiệu quả điều trị đã được khoa học chứng minh đầy đủ. Người dân không nên tự ý dùng những bộ phận này để chữa bệnh thay cho các phương pháp điều trị được bác sĩ chỉ định.

Mang ý nghĩa phong thủy về tài lộc, sung túc

Theo chuyên trang Gia đình và Xã hội, trong quan niệm phong thủy, cây khế được xem là biểu tượng của may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng.

Hình ảnh cây khế sai quả, cành lá xanh tốt tượng trưng cho sự sinh sôi, đủ đầy. Đặc biệt, loài cây này còn gắn với truyện cổ tích "Ăn khế trả vàng", khiến cây khế trở thành biểu tượng quen thuộc của phúc lộc trong văn hóa dân gian Việt Nam.

Nhiều người quan niệm rằng trồng khế trước nhà sẽ mang lại bình an, thuận lợi và cuộc sống sung túc cho gia đình.

Lưu ý khi trồng cây khế trước nhà

Trồng cây khế trước nhà (Ảnh: Desert Horizon Nursery)

Khi trồng khế trước nhà, nên chọn vị trí thoáng, có đủ ánh sáng, chẳng hạn góc sân hoặc bên hông nhà. Tránh trồng ngay chính giữa lối đi hay quá sát công trình vì cây có thể phát triển tán rộng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và không gian sống.

Cây khế ưa khí hậu ấm áp, đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và có khả năng thoát nước tốt. Để cây phát triển khỏe mạnh, gia chủ nên tưới nước đều đặn, đặc biệt trong mùa khô. Có thể phủ rơm hoặc lá khô quanh gốc để giữ ẩm cho đất. Ngoài ra, nên bón phân hữu cơ hoặc phân vi sinh khoảng 2-3 lần mỗi năm để bổ sung dinh dưỡng, giúp cây phát triển cành lá và ra quả.

Cây khế cũng cần được cắt tỉa những cành già, khô hoặc sâu bệnh để tán cây thông thoáng. Tuy nhiên, khi cây đang ra hoa, kết quả, nên hạn chế cắt tỉa quá nhiều vì có thể ảnh hưởng đến khả năng đậu quả.

Tổng hợp