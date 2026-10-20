Nam nghệ sĩ "cưới trước yêu sau" với vợ kín tiếng, sống trong nhà phố 3 tầng, chỉ đam mê trồng rau

Trong không gian sống bình dị, sân thượng rộng 40m² của nam nghệ sĩ là điểm nhấn vô cùng nổi bật.

Nghệ sĩ Trung Dân (SN 1967) là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu kịch và màn ảnh nhỏ. Nam nghệ sĩ thường được giao những nhân vật có cá tính góc cạnh, từ vai phản diện đến những ông già khó tính, keo kiệt. Thế nhưng, trái với hình ảnh có phần gai góc trên màn ảnh, ngoài đời, ông lại là người giản dị, chất phác, có cuộc sống gia đình bình yên bên người vợ ngoài ngành giải trí và 3 cô con gái. Sau hơn 30 năm chung sống, hôn nhân của nam nghệ sĩ vẫn bền chặt, dù chuyện tình của cả hai bắt đầu theo cách khá đặc biệt: cưới trước, yêu sau. Qua sự mai mối của cha mẹ hai bên, ông và bà xã nên duyên vợ chồng, ban đầu không có tình yêu sẵn mà dần vun đắp theo thời gian. Chính sự thấu hiểu, sẻ chia và những tháng ngày cùng nhau vun vén tổ ấm đã giúp tình cảm của cả hai dần đong đầy, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau suốt nhiều năm qua.

Ở tuổi U60, nghệ sĩ Trung Dân không tìm kiếm những điều hào nhoáng mà tận hưởng niềm vui từ cuộc sống bình dị bên gia đình. Vợ chồng ông hiện sống trong căn nhà 3 tầng tại TP.HCM, nơi có một góc nhỏ được nam nghệ sĩ đặc biệt yêu thích: khu vườn sân thượng rộng khoảng 40m². Thay vì để trống không gian này, ông dành nhiều tâm huyết cải tạo thành vườn rau sạch, trồng thêm các loại cây ăn trái để phục vụ bữa cơm gia đình. Cứ mỗi khi rời xa sân khấu và trở về nhà, nam nghệ sĩ lại hóa thân thành một “lão nông” chính hiệu, cần mẫn chăm chút từng gốc cây, luống rau.

Không gian sân vườn trong căn nhà của nghệ sĩ Trung Dân

Căn nhà của nghệ sĩ Trung Dân không phô trương, hào nhoáng mà ghi điểm bởi cảm giác bình yên, gần gũi với thiên nhiên. Trong cơ ngơi ấy, khu vườn rộng khoảng 40m² chính là “kho báu” quý giá, được nam nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết chăm chút. Với ông, trồng cây, làm vườn không đơn thuần là thú vui lúc rảnh rỗi mà còn gắn liền với những ký ức và trải nghiệm từ thuở nhỏ. Nghệ sĩ Trung Dân từng chia sẻ bản thân đã quen với công việc đồng áng từ bé, quen thuộc với những ngày dãi dầu mưa nắng, đồng thời luôn tự nhận mình là một "lão nông dân chính hiệu". Có lẽ vì thế, hình ảnh người nông dân cùng nếp sống gắn bó với ruộng vườn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng ông. Nam nghệ sĩ cũng xem đó là cội nguồn văn hóa của bản thân, là sợi dây kết nối ông với những giá trị mộc mạc, thân thuộc của quê hương.

Thú vui làm vườn của nghệ sĩ Trung Dân được thể hiện rõ nét qua cách ông chăm chút từng góc sân thượng. Nam nghệ sĩ khéo léo phân chia các khu vực để trồng rau, cây ăn quả và hoa, từ những loại cây leo giàn đến các loại được trồng riêng trong chậu. Để khu vườn luôn xanh tốt, ông còn thiết kế giàn treo, khung móc và che lưới cẩn thận, vừa hạn chế côn trùng, chim trời vừa giúp cây trồng tránh bớt tác động của nắng gắt. Nhờ bàn tay chăm sóc tỉ mỉ, sân thượng nhà nghệ sĩ lúc nào cũng xanh mướt với đủ loại rau quả như cà chua, dưa lưới, mướp đắng, dưa chuột, khế... Khu vườn không chỉ mang đến nguồn thực phẩm tươi ngon mà còn là niềm vui bình dị mỗi ngày của ông. Ngay cả những lúc phải đi diễn xa, nghệ sĩ Trung Dân vẫn không quên dặn dò bà xã tưới nước, chăm nom vườn cây để rau quả tiếp tục phát triển tươi tốt.

Trên mạng xã hội, nghệ sĩ Trung Dân thường xuyên chia sẻ những góc vườn xanh tốt như một thành quả ngọt ngào sau những ngày tự tay chăm bón. Khu vườn có đủ loại rau ăn lá quen thuộc như cải xanh, rau muống, xà lách..., cây nào cây nấy tươi tốt, xanh mướt, cho thấy sự khéo léo và mát tay của một “lão nông chính hiệu”. Không chỉ thỏa mãn niềm yêu thích làm vườn, thành quả lao động ấy còn mang đến nguồn rau sạch dồi dào cho bữa cơm gia đình. Nhờ vậy, nam nghệ sĩ có thể chủ động thu hoạch rau tươi ngay tại nhà, vừa tiết kiệm thời gian đi chợ vừa thêm niềm vui từ việc tự tay vun trồng, chăm sóc từng mầm xanh.

Trong không gian sân thượng rộng 40m², bên cạnh sắc xanh mát mắt của cây cối còn có những gam màu rực rỡ từ muôn loài hoa. Nghệ sĩ Trung Dân trồng nhiều loại hoa đẹp như bông sam núi, bông sâm đất, hoa đồng tiền,... khéo léo tô điểm cho khu vườn thêm sinh động, tươi tắn quanh năm. Mỗi góc nhỏ đều mang một vẻ đẹp riêng, tạo nên khung cảnh bình yên, thơ mộng giữa nhịp sống thường nhật. Với nam nghệ sĩ, việc chăm sóc cây cối, ngắm hoa dường như cũng là một thú vui tao nhã, giúp ông tìm thấy những phút giây thư thái và tận hưởng cuộc sống chậm rãi ngay trong chính tổ ấm của mình.