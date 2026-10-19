Cách bảo quản chuối tươi lâu, không thâm nhũn: Quan trọng nhất là vị trí, nhiều gia đình đang làm sai

Vị trí bảo quản chuối rất quan trọng - nếu đặt sai, bạn có thể khiến chuối chín nhanh và trở nên thâm nhũn lúc nào không hay.

Nhiều quả chuối được bày bán trong siêu thị vẫn còn xanh nhưng nhanh chóng chuyển sang màu vàng sau khi được mang về nhà. Thường chỉ vài ngày sau, những đốm nâu đã bắt đầu xuất hiện, khiến chuối trở thành một trong những loại thực phẩm thường bị lãng phí nhất.

Chuối rất dễ bị thâm nhũn nếu bảo quản sai cách.

Điều này xảy ra vì nhiều người không muốn ăn chuối khi vỏ đã chuyển sang màu nâu, tương tự như với quả bơ. May mắn thay, có nhiều cách giúp làm chậm quá trình này và duy trì độ tươi ngon của chuối trong ít nhất hai tuần. Việc bảo quản đúng cách bắt đầu ngay từ siêu thị, bằng cách chọn những nải chuối không được bọc trong túi.

Nhiều siêu thị đang dần loại bỏ kiểu đóng gói này. Tuy nhiên, ngay cả những chiếc túi có lỗ thông khí cũng có thể khiến chuối chín nhanh hơn đáng kể.

Giống như nhiều loại trái cây khác, chuối sản sinh ra một loại khí có tên ethylene, giúp thúc đẩy quá trình chín. Khi được bảo quản trong túi, khí này sẽ khiến chuối chín nhanh hơn nữa, dẫn đến việc các đốm nâu xuất hiện chỉ sau vài ngày.

Vị trí nên bảo quản chuối

Theo một chuyên gia vệ sinh an toàn thực phẩm tại High Speed Training, chuối cũng không nên được bảo quản trong bát đựng trái cây.

Thay vào đó, nên đặt chuối trên mặt bàn bếp, tốt nhất là ở nơi có nhiệt độ phòng và tránh xa độ ẩm, ánh nắng trực tiếp hoặc nguồn nhiệt cao.

Chuyên gia giải thích: “Bất cứ nơi nào quá nóng cũng sẽ đẩy nhanh quá trình chín của chuối, vì vậy hãy tránh đặt chúng gần lò nướng hoặc các thiết bị tỏa nhiệt”.

Bảo quản chuối đúng cách giúp trái cây tươi lâu hơn.

Tách từng quả chuối ra khỏi nải cũng có thể giúp chúng duy trì độ tươi ngon tối ưu lâu hơn đáng kể. Chuyên gia cho biết: “Khí ethylene được giải phóng từ cuống chuối. Vì vậy, để làm chậm tác động của loại khí này và tránh khiến chuối chín quá nhanh, bạn cũng có thể dùng màng bọc thực phẩm quấn quanh phần cuống.”

“Cách này làm giảm lượng khí có thể di chuyển xuống quả chuối, nhờ đó giúp chuối tươi lâu hơn”.

Nếu cảm thấy cách làm này quá phức tạp, bạn có thể cân nhắc sử dụng giá treo chuối chuyên dụng để không khí lưu thông tốt hơn quanh quả.

Nhiều gia đình cũng cho chuối vào tủ lạnh khi chúng đã đạt độ chín lý tưởng.

Những quả chuối này có thể giữ được độ tươi ngon “lên đến hai tuần”. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng nếu vỏ chuối xuất hiện những đốm nâu, bởi phần thịt bên trong vẫn hoàn toàn có thể ăn được.