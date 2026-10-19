Tôi luôn dặn người nhà: Nghèo mấy cũng TUYỆT ĐỐI không nhặt 6 thứ này từ ngoài đường về dùng

Gặp 6 thứ này ngoài đường tốt nhất cứ đi thẳng, đừng vì tiếc của mà khuân về nhà.

Đi ngoài đường bắt gặp một chiếc ghế còn đẹp, cái quạt trông vẫn mới hay món đồ ai đó bỏ lại, nhiều người khó tránh khỏi suy nghĩ mang về dùng thì đỡ phải mua. Nhất là với những thứ chỉ cần lau chùi một chút là trông gần như bình thường, bỏ qua quả thực có phần tiếc. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của những món đồ này là chúng ta hoàn toàn không biết lý do chúng bị vứt bỏ. Có thứ đơn giản vì chủ cũ không cần nữa, nhưng cũng có thứ đã nhiễm côn trùng, hư hỏng hoặc tiềm ẩn vấn đề mà mắt thường khó nhận ra. Bởi vậy, dù tiết kiệm đến đâu, 6 thứ dưới đây cũng không nên tùy tiện nhặt về nhà sử dụng.

1. Nệm, sofa và đồ nội thất bọc vải

Một chiếc sofa hay tấm nệm cũ đôi khi nhìn bên ngoài vẫn khá đẹp, nhưng phần chúng ta nhìn thấy mới chỉ là bề mặt. Những món đồ dày, nhiều đường may và khe kẽ có thể trở thành nơi ẩn náu của rệp giường cùng một số loại côn trùng. Rệp có thể nằm sâu trong đường may, nếp gấp và những khe rất nhỏ nên việc nhìn qua bằng mắt thường hay hút bụi sơ qua không đủ để biết món đồ có vấn đề hay không. Chưa kể chúng ta cũng không biết nệm, sofa từng bị ẩm, dính chất bẩn hoặc được bảo quản trong điều kiện như thế nào. Một món đồ mới có thể tốn tiền, nhưng mang một chiếc nệm hoặc sofa không rõ nguồn gốc về rồi phải xử lý côn trùng trong nhà còn phiền phức và tốn kém hơn nhiều.

2. Đồ điện không rõ lý do bị vứt bỏ

Quạt điện, nồi cơm, ấm đun nước, máy sấy tóc hay những thiết bị gia dụng khác đôi khi bị bỏ đi dù vẻ ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Chính điều này dễ khiến người nhặt nghĩ rằng cứ mang về cắm thử, chạy được thì coi như tiết kiệm một khoản. Tuy nhiên, một thiết bị hoạt động được chưa chắc đồng nghĩa với việc nó còn an toàn. Người nhặt không thể biết món đồ từng bị ngấm nước, quá nhiệt, chập điện, hỏng linh kiện bên trong hay đã trải qua những lần sửa chữa nào. Một số hư hỏng cũng không thể phát hiện chỉ bằng cách nhìn lớp vỏ. Vì vậy, với thiết bị điện bị bỏ ngoài đường và hoàn toàn không rõ lịch sử sử dụng, tốt nhất đừng vì thấy còn mới mà mang về cắm thử rồi tiếp tục dùng.

3. Mũ bảo hiểm cũ

Một chiếc mũ bảo hiểm có thể được lau sạch rất dễ, thậm chí bên ngoài không nứt vỡ nên nhìn chẳng khác mấy một chiếc mũ đang sử dụng bình thường. Nhưng đây lại là món đồ không nên đánh giá chỉ bằng vẻ ngoài. Sau một va chạm mạnh, các bộ phận có nhiệm vụ hấp thụ lực bên trong mũ có thể đã bị ảnh hưởng trong khi bên ngoài chưa chắc xuất hiện hư hỏng rõ rệt. Với một chiếc mũ nhặt ngoài đường, chúng ta không thể biết nó từng gặp tai nạn, bị rơi mạnh hay chịu tác động như thế nào trước đó. Mũ bảo hiểm vốn là món đồ dùng để bảo vệ phần đầu khi xảy ra sự cố, vì thế đây không phải nơi thích hợp để tiết kiệm bằng một sản phẩm có lịch sử hoàn toàn không rõ ràng.

4. Thú nhồi bông bị bỏ ngoài đường

Một con thú nhồi bông còn nguyên hình dáng rất dễ khiến người ta tiếc và nghĩ chỉ cần mang về giặt sạch là có thể tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, đây lại là món đồ có cấu tạo dày, nhiều lớp vải, đường may và phần ruột bên trong nên chúng ta khó biết trước đó nó đã tiếp xúc với những gì. Thú nhồi bông bị bỏ ngoài đường có thể từng bị ẩm, dính chất bẩn, ám mùi hoặc trở thành nơi ẩn náu của côn trùng. Đặc biệt nếu định mang về cho trẻ nhỏ ôm, chơi hoặc đặt trên giường thì càng không đáng mạo hiểm với một món đồ hoàn toàn không rõ nguồn gốc. Thú nhồi bông cũ của chính gia đình mình còn có thể biết cách sử dụng và bảo quản trước đó, còn một món vô chủ nằm ngoài đường thì dù nhìn đẹp đến đâu cũng nên bỏ qua.

5. Thuốc

Thuốc vốn không phải thứ thấy còn hạn, còn nguyên viên là có thể đem về dùng. Mỗi loại thuốc có chỉ định, liều lượng, chống chỉ định và điều kiện bảo quản riêng; ngay cả thuốc từng được bác sĩ kê cho một người cũng chưa chắc phù hợp với người khác. Với thuốc nhặt được ngoài đường, rủi ro còn lớn hơn bởi không ai xác định được nó đã nằm ở đó bao lâu, từng chịu nóng, ẩm hay bị thay đổi bao bì hay chưa. Một số loại thuốc sau khi bảo quản không đúng điều kiện cũng có thể không còn đảm bảo chất lượng dù hình thức bên ngoài chưa thay đổi rõ rệt. Vì vậy, gặp thuốc bị bỏ lại thì cứ để nó ở đúng vị trí của một món đồ không rõ nguồn gốc, đừng mang về cất với suy nghĩ biết đâu sau này dùng đến.

6. Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân đã qua sử dụng

Mỹ phẩm là thứ tôi sẽ không bao giờ nhặt ngoài đường về dùng thử, kể cả đó là một thỏi son đắt tiền hay chai nước hoa của thương hiệu nổi tiếng. Lý do rất đơn giản: những sản phẩm này được đưa trực tiếp lên da, môi, vùng mắt hoặc cơ thể, trong khi mình hoàn toàn không kiểm soát được những gì đã xảy ra với chúng trước đó. Son môi có thể đã được người khác sử dụng trực tiếp, kem dạng hũ có thể từng được lấy bằng tay, còn mascara và các sản phẩm dành cho mắt càng không thích hợp để dùng chung. Chưa kể hạn sử dụng in trên bao bì không cho biết sản phẩm đã được mở từ khi nào và được bảo quản ra sao sau khi mở. Với những món đồ mang tính cá nhân như vậy, dù còn đầy hay đắt đến đâu thì nhặt về dùng cũng không phải cách tiết kiệm đáng để thử.

Tiết kiệm không có gì đáng xấu hổ. Mua đồ cũ, xin lại đồ của người quen hay sửa chữa một món đồ để tiếp tục sử dụng đều có thể là những lựa chọn hợp lý. Điểm khác biệt nằm ở việc chúng ta biết món đồ đến từ đâu, vì sao chủ cũ không dùng nữa và có thể kiểm tra tình trạng của nó. Còn với những thứ bị bỏ ngoài đường mà lịch sử hoàn toàn không rõ, đôi khi bước qua mà không nhặt mới chính là cách tránh một khoản phiền phức lớn hơn về sau.