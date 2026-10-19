"Vườn treo" trong penthouse 650m² của diva Hồng Nhung

Nữ diva sinh năm 1970 sở hữu khu vườn đẹp như cổ tích trong penthouse 650m².

Diva Hồng Nhung từ lâu khiến công chúng ngưỡng mộ bởi gu thẩm mỹ tinh tế, không gian sống sang trọng và những bất động sản mang đậm dấu ấn nghệ thuật. Năm 2024, nữ diva chuyển về căn penthouse rộng 650m² tại TP.HCM, tiếp tục gây chú ý với cách bài trí độc đáo, kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và cá tính riêng. Căn hộ có đầy đủ các không gian chức năng như ba phòng ngủ, phòng thay đồ, phòng nhạc, phòng khách và khu bếp, trong đó mỗi góc đều được chăm chút kỹ lưỡng, thể hiện rõ phong cách sống giàu tính nghệ thuật của gia chủ. Thế nhưng, giữa không gian sống đắt giá ấy, khu vực khiến nhiều người đặc biệt thích thú lại là khu vườn xanh mướt trên cao. Đây không chỉ là góc thư giãn yêu thích của Hồng Nhung mà còn thường xuyên xuất hiện trong những hình ảnh, thước phim được cô chia sẻ trên mạng xã hội, hé lộ một khoảng thiên nhiên bình yên giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Mới đây, diva Hồng Nhung thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tận hưởng khoảnh khắc tắm nắng giữa khu vườn xanh mướt trong penthouse 650m². Không cầu kỳ trang điểm hay ăn diện lộng lẫy, nữ diva để mặt mộc, diện bikini, đội mũ cói và thảnh thơi ngả mình trên chiếc ghế tựa ở ban công. Phía trước là tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn thoáng đãng, tạo nên khung cảnh thư thái chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố. Vừa tắm nắng, vừa đọc sách giữa không gian ngập tràn cây xanh, Hồng Nhung mang đến hình ảnh đời thường nhẹ nhàng, an yên và đầy chất thơ. Qua những khung hình được chia sẻ, người hâm mộ cũng có dịp chiêm ngưỡng rõ hơn khu vườn trên cao được nữ diva chăm chút tỉ mỉ, nơi cây cối xanh tốt hòa quyện cùng ánh nắng và cảnh sắc sông nước, tạo nên góc thư giãn riêng tư đầy thi vị.

Không gian "vườn treo" trong penthouse 650m² của Hồng Nhung

Hồng Nhung đặc biệt yêu thích khu vườn xanh mướt trong căn penthouse, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, thước phim ghi lại vẻ đẹp của không gian này trên mạng xã hội. Được nữ diva ưu ái gọi bằng cái tên thân thương “vườn treo”, nơi đây là góc thư giãn riêng tư mà cô dành nhiều tâm huyết chăm chút. Những ngày không phải chạy show, Hồng Nhung thường tận hưởng buổi sáng sớm bằng cách tắm nắng, đọc sách và hòa mình vào thiên nhiên ngay trong khu vườn trên cao. Không gian được phủ kín bởi cây xanh, hoa lá, mang đến cảm giác gần gũi, thư thái giữa nhịp sống đô thị náo nhiệt. Nữ diva khéo léo bố trí nhiều loại cây cảnh, cây trang trí và cả cây ăn quả xen kẽ, tạo nên tổng thể xanh mát với nhiều tầng lớp sinh động. Sự kết hợp giữa các loại cây có hình dáng, chiều cao và sắc lá khác nhau không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn khiến khu vườn thêm phong phú, tựa một khoảng thiên nhiên thu nhỏ giữa lòng thành phố.

Để tạo nên cảnh quan xanh mát và đầy sức sống, Hồng Nhung khéo léo kết hợp đá tự nhiên, lối đi lát gạch cùng nhiều loại cây cảnh, cỏ hoa, tạo nên một hệ sinh thái thu nhỏ sinh động ngay giữa lòng đô thị. Khu vườn không chỉ đẹp mắt mà còn mang đậm cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Thay vì chỉ trồng cây cảnh để trang trí, Hồng Nhung còn dành không gian cho nhiều loại cây ăn quả và rau trái quen thuộc như mướp, thanh long, táo, chuối, cà chua... Xen kẽ giữa những tán lá xanh là sắc hoa hồng dịu dàng, góp phần tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa tràn đầy sức sống. Cách bố trí đa dạng, đan cài giữa cây lấy quả, rau xanh và hoa cảnh khiến khu vườn có chiều sâu, nhiều tầng lớp, đồng thời thể hiện sự chăm chút tỉ mỉ của nữ diva.