Đừng biến nóc tủ lạnh thành “quả bom hẹn giờ”: 3 thứ tuyệt đối KHÔNG NÊN chất lên trên

Đừng thấy nóc tủ lạnh còn trống mà tận dụng tùy ý, nhất là với 3 nhóm đồ này.

Tủ lạnh là thiết bị quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình, thường được đặt sát tường hoặc cạnh hệ tủ bếp để tiết kiệm diện tích. Vì phần nóc tủ khá rộng và bằng phẳng, nhiều người có thói quen tận dụng nơi này làm chỗ để đồ, từ lò vi sóng, nồi niêu cho đến chai lọ gia vị, thực phẩm. Cách sắp xếp này thoạt nhìn có vẻ tiện lợi, nhất là với những căn bếp nhỏ, nhưng không phải món đồ nào cũng thích hợp để đặt trên nóc tủ lạnh. Nếu bố trí thiếu hợp lý, bạn có thể vô tình cản trở quá trình tản nhiệt, gây mất an toàn hoặc khiến việc vệ sinh, sử dụng thiết bị trở nên bất tiện hơn.

1. Đồ điện tử, thiết bị điện

Lò vi sóng, nồi chiên không dầu hay các thiết bị điện nhỏ gọn thường được nhiều gia đình đặt trên nóc tủ lạnh để tiết kiệm diện tích mặt bếp. Tuy nhiên, đây không phải lúc nào cũng là cách bố trí phù hợp. Trước hết, mỗi thiết bị đều có yêu cầu riêng về vị trí lắp đặt và khoảng trống thông thoáng. Tủ lạnh cần tản nhiệt trong quá trình vận hành, trong khi một số thiết bị như lò vi sóng hay nồi chiên không dầu cũng sinh nhiệt đáng kể khi hoạt động. Nếu đặt chồng lên nhau trong không gian chật hẹp, luồng khí lưu thông có thể bị cản trở, khiến các thiết bị khó thoát nhiệt theo đúng thiết kế. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành và độ bền của thiết bị.

Bên cạnh đó, nóc tủ lạnh không phải mẫu tủ nào cũng được thiết kế để chịu tải hoặc làm bệ đỡ cho những thiết bị khác. Trọng lượng của lò vi sóng, nồi chiên không dầu kết hợp với rung động trong quá trình sử dụng có thể khiến đồ vật bị xê dịch, đặc biệt khi bề mặt đặt không bằng phẳng. Việc lấy thức ăn nóng từ thiết bị đặt ở vị trí cao cũng tiềm ẩn nguy cơ bỏng hoặc làm rơi đồ. Vì vậy, tốt nhất nên bố trí lò vi sóng và nồi chiên không dầu trên mặt bàn hoặc kệ riêng chắc chắn, có khả năng chịu lực phù hợp. Nếu vẫn muốn tận dụng nóc tủ lạnh, bạn cần kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất về khả năng chịu tải, khoảng cách thông gió và vị trí đặt thiết bị. Không nên đặt chúng lên trên chỉ vì thấy bề mặt tủ rộng và tiện sử dụng.

2. Đồ vật nặng, cồng kềnh

Một thói quen khác khá phổ biến là tận dụng nóc tủ lạnh để cất nồi lớn, thùng nước, chồng bát đĩa, hộp đựng đồ hoặc những vật dụng ít dùng đến. Cách làm này có thể giúp căn bếp trông gọn gàng hơn trong chốc lát, nhưng lại gây ra không ít bất tiện khi sử dụng hằng ngày. Nóc tủ lạnh không mặc nhiên có khả năng chịu được mọi mức trọng lượng. Nếu đặt vật quá nặng hoặc dồn nhiều đồ vào một vị trí, bề mặt tủ có thể bị móp, trầy xước hoặc hư hỏng tùy theo kết cấu của từng mẫu. Đáng lo hơn, những món đồ cồng kềnh đặt ở trên cao có thể rơi xuống khi đóng mở cửa tủ, khi lấy đồ hoặc khi vô tình va chạm. Với các vật dụng bằng kim loại, thủy tinh hay sứ, sự cố rơi vỡ còn có thể gây nguy hiểm cho người đứng gần.

Việc thường xuyên phải kiễng chân hoặc dùng ghế để lấy đồ trên nóc tủ cũng không thực sự thuận tiện, nhất là trong căn bếp có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Chưa kể, những món đồ được chất chồng lên nhau còn khiến khu vực này trở nên lộn xộn, tích bụi và khó lau chùi. Thay vì biến nóc tủ lạnh thành nơi lưu trữ đồ nặng, bạn nên bố trí một chiếc kệ riêng hoặc tận dụng hệ tủ bếp để cất giữ vật dụng ít dùng. Những món đồ thường xuyên lấy ra nên được đặt ở vị trí vừa tầm tay, dễ quan sát và dễ sắp xếp lại. Cách bố trí này không chỉ giúp căn bếp ngăn nắp mà còn hạn chế những rủi ro không đáng có.

3. Đồ ăn, gia vị và vật dụng dễ rơi, vỡ

Dầu ăn, chai nước sốt, lọ gia vị, hộp thực phẩm hay các loại đồ ăn vặt cũng là những món thường xuất hiện trên nóc tủ lạnh. Tuy nhiên, nếu không được sắp xếp cẩn thận, chúng có thể khiến khu vực này nhanh bám bẩn và gây bất tiện trong quá trình sử dụng. Trong lúc đóng mở cửa tủ, đồ vật đặt phía trên có thể rung nhẹ hoặc xê dịch. Nếu chai lọ không được đặt vững vàng, chúng có nguy cơ đổ xuống, đặc biệt khi nóc tủ bị nghiêng nhẹ hoặc bề mặt trơn. Dầu ăn, nước sốt hay gia vị dạng lỏng khi rò rỉ có thể chảy vào các khe, bám dính trên bề mặt và khó vệ sinh. Với chai lọ thủy tinh, nguy cơ rơi vỡ còn khiến việc dọn dẹp trở nên mất thời gian và nguy hiểm hơn.

Ngoài ra, nóc tủ lạnh không phải nơi lý tưởng để bảo quản mọi loại thực phẩm. Trong quá trình vận hành, tủ lạnh có thể tỏa nhiệt ở những vị trí được thiết kế để thoát nhiệt. Nếu đặt thực phẩm nhạy cảm với nhiệt ở gần khu vực này trong thời gian dài, chất lượng của chúng có thể bị ảnh hưởng. Dầu ăn, gia vị hoặc các sản phẩm đóng gói cũng cần được bảo quản theo hướng dẫn trên bao bì, thay vì đặt tùy tiện ở nơi thuận tiện nhất. Do đó, bạn nên dành một ngăn tủ hoặc kệ riêng cho chai lọ, gia vị và thực phẩm khô. Nếu cần đặt một món đồ nhẹ trên nóc tủ lạnh, hãy ưu tiên vật dụng ổn định, không dễ vỡ và không cản trở quá trình thông gió của thiết bị. Đừng quên lau sạch khu vực này định kỳ để hạn chế bụi bẩn tích tụ.

Nên đặt tủ lạnh ở vị trí nào trong nhà?

Bên cạnh việc chú ý những món đồ đặt trên nóc tủ, lựa chọn vị trí lắp đặt tủ lạnh ngay từ đầu cũng rất quan trọng. Một vị trí phù hợp sẽ giúp thiết bị hoạt động ổn định, thuận tiện khi sử dụng và dễ dàng vệ sinh.

Trước hết, nên đặt tủ lạnh ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp và tránh xa những nguồn nhiệt như bếp gas, lò nướng hoặc khu vực thường xuyên có nhiệt độ cao. Khi phải hoạt động trong môi trường nóng, tủ lạnh có thể cần nhiều năng lượng hơn để duy trì nhiệt độ bên trong. Nếu căn bếp có diện tích nhỏ, bạn nên cân nhắc vị trí sao cho tủ không nằm sát nguồn nhiệt và không bị bao kín trong một khoang quá chật. Tiếp theo, hãy chú ý đến khoảng cách giữa tủ lạnh với tường, trần nhà và các thiết bị xung quanh. Mỗi mẫu tủ có yêu cầu thông gió riêng, vì vậy cần tham khảo hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất thay vì áp dụng một khoảng cách cố định cho tất cả. Không nên kê tủ sát khít vào tường hoặc đặt đồ đạc che kín các khe thoát nhiệt được thiết kế trên thiết bị. Đồng thời, bề mặt đặt tủ cần bằng phẳng, chắc chắn để hạn chế rung lắc trong quá trình vận hành.

Vị trí đặt tủ cũng nên thuận tiện cho việc mở cửa, lấy thực phẩm và vệ sinh. Bạn cần đảm bảo cửa tủ có đủ khoảng trống để mở rộng, các ngăn kéo có thể kéo ra dễ dàng và lối đi trong bếp không bị cản trở. Nếu nhà có trẻ nhỏ, nên hạn chế đặt tủ ở nơi dễ va chạm hoặc khiến trẻ có thể trèo lên các vật dụng xung quanh.

Cuối cùng, đừng quên kiểm tra nguồn điện. Tủ lạnh nên được cắm vào ổ điện phù hợp, chắc chắn và đặt ở vị trí khô ráo, tránh nơi dễ bị nước bắn vào. Hạn chế sử dụng dây nối hoặc ổ cắm quá tải; nếu dây điện, phích cắm có dấu hiệu hư hỏng, hãy nhờ người có chuyên môn kiểm tra.