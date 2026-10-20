3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Ba, 20/10/2026

Tử vi học có nói 3 con giáp này sẽ có một ngày thứ Ba, 20/10 với vận trình hành thông, thuận lợi, vô cùng viên mãn.

Ngày thứ Ba, 20/10/2026, tức ngày 11 tháng 9 âm lịch, còn gọi là ngày Đinh Mão, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Lư Trung Hỏa mang ý nghĩa là ngọn lửa trong lò với đặc tính bùng cháy bền bỉ và có nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Ngọn lửa này cần có gỗ tốt của nạp âm Bình Địa Mộc để duy trì sức nóng và phát huy tối đa công năng rèn luyện kim loại thành vật dụng hữu ích.

Người mang bản mệnh này hoặc hành sự trong ngày này thường có ý chí kiên cường, tư duy sắc bén và luôn tràn đầy nhiệt huyết để vượt qua mọi thử thách. Tuy nhiên do tính chất hỏa khí tích tụ trong lò nên bản mệnh cần chú ý kiểm soát sự nóng nảy, tránh hành động vội vàng để không làm hỏng các kế hoạch lớn.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp dễ có vận trình suôn sẻ, may mắn và thuận lợi nhất trong ngày Đinh Mão, 20/10 này.

Con giáp tuổi Tuất: Lục hợp hỗ trợ - Cát khí hanh thông

Trong ngày Đinh Mão, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ, tuổi Tuất là con giáp đón nhận cát khí hanh thông nhờ cục diện Lục Hợp hỗ trợ mạnh mẽ. Bản mệnh có nhiều cơ hội đón nhận những khoản tiền bất ngờ từ các khoản đầu tư cũ hoặc được người thân hỗ trợ tài chính nên không cần lo lắng chuyện tiền bạc.

Công việc kinh doanh buôn bán trong ngày diễn ra vô cùng thuận lợi khi lượng khách hàng đổ về tăng đột biến giúp doanh thu tăng vọt. Những người làm công ăn lương có khả năng nhận được tiền thưởng hoặc đề xuất tăng lương nhờ những đóng góp xuất sắc thời gian qua. Tầm nhìn chiến lược và sự nhạy bén với thời cuộc giúp tuổi Tuất đưa ra những quyết định đầu tư vô cùng chính xác mang lại lợi nhuận cao.

Con giáp này cũng có cơ hội mở rộng mạng lưới xã giao chất lượng và tìm kiếm được những đối tác kinh doanh đáng tin cậy cho tương lai. Các kế hoạch tài chính dài hạn được thực hiện suôn sẻ mà không gặp phải bất kỳ trở ngại hay sự cố phát sinh nào. Ví tiền của người tuổi Tuất trong ngày thứ Ba này luôn ở trạng thái rủng rỉnh giúp bạn thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân. Nhìn chung đây là một ngày đại cát đại lợi để con giáp này tiến hành các giao dịch lớn hoặc ký kết những hợp đồng kinh tế quan trọng.

Con giáp tuổi Mùi: Tam hợp tài thần - Vận trình rực rỡ

Đối với người tuổi Mùi, ngày Đinh Mão cũng mang lại vận trình tài lộc rực rỡ nhờ sự nâng đỡ của cục diện Tam Hợp tài thần. Con đường làm giàu của bản mệnh trở nên hanh thông và dễ dàng hơn hẳn khi các chướng ngại vật trước đó đều được dẹp bỏ.

Tiền bạc đổ về túi từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm cả công việc chính lẫn những nghề tay trái bên ngoài. Khả năng quản lý tài chính thông minh giúp con giáp này tối ưu hóa được dòng tiền và tránh được những thất thoát không đáng có. Những người đang làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc tài chính có thể chốt được những thương vụ mang tính bước ngoặt.

Bạn cũng được quý nhân chỉ đường dẫn lối để tiếp cận với những dự án đầu tư có tiềm năng sinh lời rất lớn trong tương lai gần. Sự chăm chỉ và kiên trì trong suốt thời gian qua của bản mệnh cuối cùng cũng gặt hái được những quả ngọt tài chính xứng đáng. Việc chi tiêu trong ngày hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát giúp tuổi Mùi vừa tích lũy được khoản tiền lớn vừa có cuộc sống dư dả. Đây chính là thời điểm lý tưởng để con giáp này tự tin triển khai các ý tưởng kiếm tiền mới mà mình đã ấp ủ từ lâu.

Con giáp tuổi Hợi: Tam hợp soi rọi - Tiền tài may mắn

Tuổi Hợi cũng là một trong ba con giáp gặp nhiều may mắn về mặt tiền tài nhờ mối quan hệ Tam Hợp với địa chi ngày. Vận may gõ cửa giúp bản mệnh dễ dàng giải quyết được các khoản nợ tồn đọng hoặc thu hồi được những khoản tiền tưởng chừng đã mất.

Công việc làm ăn có sự tăng trưởng vượt bậc mang lại nguồn lợi nhuận đều đặn và vững chắc cho dòng vốn của bạn. Những người làm nghề tự do hoặc nghệ thuật có cơ hội nhận được những hợp đồng béo bở với mức thù lao vô cùng hậu hĩnh. Tuổi Hợi thể hiện được năng lực kiếm tiền xuất sắc và sự quyết đoán khi đứng trước các cơ hội đầu tư mang tính rủi ro cao.

Sự hỗ trợ từ các mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết giúp con giáp này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nâng cao thu nhập cá nhân. Bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền khi các khoản thu luôn lớn hơn rất nhiều so với các khoản chi. Tình hình tài chính khởi sắc cũng tạo động lực lớn để bạn tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đầu tư thêm vào các lĩnh vực mới. Mọi quyết định liên quan đến tiền bạc của người tuổi Hợi trong ngày này đều mang lại kết quả tích cực và sự tăng trưởng tài sản đáng kể.

* Lưu ý chung:

Dù đón nhận nhiều cát khí về mặt tài lộc nhưng ba con giáp nói trên vẫn cần đặc biệt chú ý kiểm soát cảm xúc cá nhân để tránh những xung đột lời qua tiếng lại không đáng có do tính chất nóng nảy của nạp âm Lư Trung Hỏa tác động. Việc đầu tư hay ký kết các hợp đồng kinh tế lớn trong ngày cần phải được rà soát thật kỹ lưỡng từng điều khoản để phòng ngừa những rủi ro pháp lý hoặc cạm bẫy tài chính ẩn giấu.

Các bản mệnh cũng nên phân bổ thời gian làm việc và nghỉ ngơi một cách hợp lý nhằm bảo vệ sức khỏe hệ tim mạch cũng như tránh tình trạng kiệt sức do làm việc quá tải. Trong các mối quan hệ xã giao tại nơi làm việc thì sự khiêm tốn và lắng nghe ý kiến từ người khác sẽ giúp bạn giữ vững được vị thế đồng thời nhận được sự ủng hộ lâu dài từ tập thể. Cuối cùng các con giáp hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh trước những lời mời gọi góp vốn béo bở mang tính chớp nhoáng để bảo toàn nguyên vẹn thành quả tài chính đã tích lũy được.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm