Thấy rắn bò vào nhà, đừng vội tìm cách đuổi: 3 việc cần làm ngay để tránh gặp nguy hiểm

Gặp rắn trong nhà, vài phút đầu tiên xử lý thế nào rất quan trọng.

Rắn bất ngờ xuất hiện trong nhà là tình huống đủ khiến nhiều người hoảng hốt. Phản xạ thường thấy là hét lên, lấy chổi hoặc gậy xua đuổi, thậm chí cố đập chết con vật trước khi nó kịp bò mất. Tuy nhiên, đây lại là lúc mọi người cần hạn chế tiếp cận nhất. Không phải ai cũng đủ khả năng nhận diện rắn độc hay không độc chỉ bằng vài đặc điểm bên ngoài, trong khi việc dồn ép, chọc hoặc cố bắt có thể khiến con vật phản ứng để tự vệ. Nếu phát hiện rắn trong nhà, thay vì nghĩ ngay đến chuyện bắt bằng cách nào, gia đình nên lần lượt làm 3 việc dưới đây.

1. Lùi ra xa, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi khỏi khu vực

Việc đầu tiên không phải tìm gậy, chổi hay bất cứ dụng cụ nào để xử lý con rắn mà là tạo khoảng cách an toàn. Nếu trong nhà có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc vật nuôi, hãy đưa họ sang khu vực khác trước, đồng thời tránh tụ tập nhiều người xung quanh để xem. Đặc biệt, đừng dùng chân đá, lấy chổi quét, dùng gậy chọc hoặc cố dùng tay bắt kể cả khi con rắn trông nhỏ hay đang nằm im. Rắn có thể phản ứng khi cảm thấy bị đe dọa, vì vậy càng áp sát hoặc dồn nó vào góc, nguy cơ xảy ra tình huống ngoài ý muốn càng tăng. Nếu có thể quan sát từ một vị trí đủ xa và an toàn, mọi người chỉ cần để ý con rắn đang ở đâu, thay vì cố xác định bằng được đó là loài gì.

2. Cô lập khu vực và theo dõi vị trí của rắn từ xa

Sau khi mọi người đã ở khoảng cách an toàn, việc tiếp theo là hạn chế người hoặc vật nuôi đi vào khu vực con rắn đang xuất hiện. Nếu rắn nằm trong một căn phòng và có thể đóng cửa mà không cần tiến lại gần nó, gia đình có thể đóng cửa để giới hạn phạm vi di chuyển; tuy nhiên, không nên mạo hiểm bước qua hoặc áp sát con vật chỉ để làm việc này. Quan trọng hơn, nếu rắn bắt đầu bò đi, hãy quan sát từ xa xem nó di chuyển về hướng nào. Trường hợp rắn chui xuống gầm tủ, sau đồ đạc, vào kho hoặc một khe kín rồi mất dấu, tuyệt đối không thò tay, cúi sát mặt hay tự lục tung đồ đạc để tìm. Một con rắn không còn nhìn thấy không đồng nghĩa với việc nó đã ra khỏi nhà, vì vậy lúc này càng cần giữ khu vực đó yên và tránh tiếp cận tùy tiện.

3. Gọi người có chuyên môn đến xử lý

Khi rắn vẫn ở trong nhà hoặc đã chui vào một vị trí khó quan sát, cách an toàn hơn là liên hệ lực lượng cứu hộ động vật hoang dã, đơn vị có chuyên môn hoặc người được đào tạo xử lý rắn tại địa phương. Trong thời gian chờ hỗ trợ, gia đình tiếp tục giữ trẻ nhỏ và vật nuôi tránh xa, đồng thời không tự chế bẫy, hun khói, đổ hóa chất hay cố kéo con rắn ra ngoài. Nếu có thể chụp ảnh từ khoảng cách an toàn mà không cần tiến gần, hình ảnh có thể hỗ trợ người có chuyên môn đánh giá tình huống, nhưng đừng vì muốn chụp rõ hơn mà tiến sát con vật. Trường hợp rắn tự bò ra ngoài theo một lối thoát sẵn có, cũng không cần đuổi theo hay cố bắt lại.

Nếu chẳng may bị rắn cắn thì sao?

Lúc này, ưu tiên thay đổi hoàn toàn: cần đưa người bị cắn đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Giữ người bị cắn bình tĩnh và hạn chế vận động không cần thiết trong khi tìm hỗ trợ y tế. Không rạch vết cắn, không hút nọc bằng miệng, không chườm đá và không tự ý garô chặt chi bị cắn. Cũng không nên mất thời gian đuổi theo hoặc cố bắt con rắn để mang đến bệnh viện, bởi việc này có thể khiến thêm người gặp nguy hiểm.

Sau khi tình huống đã được xử lý an toàn, gia đình mới nên kiểm tra những yếu tố có thể tạo điều kiện cho rắn tiếp cận nhà như khe hở ở cửa và công trình, khu vực cây cối quá rậm, đống vật liệu lâu ngày không di chuyển hay tình trạng chuột quanh nhà. Xử lý những điểm này không thể bảo đảm rắn sẽ không bao giờ xuất hiện, nhưng sẽ giúp môi trường quanh nhà bớt thuận lợi cho chúng trú ẩn và tìm thức ăn.