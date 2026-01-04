Lời khai của tài xế taxi làm “ảo thuật” tráo tiền của du khách ở Nha Trang

Liên quan đến clip làm “ảo thuật” tráo tiền du khách nước ngoài, tối 3/1, thông tin trên tờ Lao Động cho hay, Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã làm việc với tài xế Nguyễn Anh T. (sinh năm 1992).

Tại cơ quan công an, tài xế T. thừa nhận là người trong clip và đã thực hiện hành vi tráo tiền khi thanh toán cước.

Theo xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng đầu tháng 11/2025. Thời điểm đó, T. điều khiển xe ôtô 7 chỗ, biển kiểm soát 28E-000.XX, hoạt động chở khách dịch vụ.

Công an phường Nha Trang làm việc với tài xế T. -Ảnh: Người lao động

Khi chở hai du khách Hàn Quốc từ khu vực Tháp Bà Ponagar về Chợ Đầm (phường Nha Trang), đến trước cổng chợ, nam du khách đưa tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng để thanh toán cước phí.

Lợi dụng sơ hở của khách, tài xế taxi dùng tay trái nhận tờ 200.000 đồng, đồng thời tay phải đưa lại cho du khách một tờ 10.000 đồng và nói rằng, khách trả thiếu tiền.

Sau đó, Thái chỉ vào đồng hồ tính cước, cho rằng số tiền phải trả là 150.000 đồng và yêu cầu du khách đưa thêm tiền.

Tin rằng mình đã thanh toán chưa đủ, nam du khách nhận lại tờ 10.000 đồng mà không nghi ngờ.

Tài xế taxi ở Nha Trang bị tố 'làm ảo thuật' tráo tiền của du khách - Clip: Đức Thảo

Tuy nhiên, toàn bộ sự việc được nữ du khách ngồi phía sau quay lại và đăng tải lên mạng xã hội kèm cảnh báo “Hãy cẩn thận với các "ảo thuật gia" ở Nha Trang. Nhận 200.000 bằng tay trái, lấy ra 10.000 bằng tay phải". Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, chia sẻ, gây bức xúc dư luận, nhiều ý kiến cho rằng hành vi trên làm ảnh hưởng hình ảnh du lịch Nha Trang – Khánh Hòa.

Ngay sau đó, Công an phường Nha Trang đã mời tài xế lên làm việc. Hiện công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.



