Lời khai của bà chủ công xưởng sản xuất Lâm Thị Kim Nương vừa bị bắt

Ngày 20/3 vừa qua, Lâm Thị Kim Nương, 43 tuổi, cùng 4 người khác bị Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm, thông tin này được đăng tải trên tờ VnExpress.

Cụ thể, Công an TP HCM thông tin, trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm có nhiều biểu hiện nghi vấn tại khu vực đường Lê Đình Cẩn.

Tiến hành kiểm tra, Công an phát hiện một điểm sản xuất "kem trộn" do Lâm Thị Kim Nương (ngụ TP HCM) tổ chức, hoạt động khép kín trong khu dân cư, thuê nhiều nhân công thực hiện pha trộn, sang chiết, đóng gói sản phẩm.

Các bị can tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP HCM).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng… có in nhãn "sản xuất tại Mỹ", "made in Thailand" nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Đồng thời, thu giữ hàng trăm ký nguyên liệu, hóa chất không rõ thành phần, cùng nhiều tem nhãn, bao bì phục vụ việc sản xuất hàng giả.

Quy trình sản xuất được các đối tượng thực hiện bằng phương tiện thủ công, không bảo đảm điều kiện vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Quá trình đấu tranh, Lâm Thị Kim Nương khai nhận, nguồn nguyên liệu và bán thành phẩm được cung cấp từ Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Hikachi do Kiều Hoàng Nhã điều hành. Mặc dù có đăng ký hoạt động sản xuất mỹ phẩm, nhưng Nhã đã lợi dụng để tổ chức sản xuất các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng nhằm bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khám xét tại Công ty Hikachi, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện nhiều sản phẩm chưa hoàn thiện, vỏ hộp, tem nhãn in sẵn phục vụ việc làm giả. Đáng chú ý, khi bị phát hiện, đối tượng đã có hành vi tẩu tán tang vật nhằm che giấu vi phạm, tuy nhiên đã bị lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, thu giữ.

Kem trộn được xưởng pha chế từ hóa chất không rõ nguồn gốc, quy trình khép kín từ pha chế đến phân phối (Ảnh: Công an TP HCM).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã hình thành quy trình khép kín từ cung cấp nguyên liệu, sản xuất, in ấn bao bì đến phân phối ra thị trường.

Từ năm 2025 đến nay, đường dây này đã tiêu thụ số lượng lớn mỹ phẩm giả, thu lợi bất chính ước tính hàng tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm", các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân phê chuẩn.

Một loại mỹ phẩm được làm giả (Ảnh: Công an TP HCM).

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.