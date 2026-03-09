Lợi ích bất ngờ của việc ngắm chim

Các nhà khoa học tại Bệnh viện Baycrest, Toronto (Canada) vừa công bố nghiên cứu cho thấy hoạt động ngắm chim có thể giúp duy trì sức khỏe nhận thức và làm chậm những thay đổi của não bộ do tuổi tác. Kết quả này được đăng tải trên tạp chí BBC Science Focus.

Nghiên cứu so sánh người mới và người giàu kinh nghiệm

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành so sánh cấu trúc não của 29 người quan sát chim lâu năm và 29 người mới bắt đầu, với độ tuổi và giới tính tương đồng.

Kết quả chụp não cho thấy những người có kinh nghiệm lâu năm có các vùng não “nén chặt” hơn ở khu vực chịu trách nhiệm về sự chú ý và nhận thức. Đặc điểm này giúp họ nhận diện chim tốt hơn, đặc biệt là các loài hiếm hoặc chưa quen thuộc.

Các nhà khoa học ghi nhận rằng trong những vùng não này, phân tử nước di chuyển tự do hơn, từ đó hỗ trợ khả năng nhận diện chính xác.

Ngắm chim - hoạt động phức tạp kích thích não bộ

Theo nhóm tác giả, bất kỳ hình thức học tập nào như học ngôn ngữ hay chơi nhạc cụ đều có lợi cho não. Tuy nhiên, ngắm chim đặc biệt hiệu quả nhờ tính phức tạp: Đòi hỏi sự tập trung lâu dài, trí nhớ phát triển và khả năng quan sát chi tiết tinh tế.

Giáo sư Martin Sliwinski, Giám đốc Trung tâm Lão hóa Khỏe mạnh thuộc Đại học Bang Pennsylvania, nhận định: “Điều thú vị là ngắm chim luôn đặt ra yêu cầu liên tục đối với khả năng nhận thức, chú ý và trí nhớ, nên không thể thực hiện hoàn toàn theo thói quen.

Để hoạt động kích thích nhận thức có lợi, chúng cần duy trì sự thách thức và ngắm chim có lẽ đáp ứng điều đó.”

Ông cho rằng ngay cả những người quan sát giàu kinh nghiệm cũng không thể dựa hoàn toàn vào phản ứng tự động, bởi điều kiện và tín hiệu thị giác luôn thay đổi.

Tác động đến người cao tuổi

Phân tích cho thấy những người lớn tuổi có kinh nghiệm ngắm chim đạt kết quả tốt hơn trong các bài kiểm tra nhận diện khuôn mặt so với người mới bắt đầu. Điều này chứng tỏ khả năng tái hiện thông tin hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, Giáo sư Sliwinski cũng lưu ý rằng điều ngược lại có thể xảy ra: Những người vốn có khả năng nhận thức mạnh hơn và hứng thú với chim có xu hướng chọn sở thích này và đạt trình độ cao.

Do đó, chưa thể khẳng định chắc chắn rằng chính việc ngắm chim “rèn luyện” não bộ, mà có thể những người có lợi thế nhận thức vốn đã nghiêng về hoạt động này.

Bối cảnh nghiên cứu khác

Ngày 26/2, tạp chí Medical Xpress đã công bố nghiên cứu về tác động của tiếng ồn hiện đại đối với não bộ. Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng âm thanh liên tục có thể làm thay đổi tư duy và sự chú ý.

Âm thanh phù hợp có thể hỗ trợ khi thực hiện các công việc đơn điệu, nhưng trong các hoạt động đọc, phân tích hay giải quyết vấn đề phức tạp, tiếng ồn lại cạnh tranh sự chú ý và làm tăng gánh nặng nhận thức.