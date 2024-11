Local brand Việt phải làm gì để "hồi sức" sau liên hoàn đóng cửa vào cuối 2024?

Phương Nam (32 tuổi) là Co-Founder của local brand Lana Official (chuyên về phong cách casual, thanh lịch và thoải mái) với gần 250K người theo dõi và xưởng may áo thun Say Happy. Từ lúc mới học đại học, cô đã nuôi mộng khởi nghiệp dù phải bắt đầu với 2 bàn tay trắng vào năm 2012. Tới thời điểm hiện tại, Phương Nam đã trải qua 3 năm khởi nghiệp, 4 năm loay hoay tìm định hướng phát triển, 2 năm loay hoay trong "bão táp" đại dịch và 3 năm ổn định.

Tính cả thị trường Việt Nam và Quốc Tế, Phương Nam đã bán được hơn 1 triệu chiếc áo thun mỗi năm. Cô cũng từng hợp tác với hơn 1000 chủ cửa hàng, 200 local brands và 5 thương hiệu quốc tế.