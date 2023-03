Loạt uẩn khúc cần giải đáp ở The Glory 2: Song Hye Kyo có biết yêu, bí ẩn nhất là thân phận người số 4

Ngoài những vấn đề cơ bản nhất như việc Dong Eun (Song Hye Kyo) báo thù có thành công hay không, hội phản diện sẽ chịu kết cục ra sao,... thì còn rất nhiều câu hỏi bỏ ngỏ mà khán giả cần lời hồi đáp ở The Glory 2 (Vinh Quang Trong Thù Hận 2).



1. Ha Do Young sẽ về phe Dong Eun hay Yeon Jin

Ha Do Young là chồng của Yeon Jin và ở cuối phần 1, anh đã phần nào biết về quá khứ của vợ mình, cô vợ mà trước đó luôn xuất hiện với hình tượng “sạch đẹp tuyệt đối”. Hơn thế nữa, ngay cả thân phận thật của con gái, người mà anh yêu thương nhất, cũng đang khiến anh vô cùng hoài nghi. Ở trailer phần 2, Do Young đã được thấy sẹo ở hai cánh tay của Dong Eun, liệu đây có phải dấu hiệu cho thấy việc Do Young sẽ ủng hộ cô bạn cùng chơi cờ này? Khán giả hiện đang vô cùng mong chờ màn “chọn phe” của Do Young bởi với quyền lực và khối tài sản khổng lồ của mình, chỉ cần anh ủng hộ ai thì người đó sẽ dễ dàng trở thành kẻ thắng cuộc.

2. Có loveline giữa Dong Eun với một trong hai nam chính hay không?

Sau phần 1, khán giả phần nào cảm nhận thấy rằng dường như Do Young có tình cảm đặc biệt với Dong Eun. Riêng Yeo Jung (Lee Do Hyun) thì anh đã thể hiện rõ nét tình cảm của mình, sẵn sàng đồng hành, trở thành “đao phủ” giúp Dong Eun báo thù. Khán giả đang rất mong chờ xem ở phần 2, liệu Dong Eun có phát sinh tình cảm nam - nữ với một trong hai người này hay không.

3. Mẹ của Dong Eun sẽ đối xử với con gái ra sao?

Ở phần 1, mẹ của Dong Eun đã vì tiền mà phá hủy cuộc đời con gái. Ở trailer phần 2, bà ta xuất hiện trở lại với vẻ ngoài điên loạn, mái tóc sáng màu. Liệu bà mẹ này sẽ quay đầu, hối hận sau những gì đã đối xử với Dong Eun hay một lần nữa trở thành “công cụ” để Yeon Jin lợi dụng?

Cảnh Dong Eun ôm mẹ ở phần 2

4. Thân phận của chủ căn hộ mà Dong Eun thuê

Bà chủ nơi Dong Eun thuê nhà dù xuất hiện không nhiều ở phần 1 nhưng lại là một ẩn số rất lớn. Bà ta dường như rất quan tâm Dong Eun, chưa kể bà còn trồng rất nhiều loại cây có chứa độc dược và luôn xuất hiện với vẻ ngoài bí ẩn, những lời nói đầy ẩn ý. Người phụ nữ này có vai trò đặc biệt gì trong hành trình báo thù cả Dong Eun hay không và hơn hết, bà ta thực sự là ai?

5. Bí mật của ngôi đền pháp sư mẹ con Yeon Jin

Ngôi đền pháp sư, nơi mẹ của Yeon Jin thường xuyên lui tới có thực sự chỉ là chốn tâm linh, hay còn là nơi mà bà ta che giấu những bí mật đen tối của gia đình? Thực chất đến thời điểm hiện tại, gốc gác cả Yeon Jin chính là điều bí ẩn bậc nhất The Glory. Tại sao mẹ con nhà này lại giàu như thế, lý do gì khiến họ có thể điều khiển cả cảnh sát? Tất cả có lẽ được giấu kín trong “chốn tâm linh” của họ.

6. Thi thể của So Hee đang ở đâu?

Câu hỏi lớn nhất sau phần 1 The Glory có lẽ xoay quanh thi thể của So Hee, nữ sinh xấu số được cho là do Yeon Jin (Lim Ji Yeon) giết hại. Ở cuối phần 1, Yeo Jung (Lee Do Hyun) đến nhà xác bệnh viện và phát hiện ra thi thể của So Hee đã biến mất. Khán giả hiện đang rất mong chờ muốn biết thi thể này thực sự ở đâu suốt gần 20 năm qua.

7. Số phận của Ye Sol

Ye Sol - con gái của của Yeon Jin được cho là không cùng máu mủ với chồng cô - Ha Do Young. Thay vào đó, Ye Sol là con gái của Jeon Jae Joon, người mà Yeon Jin qua lại kể cả trước và sau khi kết hôn. Nếu bí mật này vỡ lở, liệu Do Young có còn muốn hết lòng yêu thương, bảo bọc con gái? Thêm vào đó khán giả cũng muốn biết liệu rằng Dong Eun có lợi dụng Ye Sol để báo thù cả Do Young lẫn Jae Joon?

Nguồn ảnh: Netflix