Loạt "triết ngôn" đỉnh chóp của hội con gái Gen Z đa màu, đa nhiệm

Ai vội đi tìm real love, tôi cứ thong thả "bật màu" yêu bản thân trước đã



Gen Gì - Nhìn thấy bạn bè đã 8 mối tình mà mình vẫn "mình ên" bền vững nên sốt ruột, bắt đầu "vái tứ phương" này thì "Tin đờ" này thì "Bum bồ"…

Có crush thì cũng vui đấy nhưng OTP mới là chân ái đời tôi; thà chậm mà chắc còn hơn vội vàng mù quáng rồi gặp phải "red flags", "trap boiz", "trap gơn"…

Nhức nhối nào lớn hơn câu hỏi "Ơ thế đằng ấy đến giờ vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai à?". Phải tôi thì đã đánh rơi chiếc mood, nhưng con gái Gen Z vẫn vô tư đáp: "2022 mà còn hỏi nhau câu đó ư bạn tôi? Nhà còn bao OTP đu không xuể đây…" Ngẫm ra thì tình yêu đâu chỉ có những mối quan hệ hẹn hò đôi lứa, đôi khi chỉ đơn giản là… adrenaline đột ngột tăng cao, cái này thì OTP dư sức lấp đầy được nhé! Lại nói, lúc chưa bị tình yêu "trap" chính là thời điểm tốt nhất để tận dụng hết thời gian dành cho chính mình, đầu tư cho bản thân thành phiên bản xịn nhất để gặp được người xứng đáng. Đó là cách con gái Gen Z "bật màu yêu" bản thân còn gì nữa!

Lỡ va phải một ngày mong manh dễ vỡ? Bật ngay "màu tin" để healing tâm hồn, bài trừ "tô xích"

Gen Gì - Gặp chuyện buồn liền tìm bạn bè khóc lóc, thậm chí bắt đầu có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực.

Gen Z - Phải book ngay một trip nghỉ dưỡng ngắn ngày để có thời gian bình tĩnh suy ngẫm trước khi năng lượng "tô xích" bùng phát.

Nào có ai lúc nào cũng vui vẻ, việc đến tay luôn thuận lợi, như ý, nên con gái Gen Z cũng có lúc "trầm đoán moody" trước những thử thách, khó khăn. Nhưng trên hết, họ vẫn trân trọng và dành cho bản thân những điều tốt đẹp nhất. Với tinh thần "là nữ chính trong cuộc đời mình", con gái Gen Z luôn bình tĩnh đối mặt, giữ vững lạc quan, "bật màu" tin tưởng vào bản thân có thể tự tay "xử đẹp" mọi rắc rối.

Làm gì cũng được miễn đừng làm thinh, "bật màu" hành động chuẩn style cô nàng đa nhiệm

Gen Gì - Đi học thì cặm cụi học, cuối kỳ thi lấy điểm. Đi làm thì làm đúng những gì được giao, "enjoy" cuộc sống văn phòng xinh đẹp thư thả…

Gen Z - Vừa học vừa kiếm tiền từ TikTok, YouTube, tham gia workshop về đầu tư, mở rộng networking… còn ai ngoài Gen Z nữa!

Muốn đạt được những gì tốt nhất nhất thì phải liên tục nâng cấp và chứng minh năng lực của bản thân, "say yes" với mọi thử thách. Một khi đã "bật màu" hành động, con gái Gen Z luôn nỗ lực hết sức dù là học hay làm, sẵn sàng "chinh chiến" đa nhiệm để sớm đạt được mục tiêu của mình.

Sao phải giống ai khi mình có thể bừng nét màu riêng trong từng khoảnh khắc

Gen Gi - Làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu: du lịch, ăn uống, mua sắm, trải nghiệm…

Gen Z - Đầu 20 đã tập tành đầu tư, mục tiêu tự do tài chính, nghỉ hưu tuổi 40…

Nếu FOMO (Fear Of Missing Out) khiến chúng ta luôn trong tâm thế vội vã, e sợ sẽ bỏ lỡ những trải nghiệm, sợ bị tụt lại phía sau vì không theo kịp những trào lưu "nóng hổi", thì với JOMO (Joy Of Missing Out), con gái Gen Z chọn cho mình lối sống hết mình một cách có chọn lọc, tìm kiếm những trải nghiệm thực sự có giá trị và tập trung hoạch định cho tương lai của chính mình.

Vẫn là con gái, vẫn mơ mộng sớm nắng chiều mưa, nhưng con gái Gen Z không chỉ ngồi yên và chờ đợi những điều tốt đẹp xảy ra, họ luôn ở trong tâm thế chủ động, nỗ lực để biến mọi giấc mơ thành hiện thực. Bạn đã sẵn sàng nhập hội những "cô nàng Diana" thế hệ Z để cùng bừng nét màu riêng?



Bạn tuyệt nhất khi là chính mình, trong sắc màu riêng không lẫn với bất kỳ ai. Tin vào nguồn năng lượng vô tận từ sức mạnh nữ tính, Diana chào đón con gái Gen Z đến với một một vũ trụ mới, nơi các bạn có thể thoải mái thể hiện bản thân mà không cần quan tâm đến bất kỳ giới hạn, định kiến nào. Ngay bây giờ, hãy cùng Diana Bừng nét màu riêng bạn nhé!

