Loạt sao ủng hộ Ed Sheeran hậu thắng kiện

Bồi thẩm đoàn đã chính thức tuyên bố ca khúc Thinking Out Loud của Ed Sheeran không sao chếp trái phép Let's Get It On của Marvin Gaye. Ngay sau khi tuyên bố được đưa ra, Ed Sheeran đã vô cùng xúc động và bật khóc vì được "minh oan". Không chỉ vậy, hàng loạt ngôi sao cũng thở phào nhẹ nhõm và chúc mừng nam ca sĩ thắng kiện.

Karen Fairchild của nhóm nhạc đồng quê Little Big Town khẳng định đây không chỉ là chiến thắng dành cho Ed Sheeran mà còn là chiến thắng dành cho tất cả nghệ sĩ khi chất xám và công sức được công nhận.

Niall Horan - cựu thành viên nhóm nhạc đình đám One Direction - cũng lập tức gửi lời động viên và cổ vũ tới người bạn nước Anh của mình. Phía dưới phần bình luận, nam ca sĩ chia sẻ ngắn gọn một lời cảm ơn.

Ngoài ra, hàng loạt nghệ sĩ khác cũng dành sự tôn trọng của mình cho Ed Sheeran như Fnineas, Noah Cyrus, MC truyền hình Danny Clayton...

Ed Sheeran rạng rỡ khi được tòa án tuyên bố thắng kiện. (Ảnh: Timothy A. Clary)

Trả lời phỏng vấn với giới truyền thông sau khi phán quyết được đưa ra, ngôi sao người Anh tỏ ra vô cùng hạnh phúc, tuy nhiên anh cũng thể hiện sự thất vọng của mình khi bị nghi ngờ đạo nhạc.

"Rõ ràng là tôi rất hài lòng với kết quả này và có vẻ như tôi cũng không cần phải giải nghệ nữa rồi", nam ca sĩ chia sẻ sau khi tuyên bố sẽ từ bỏ âm nhạc nếu như bị xử thua kiện, "Nhưng, tôi rất thất vọng khi những tuyên bố vô căn cứ như thế này lại được đưa ra tòa. Chúng ta dành 8 năm qua chỉ để nói về 2 bài hát có ca từ, giai điệu và 4 hợp âm khác nhau đáng kể. Đó là những hợp âm được các nhạc sĩ sử dụng hàng ngày trên toàn thế giới".

"Những tuyên bố vô căn cứ này được thúc đẩy bởi những cá nhân tự xưng là chuyên gia phân tích âm nhạc", Ed nói tiếp.

Thinking Out Loud là một trong những bản hit lớn nhất sự nghiệp của Ed Sheeran, mang về cho anh giải thưởng Grammy danh giá Ca khúc của năm vào năm 2016. Một năm sau đó, gia đình của Ed Townsend, bao gồm con gái Kathryn và em gái Eline đã đệ đơn kiện, cho rằng giọng ca người Anh đã sao chép bất hợp pháp ca khúc kinh điển Let's Get It On, bao gồm cả cách phát triển hợp âm.