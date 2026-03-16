Loạt mỹ phẩm mới ra mắt đang khiến hội làm đẹp "đứng ngồi không yên": Từ kem chống nắng, son môi đến kem mắt

Thị trường mỹ phẩm luôn sôi động với hàng loạt sản phẩm mới được ra mắt mỗi mùa. Đối với những tín đồ làm đẹp, việc cập nhật các sản phẩm mới không chỉ giúp trải nghiệm những công thức chăm sóc da hiện đại mà còn mang lại nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu cá nhân. Gần đây, một số thương hiệu quen thuộc đã giới thiệu những dòng mỹ phẩm mới nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng làm đẹp. Từ kem chống nắng, serum dưỡng da cho đến son môi và kem mắt, mỗi sản phẩm đều mang những điểm nổi bật riêng.

1. Anessa Moisture Perfect UV Sunscreen Skincare Gel SPF50+ PA++++

Kem chống nắng luôn là sản phẩm không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da hằng ngày. Trong số các sản phẩm mới được chú ý gần đây có Anessa Moisture Perfect UV Sunscreen Skincare Gel SPF50+ PA++++. Đây là phiên bản gel chống nắng được nhiều người quan tâm nhờ khả năng bảo vệ da trước tia UV với chỉ số SPF50+ và PA++++. Sản phẩm có kết cấu dạng gel khá nhẹ, khi thoa lên da dễ tán và không tạo cảm giác nặng mặt. Một điểm được nhiều người yêu thích là lớp finish tương đối tự nhiên, giúp da trông mịn màng hơn mà không quá bóng dầu. Ngoài khả năng chống nắng, dòng gel này còn được bổ sung các thành phần dưỡng ẩm giúp hạn chế cảm giác khô da khi sử dụng thường xuyên.

2. Dear Klairs Vitamin PDRN Peptide

Bên cạnh kem chống nắng, các sản phẩm serum dưỡng da cũng luôn thu hút sự quan tâm của người yêu skincare. Dear Klairs Vitamin PDRN Peptide là một trong những sản phẩm mới được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn làm đẹp. Serum này kết hợp nhiều thành phần dưỡng da như vitamin và peptide, giúp hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi và làm sáng bề mặt da. Kết cấu của sản phẩm khá nhẹ, dễ thẩm thấu và phù hợp để sử dụng trong chu trình dưỡng da hằng ngày. Với những người đang tìm kiếm một loại serum vừa cấp ẩm vừa hỗ trợ cải thiện dấu hiệu lão hóa nhẹ, đây được xem là lựa chọn đáng chú ý.

3. Laneige Juicepop Box Lip Tint

Không chỉ có sản phẩm dưỡng da, thị trường trang điểm cũng liên tục cập nhật các dòng son mới. Laneige Juicepop Box Lip Tint là dòng son tint mới của Laneige với phong cách trẻ trung, tươi tắn. Điểm nổi bật của dòng son này nằm ở bảng màu lấy cảm hứng từ các loại trái cây, mang lại cảm giác ngọt ngào và tươi mới. Chất son tint nhẹ, tạo hiệu ứng môi căng mọng và trong trẻo. Đây là kiểu son phù hợp với phong cách trang điểm tự nhiên, đặc biệt được nhiều người yêu thích trong những ngày muốn có vẻ ngoài nhẹ nhàng và tươi tắn.

4. Vaseline Gluta-Hya Lip Serum Gloss

Một sản phẩm khác cũng đang được quan tâm là Vaseline Gluta-Hya Lip Serum Gloss. Đây là dòng dưỡng môi kết hợp giữa serum và son bóng, hướng đến nhu cầu vừa dưỡng ẩm vừa tạo hiệu ứng môi căng mọng. Sản phẩm chứa các thành phần dưỡng ẩm giúp môi mềm mại hơn, đồng thời tạo lớp bóng nhẹ giúp đôi môi trông đầy đặn và tươi tắn. Với thiết kế nhỏ gọn và dễ sử dụng, sản phẩm này khá tiện lợi để mang theo trong túi xách và sử dụng nhiều lần trong ngày.

5. Kem mắt Yves Rocher Glow Energie 15ml

Vùng da quanh mắt thường là nơi dễ xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi và lão hóa. Vì vậy, kem mắt luôn là sản phẩm được nhiều người chú ý trong chu trình skincare. Yves Rocher Glow Energie Eye Cream 15ml là sản phẩm mới hướng đến việc cải thiện quầng thâm và hỗ trợ giảm nếp nhăn nhỏ quanh mắt. Kem có kết cấu khá nhẹ, dễ tán và thấm nhanh vào da. Khi sử dụng đều đặn, sản phẩm giúp vùng da quanh mắt trông tươi tắn hơn và giảm cảm giác khô ráp. Ngoài ra, thiết kế tuýp nhỏ gọn cũng giúp việc lấy sản phẩm trở nên vệ sinh và tiện lợi.

Việc ra mắt các sản phẩm mới mang đến thêm nhiều lựa chọn cho người yêu làm đẹp. Tùy vào nhu cầu cá nhân, mỗi người có thể chọn cho mình sản phẩm phù hợp để bổ sung vào chu trình chăm sóc da hoặc trang điểm hằng ngày. Từ kem chống nắng giúp bảo vệ da, serum dưỡng da hỗ trợ cải thiện kết cấu da cho đến son môi và kem mắt, những sản phẩm mới này đang góp phần làm phong phú thêm thị trường mỹ phẩm. Nếu bạn là người thích thử nghiệm các xu hướng làm đẹp mới, đây có thể là những cái tên đáng để cân nhắc trong thời gian tới.