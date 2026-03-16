Trời Tây có mỹ nhân thấp bé vỏn vẹn 1m57 nhưng mặc đẹp thôi rồi, dạo phố mà tưởng đi show thời trang

Camila Cabello (sinh năm 1997) chinh phục hàng triệu khán giả bằng tài năng âm nhạc cùng chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn gây ấn tượng khi sở hữu vẻ đẹp quyến rũ cùng gu thời trang gợi cảm, phóng khoáng - đúng như tinh thần âm nhạc của mình. Dù chỉ cao 1m57, tưởng chừng sẽ "lọt thỏm" giữa dàn mỹ nhân chân dài của Hollywood, cả phong cách âm nhạc lẫn thời trang của Camila Cabello đều chưa bao giờ bị lu mờ. Sở hữu chiều cao khiêm tốn, Camila Cabello luôn biết cách chọn trang phục và phối đồ khéo léo để tôn dáng, tạo nên những outfit vừa nổi bật vừa cuốn hút, nhìn ở góc độ nào cũng thấy slay.

Khám phá tủ đồ của Camila Cabello, chị em chắc chắn sẽ tìm được nhiều gợi ý mix & match thú vị, đặc biệt hữu ích cho những cô nàng có chiều cao khiêm tốn nhưng vẫn muốn mặc đẹp và nổi bật.

Camila Cabello khoe trọn vẻ đẹp yêu kiều, sắc sảo khi diện chiếc đầm ngắn dáng yếm với họa tiết hoa rực rỡ. Thiết kế cổ khoét sâu giúp tôn lên đường nét cơ thể, mang đến vẻ ngoài gợi cảm, phóng khoáng nhưng vẫn rất tinh tế

Camila Cabello chọn diện set đồ tông trắng gồm áo quây và chân váy ngắn, cách phối đồ tối giản nhưng vẫn ghi điểm bởi sự phóng khoáng, trẻ trung và slay ngút ngàn

1 set đồ trắng khác của Camila Cebello cũng đẹp mãn nhãn với áo trễ vai điệu đà mix cùng quần short ngắn, khoe khéo bờ vai và đôi chân thon. Set đồ xinh yêu này là một trong những lựa chọn lý tưởng cho những chuyến đi chơi đặc biệt là đi biển

Không cần trang phục họa tiết cầu kỳ, Camila Cabello vẫn thu hút mọi ánh nhìn với set đồ tông vàng nổi bật. Áo hai dây ôm dáng được phối cùng chân váy lửng mềm mại, tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa nữ tính

"Quý cô gợi cảm" Camila Cabello tiếp tục ghi điểm với chiếc váy cổ yếm tông cam rực rỡ. Thiết kế ôm sát phần thân trên kết hợp chân váy đuôi cá mềm mại giúp tôn lên đường cong, mang đến vẻ ngoài vừa quyến rũ vừa thanh thoát, yêu kiều

Diện váy hai dây dáng ôm màu đen, Camila Cabello khéo chọn thiết kế xẻ tà để tạo điểm nhấn. Chi tiết này giúp tổng thể bớt đơn điệu, đồng thời tạo hiệu ứng chân dài và tôn dáng rõ rệt

Camila Cabello theo đuổi phong cách phóng khoáng, năng động với áo hai dây mix cùng quần jeans cá tính - công thức quen thuộc nhưng luôn hiệu quả. Những phụ kiện như vòng tay hay dây chuyền giúp tổng thể thêm phần nổi bật và cuốn hút

Camila Cabello cuốn hút tuyệt đối khi diện đầm ngắn dáng ôm body. Thiết kế khoét phần ngực kết hợp chi tiết cổ nơ tạo điểm nhấn vừa gợi cảm vừa tinh tế, giúp tổng thể thêm phần cuốn hút, sành điệu

