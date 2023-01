Loạt mỹ nam đồng tính nhưng lại đóng vai "trai thẳng" đình đám: Bạn trai của "chị Tư" Wednesday giờ đã theo chồng bỏ cuộc chơi!

Một diễn viên tài năng có thể hóa thân thành bất kì loại vai nào, thậm chí khi nhân vật ấy có xu hướng tính dục khác biệt. Màn ảnh Hollywood có không ít nam diễn viên thuộc cộng đồng LGBTQ+ nhưng diễn vai "trai thẳng" vô cùng ngọt, thậm chí khiến khán giả bất ngờ khi bản thân họ công khai sau đó.



Barney (How I Met Your Mother)

Vai diễn của Neil Patrick Harris trong bộ phim hài đình đám How I Met Your Mother (Khi Bố Gặp Mẹ) đã quá quen thuộc với khán giả. Trong phim, Barney Stinson là một anh chàng "sát gái", có những câu nói hài hước và đáng nhớ. Là một tay chơi chính hiệu nhưng không phải ai cũng biết rằng chàng Barney ngoài đời thuộc cộng đồng LGBTQ+.

Nhân vật Barney "sát gái".

Harris công khai xu hướng tính dục của mình vào năm 2006, đồng thời khẳng định điều này không ảnh hưởng gì đến việc anh thể hiện vai Barney. "Là một diễn viên, ai cũng hi vọng bản thân được tin tưởng để giao cho bất kì loại vai nào", Harris khẳng định. Bạn đời của anh - David Burtka - thực chất cũng góp mặt trong How I Met Your Mother, với vai bạn trai cũ duy nhất của Lily thời đi học.

Neil Patrick Harris và bạn đời.

Gaston (Người Đẹp Và Quái Vật)

Ngôi sao điển trai Luke Evans luôn thoải mái công khai mình là người thuộc LGBTQ+, song anh không thích truyền thông đồng nhất chuyện riêng của anh và phim ảnh. Bản thân nam diễn viên đã thể hiện nhiều vai gai góc, một trong số đó là phản diện Gaston của Người Đẹp Và Quái Vật.

Luke Evans trong vai Gaston.

Khi được hỏi về vai diễn, Evans cho biết anh hoàn toàn vui vẻ và thấy bình thường khi đóng vai Gaston. "Bạn có thể trở thành bất cứ ai bạn muốn. Sự nghiệp của bạn không nhất thiết phải bị đồng nhất với việc tính hướng của bạn là gì", Evans cho biết. Trong phim của Disney, Gaston là nhân vật khá trịch thượng, đem lòng yêu Belle nhưng bị khước từ. Về sau, y âm mưu hãm hại Quái vật nhưng bất thành.

Evans và bạn trai.

Aaron (Mean Girls)

Nhân vật Aaron từng là "bạn trai màn ảnh" của nhiều thiếu nữ khi xuất hiện trong siêu phẩm học đường Mean Girls vào năm 2004. Vào vai Aaron là nam diễn viên điển tai Jonathan Bennett. Tuy nhiên vào năm 2017, Bennett đã "come out" với cả thế giới và khiến nhiều khán giả ngạc nhiên.

Mỹ nam Aaron gây thương nhớ một thời.

Đến năm 2020, anh đính hôn với bạn trai lâu năm Jaymes Vaughan, rồi kết hôn 1 năm sau đó. Bản thân nam diễn viên đã xúc động, khóc gần nửa tiếng khi biết rằng mình đã có bạn đời và hạnh phúc của riêng mình.

Bennett được bạn trai cầu hôn.

Anthony (Bridgerton)

Một trong những mỹ nam của loạt phim cổ trang Bridgerton - Anthony cũng do diễn viên LGBTQ+ thể hiện. Jonathan Bailey - người vào vai trai đẹp Anthony đã công khai là người đồng tính sau khi mùa 2 của Bridgerton ra mắt. Anh đã chia sẻ lại khoảng thời gian khó khăn khi công khai với người thân và bạn bè, song hiện tại mọi thứ đã dễ dàng hơn rất nhiều.

Anthony là nam chính Bridgerton mùa 2.

Bailey cũng hi vọng anh sẽ là ví dụ và nguồn cảm hứng cho các diễn viên LGBTQ+ về sau, nhất là khi phải thể hiện những vai diễn dị tính. Nam diễn viên còn úp mở rằng đó là lý do mà Bridgerton mùa 2 không có nhiều cảnh thân mật nam nữ như mùa 1.

Jonathan Bailey

Michael (Vượt Ngục)

Đây chắc chắn là trường hợp nổi tiếng nhất và từng gây ngạc nhiên thời gian dài. Nam chính của series Vượt Ngục (Prison Break) đình đám Wentworth Miller đã đăng tải một lá thư trên GLAAD - website của tổ chức ủng hộ quyền cho người đồng tính để công khai tính hướng của mình. Trước đó, Miller đã nổi tiếng toàn cầu nhờ đóng chính trong loạt phim Vượt Ngục, mang về cho anh một đề cử Quả cầu vàng danh giá. Bản thân anh cũng từng lọt top 100 người đẹp nhất thế giới và là "chàng trai trong mộng" của nhiều thiếu nữ.

Mỹ nam đắt giá Wentworth Miller.

Vào năm 2020, Miller đã đăng tải trên trang cá nhân của mình rằng anh đã chủ động rời khỏi dự án Vượt Ngục và đã chán đóng nhân vật "trai thẳng". Anh cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã gây thất vọng, song đây là sự lựa chọn của bản thân anh sau khi đã có chuỗi thời gian dài thành công với vai chàng kĩ sư Michael.

Miller ở tuổi 50.

Tyler (Wednesday)

Wednesday trở thành "cơn sốt" toàn cầu nhờ dàn diễn viên trẻ và câu chuyện mới lạ về Wednesday Addams. Trong phim, cô nàng có tuyến tình cảm phức tạp với anh chàng pha chế Tyler (do Hunter Doohan đóng). Tuy Tyler là phản diện nhưng nhiều khán giả vẫn "đẩy thuyền" anh và Wednesday.

Tyler và Wednesday được yêu thích.

Ngoài đời, Hunter Doohan đã công khai bản thân thuộc LGBTQ+, và đã có "ý trung nhân". Anh quen bạn trai Fielder Jeweett qua ứng dụng hẹn hò vào năm 2015 và công khai yêu đương 3 năm sau đó. Hai người đính hôn vào năm 2020 và đã có lễ cưới vào tháng 6/2022, trước khi Wednesday lên sóng.

Hunter Doohan đã kết hôn.

Ảnh: WhatCulture