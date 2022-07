Loạt MacBook, iPad bị đưa vào danh sách "đồ cổ" tại Việt Nam, có nên mua?

Apple vừa đưa một số sản phẩm của hãng vào danh sách vintage (“đồ cổ”). Theo đó, các sản phẩm này không được hỗ trợ sửa chữa chính hãng, song Apple Store và các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Apple vẫn có thể sửa chúng trong thời hạn 2 năm kể từ khi được phân loại đồ cổ, miễn là có linh kiện.

Các sản phẩm vừa được đưa vào danh sách gồm: MacBook Pro (13 inch, 2016, hai cổng Thunderbolt), MacBook Pro (13 inch, 2016, bốn cổng Thunderbolt), MacBook Pro (15 inch, 2016), MacBook Air (13 inch, đầu năm 2015), MacBook (12 inch, đầu năm 2016), iMac (21.5 inch, cuối 2015), iMac (27 inch, Retina 5K, cuối 2015), iPad Pro (9.7 inch, Wi-Fi), iPad Pro (9.7 inch, WiFi + mạng).

Thông thường, Apple phân loại thiết bị là "đồ cổ" sau 5 năm từ lần bán ra cuối cùng.

Hình ảnh MacBook Pro 2016 trong sự kiện ra mắt sản phẩm này. (Ảnh: Bloomberg)

Nói với ICTnews, ông Nguyễn Lạc Huy - đại diện CellphoneS, cho hay tất cả các sản phẩm trên hiện không còn hàng mới bán chính hãng, chỉ còn các sản phẩm cũ còn lưu hành trên thị trường.

Việc các máy tính và iPad nói trên bị ngưng hỗ trợ chính hãng không gây bất ngờ trong giới, bởi theo ông Huy, với mỗi sản phẩm ngừng kinh doanh, Apple sẽ thông báo cho đại lý bằng việc dừng đặt thêm hàng mới, sau đó là khoảng thời gian để tiếp tục bán hết hàng tồn.

“Quỹ sản phẩm đủ để duy trì sau 3-6 tháng, sau đó thì gần như toàn bộ hàng mới trên thị trường sẽ không còn”, ông Huy cho hay.

Trước khi đưa các sản phẩm vào danh sách vintage, Apple đã chuẩn bị các thiết bị thay thế. Chẳng hạn, các dòng máy mới ra mắt một vài năm gần đây chính là để lấp đầy khoảng trống của những phiên bản cũ, đơn cử như MacBook Pro, Macbook Air M1/M2, iMac 24 inch M1/iMac 27 inch Retina 5K 2021, iPad Air 10.9...

Dù không còn bán chính hãng, ông Phạm Tuấn Anh - đại diện ShopDunk - cho rằng những thiết bị vintage này có thể được bán trên thị trường không chính ngạch, hàng qua sử dụng, nhập khẩu, xách tay.

Vì vậy khi mua người dùng cần kiểm tra kĩ bằng cách xem thông tin trong máy. “Với máy Mac, bấm vào logo quả táo nằm ở góc trên bên trái ở thanh công cụ rồi vào phần About sẽ biết được thông tin đời máy. Với iPad Pro, kiểm tra trong phần About của mục Settings”, ông Tuấn Anh hướng dẫn.

Nếu vẫn mua những sản phẩm này, đại diện ShopDunk khuyên người dùng nên quan tâm tới thời gian bảo hành. Nếu còn thời gian bảo hành vẫn sẽ được Apple đảm bảo chính sách bảo hành, sửa chữa đúng theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, lựa chọn các model này đồng nghĩa với phần mềm sẽ không được nâng cấp và bổ sung thêm tính năng mới, mà có thể chỉ còn các bản cập nhật nhỏ để sửa lỗi.

Về yếu tố phần cứng, thường các sản phẩm này sẽ có linh kiện tuổi đời cao, dễ hư hỏng màn hình, ổ cứng, RAM. Các linh kiện này có chi phí thay thế đắt đỏ, khó kiếm.

Song do sản phẩm đã cũ nên mức khấu hao của chúng vào khoảng 50-70% so với giá ban đầu. Vì các lý do đó, ông Nguyễn Lạc Huy khẳng định khách hàng sẽ được sử dụng sản phẩm trong hệ sinh thái Apple với giá rất tốt. Nếu muốn mua sản phẩm, khách hàng nên chọn nơi bán có uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Đại diện cả hai nhà bán lẻ đều cho rằng, nếu có điều kiện, người dùng nên mua dòng sản phẩm mới, có thể tận dụng các chương trình trả góp để thoải mái chi tiêu hơn.