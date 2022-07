Hiếu PC cảnh báo về việc 30 triệu dữ liệu người Việt đang bị hacker rao bán với giá 80 triệu đồng

Hiếu PC - Ngô Minh Hiếu đã trở thành cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng thời gian gần đây. Tuy chỉ mới trở về Việt Nam một thời gian nhưng anh đã và đang góp sức mình vào hệ thống an ninh mạng bằng trang web Chống Lừa Đảo. Đồng thời anh cũng đang làm việc tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), trở thành một chuyên gia an ninh mạng với nhiều chia sẻ nhận được sự quan tâm.

Mới đây, trên Facebook cá nhân của mình, Hiếu PC đã đăng tải thông tin về việc dữ liệu cá nhân kèm thông tin về trường lớp của của 30 triệu người Việt đang bị tin tặc rao bán với giá khoảng 80 triệu đồng. Thông tin này ngay lập tức gây chú ý trên mạng xã hội.

Được biết, các dữ liệu cá nhân này được đăng tải trên diễn đàn hacker vào ngày 8/7 vừa qua. Người này khẳng định mình thu thập được dữ liệu lớn từ website trường học phổ biến tại Việt Nam. Các dữ liệu cá nhân bao gồm tên đăng nhập, email, số điện thoại, họ tên đầy đủ, ngày sinh, trường học và địa chỉ.





Tuy nhiên, Hiếu PC cũng nói rõ thêm việc con số "30 triệu dữ liệu cá nhân" vẫn cần thời gian để xác minh thêm. Vì thời gian qua, không ít vụ bán dữ liệu diễn ra nhưng thực chất là lừa đảo tiền điện tử. Được biết, với những dữ liệu cá nhân này, kẻ gian có thể sử dụng vào những mục đích xấu như spam quảng cáo, tống tiền, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bôi nhọ, xâm phạm danh dự, nhân phẩm.

Cách đây không lâu, hơn 360.000 dữ liệu của một trung tâm dạy học tại Việt Nam cũng được hacker "cho không" trên diễn đàn này. Đây là hồi chuông cảnh báo về việc người dùng nên nhận thức rõ ràng hơn về việc giữ thông tin cá nhân. Cũng như cần nâng cấp bảo mật cao hơn ở các cấp quản lý dữ liệu người dùng website.

https://kenh14.vn/hieu-pc-canh-bao-ve-viec-30-trieu-du-lieu-nguoi-viet-dang-bi-hacker-rao-ban-voi-gia-80-trieu-dong-2022071223453118.chn