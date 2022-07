Siêu xe Bugatti Chiron mới tậu của G-Dragon, có gì đặc biệt mà giá lên đến 60 tỷ?

G-Dragon là một trong những ngôi sao Hàn Quốc có khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh không chỉ sở hữu những căn penthouse ở vị trí đắc địa tại trung tâm thủ đô Seoul mà còn có bộ sưu tập siêu xe đắt tiền nhất nhì tại đất nước này.

Mới đây, G-Dragon gây sốc khi vừa tậu siêu xe đắt tiền nhất Hàn Quốc - đây là chiếc siêu xe Bugatti Chiron có giá 2,5 triệu USD (khoảng 60 tỷ đồng).

Hãng xe Bugatti ngày nay thuộc về sở hữu của tập đoàn Volkswagen, Đức. Tập đoàn này mua lại hãng vào năm 1998 và sáp nhập lại vào tháng 12/2000. Hiện nay các dòng siêu xe Bugatti được nhập vào nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Giá cả của dòng xe này thuộc top đắt đỏ nhất thị trường nên cực kỳ người có thể sở hữu được.

Theo quan sát từ những bức ảnh được G-Dragon đăng tải trên mạng xã hội, chiếc Bugatti Chiron mà anh sở hữu là một trong hai chiếc duy nhất được nhập về Hàn Quốc.

Bugatti Chiron được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016. Mẫu siêu xe này được đặt theo tên của một tay đua nổi tiếng tại Mỹ vào thập niên 20 – 30 của đội Bugatti là Louis Chiron. Bugatti Chiron được đánh giá là một trong những chiếc siêu xe thành công nhất của hãng.



Thiết kế của Bugatti Chiron rất đặc biệt, mang đậm dấu ấn riêng trên thị trường siêu xe. Xe có kích thước tổng thể là dài 4.544mm x rộng 2.038mm x cao 1.212mm. Về hình ảnh ngoại thất, siêu xe Bugatti Chiron sở hữu ngoại hình khỏe khoắn không thua kém với các chiếc Devel Sixteen, Koenigsegg Agera hay Mclaren P1.

Đuôi xe cũng không hề kém cạnh về độ chất khi được thiết kế với những đường gờ mạnh mẽ và khung lưới cá tính tạo nên hình ảnh vô cùng thể thao. Hệ thống đèn ở đuôi xe cũng được chú trọng đem đến khả năng chiếu sáng tốt nhưng vẫn rất đẹp mắt. Bên cạnh đó, bộ lốp mà Bugatti Chiron đang sử dụng là Michelin có giá khá đắt đỏ.

Theo thông số Bugatti Chiron từ nhà sản xuất, để mang lại sức mạnh cho siêu xe Chiron mới, nhà sản xuất Bugatti đã trang bị khối động cơ W16 8.0 lít với 4 xylanh và 4 turbocharge, cho công suất tối đa là 1.500 mã lực tại mức vòng tua 6.700 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 1.600 Nm ở mức vòng tua 2.000 – 6.000 vòng/phút. So sánh ô tô Bugatti Chiron với Porsche 911 Lego, 911 GT3 RS, 911 Turbo S sẽ thấy động cơ này cho sức mạnh rất vượt trội. Đây cũng là điểm khiến những dân chơi siêu xe hàng đầu trên thế giới mê mẩn chiếc siêu xe này.

Thông số chính của Bugatti Chiron Kiểu dáng: Coupe

Động cơ: W16 8.0L

Hộp số: AT 7 cấp

Dung tích (cc): 7993

Chỗ ngồi: 2 Mức tiêu hao nhiên liệu: 16.8 lít/100 km đường cao tốc



Với những chiếc xe hạng sang, nội thất bên trong và các tính năng đi kèm cũng là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Theo các chuyên gia đánh giá, mẫu siêu xe của Ý sở hữu không gian nội thất rất ấn tượng.

Đầu tiên là dải đèn LED kiểu dáng chữ C nằm ngăn cách giữa ghế lái và ghế hành khách vô cùng độc đáo và lạ mắt. Khi so sánh khoang nội thất với Porsche 918 Spyder hay Mclaren 720S, Bugatti Chiron không kém phần nổi bật. Tuy nhiên, do Bugatti Chiron không quá chú trọng về hệ thống giải trí vì đây là dòng xe tập trung vào tốc độ và khả năng vận hành, do đó chiếc xe này không có những màn hình cảm ứng cao cấp hay hệ thống loa phát âm thanh xịn xò.



Bảng taplo của siêu xe này sở hữu thiết kế khá đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác hiện đại và sang trọng bậc nhất. Điểm nhấn của taplo trên siêu xe Bugatti Chiron chính là chất liệu da loại thượng hạng.



Với giá 60 tỷ, khách hàng của Bugatti Chiron có thể sở hữu một chiếc siêu xe với ngoại hình hào nhoáng với các chất liệu được tuyển chọn và gia công khắt khe. Mức tiêu thị nhiên liệu cũng được đánh giá hợp lý. Khoang xe rộng rãi, sang trọng và động cơ thuộc hàng mạnh nhất trên thị trường.

Tuy nhiên, một số nhược điểm của dòng xe này chính là khoang hành lý nhỏ, chật chội. Thay thế phụ tùng rất đắt đỏ và các hệ thống tiện nghi giải trí không phải là điểm mạnh.

Ngoài siêu xe Bugatti Chiron, bộ sưu tập xe của G-Dragon còn có Bentley Continental GT, Lamborghini Aventador và Rolls-Royce Phantom. Trong đó, Rolls-Royce có giá 650.000 USD, chiếc Bentley được định giá khoảng 350.000 USD và Lamborghini có giá đến 500.000 USD.



