Loạt "bóng hồng" của Andree trước khi hẹn hò Phương Ly: Toàn mỹ nhân, có cả 1 siêu mẫu đình đám Vbiz?

Nam rapper Andree và ca sĩ Phương Ly hẹn hò, "khoá môi" ở Phú Quốc là thông tin đang được cư dân mạng quan tâm nhất hiện nay. Thời gian trước đó, cặp đôi đã bị netizen soi cả "rổ" bằng chứng tình cảm với nửa kia trên mạng xã hội.

Trước khi hẹn hò với ca sĩ Phương Ly, nam rapper đào hoa Andree đã từng có mối quan hệ yêu đương với hàng loạt mỹ nhân nổi tiếng trong showbiz Việt.

Siêu mẫu Minh Tú

Được biết, Minh Tú và Andree bắt đầu hẹn hò từ khi cô mới bước chân vào nghề người mẫu còn rapper sinh năm 1987 cũng từ nước ngoài trở về Việt Nam để hoạt động nghệ thuật. Mãi đến sau này, khi tham gia một talkshow, nam rapper Andree mới thừa nhận đã từng yêu Minh Tú. Trong thời gian hẹn hò, cặp đôi vô cùng kín tiếng. Sau thời gian dài chia tay, khi xuất hiện trong chương trình Rap Việt có Andree biểu diễn, Minh Tú khẳng định mối quan hệ của cô với Andree chỉ là tình cũ. Sau khi chia tay, cả hai hiện tại là bạn bè.

Minh Tú từng lên tiếng chia sẻ về mối quan hệ với rapper Andree: "Cái đó chỉ là tin đồn thôi chứ tôi cũng chưa được xác nhận là có đúng hay không. Mọi người biết không, cái đó (ý chỉ chuyện với Andree - PV) đã rất cũ rồi, phải gọi là cũ rích luôn á.

Cho nên tôi không có cảm xúc gì. Tuy nhiên, cái đó chỉ là tin đồn thôi, còn thiệt hay không thì tôi không biết nha. Nhưng giả sử nếu như có thì vẫn bình thường. Tôi với người yêu cũ vẫn là bạn và nói chuyện với nhau về những vấn đề mà 2 đứa thích như âm nhạc hay là mua sắm".

Được biết, Minh Tú và Andree bắt đầu hẹn hò từ khi cô mới bước chân vào nghề người mẫu còn rapper sinh năm 1987 cũng từ nước ngoài trở về Việt Nam

Sau khi chia tay, Andree - Minh Tú từng hội ngộ thân thiết và ăn tất niên vào năm 2022

Diễn viên Khả Ngân

Sau khi chia tay Minh Tú, tháng 3/2015, nam rapper vướng nghi vấn hẹn hò hot girl Khả Ngân. Thời điểm đó, Andree giữ im lặng còn hot girl Khả Ngân khẳng định chỉ coi nam rapper là anh trai thân thiết.

Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào tháng 6/2023, Khả Ngân lên tiếng về mối quan hệ với Andree: "Bắt đầu hòa bình, kết thúc cũng hòa bình. Mình là người văn minh, đặc biệt còn là nghệ sĩ nữa nên chuyện với người cũ không có gì căng thẳng cả. Xong là thôi, có gì đâu, còn làm bạn được hay không thì còn tùy thuộc vào cả hai.

Với những người đã có khoảng thời gian gắn bó với nhau, nếu giờ họ hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy vui thôi, quan trọng là mình cũng đang vui mà. Giờ tôi và Andree cũng không còn liên hệ với nhau, thỉnh thoảng đi chơi với hội bạn thì có thể gặp nhau. Một phần do công việc của hai người không hề liên quan nên cũng không tương tác gì".

Andree - Khả Ngân từng có khoảng thời gian mặn nồng

Nam rapper nổi tiếng bị soi khoảnh khắc tình cảm với Khả Ngân vào năm 2015

Hot girl Ngọc Thảo

Tháng 12/2015, Andree chính thức công khai yêu hot girl Ngọc Thảo bằng một bức ảnh tình tứ trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Ngọc Thảo là một trong những hot girl có lượng người theo dõi trên mạng xã hội đông đảo nhất. Trong một bài phỏng vấn, Ngọc Thảo từng chia sẻ rằng sau mỗi lần cãi nhau, Andree luôn là người xuống nước xin lỗi trước và tìm cách giảng hoà.

Cặp đôi này còn thoải mái đăng tải hình ảnh tình tứ công khai, thậm chí còn hôn nhau trên truyền hình. Tuy nhiên, sau 2 năm, cặp đôi này đã chính thức chia tay. Sau khi đường ai nấy đi, Ngọc Thảo gây xôn xao khi công khai chê trách người yêu cũ. Cô viết trên mạng xã hội: "Đã tồi nhiều là đủ rồi, đừng hèn thêm nữa". Nhiều netizen nghi ngờ Ngọc Thảo đang chỉ trích nam rapper Andree.

Vào năm 2015, Andree và hot girl Ngọc Thảo chính thức công khai yêu đương

Cả hai còn thể hiện tình cảm trên sóng truyền hình

Trong khoảng thời gian yêu đương, cặp đôi thường xuyên đăng tải hình ảnh thể hiện tình cảm với nhau

Người mẫu lookbook Ngọc Chi

Sau khi chính thức chia tay Ngọc Thảo được 2 tháng, Andree vướng tin hẹn hò với người mẫu lookbook Ngọc Chi. Ngọc Chi hẹn hò nam rapper trong khoảng cuối năm 2017 tới cuối năm 2018. Cô sinh sống và kinh doanh thời trang online tại TP.HCM, đồng thời cũng là một người mẫu lookbook với phong cách gợi cảm.

Sau 1 năm ở bên Andree, Ngọc Chi bất ngờ khẳng định độc thân: "Being single is better than being lied to, cheated on and disrespected" (tạm dịch: Độc thân vẫn tốt hơn là bị lừa dối, phản bội và thiếu tôn trọng). Với dòng trạng thái này, netizen rộ nghi vấn nam rapper Andree đã có hành động sai với tình cũ Ngọc Chi dẫn tới chia tay.

Andree từng hẹn hò với người mẫu Ngọc Chi khoảng 1 năm rồi chia tay

Người mẫu Yumi Thiên Nga

Thiên Nga (The Face) úp mở chuyện hẹn hò với rapper Andree gây xôn xao trong công chúng vào đầu năm 2020. Chuyện tình cảm của hai người được hé lộ qua bức ảnh đăng trên story của Yumi Thiên Nga. Thời điểm đó, Andree và Thiên Nga đã bị soi loạt bằng chứng hẹn hò qua việc check-in cùng địa điểm, xuất hiện bên cạnh nhau.

Yumi Thiên Nga và Andree từng hẹn hò yêu đương