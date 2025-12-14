Loạt ảnh chưa được công bố bên trong siêu sự kiện Louis Vuitton: HIEUTHUHAI hát quá tình và tương tác hiếm có của dàn sao xịn

Tối 12/12, bên bờ sông Sài Gòn chứng kiến một trong những sự kiện thời trang hoành tráng nhất năm 2025 - Louis Vuitton Year-End Holiday. Thảm đen quyền lực của nhà mốt Pháp khiến người ta choáng ngợp bởi đám đông nồng nhiệt đón chào thần tượng. Mặt khác, bên trong đó là một bữa tiệc kỷ niệm riêng tư, ấm cúng nhưng không kém phần lộng lẫy - nơi những gương mặt hàng đầu Vbiz tự do tận hưởng không khí lễ hội cuối năm trong một không gian đậm chất Louis Vuitton.
Từ các ngôi sao âm nhạc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, top nam thần điện ảnh nổi bật nhất năm qua cho đến những biểu tượng thời trang thế hệ mới - tất cả đều hội tụ trong không gian của "đêm tiệc nghìn sao". Những ly champagne lấp lánh và tiếng nhạc xập xình đã tạo nên bầu không khí vừa sang trọng vừa thân mật. Trong đó, những khoảnh khắc tương tác tự nhiên, nụ cười rạng rỡ và cả chemistry bất ngờ giữa các cặp đôi đã trở thành highlight được fan "săn lùng", bàn tán không ngừng trên mạng xã hội.
Thảm đen của Louis Vuitton là toạ độ hiếm hoi có khả năng quy tụ những cái tên đang được chú ý nhất ở thời điểm hiện tại từ 3 lĩnh vực: âm nhạc, điện ảnh, thời trang.
Khu vực chơi nhạc với sự tung hứng của bộ đôi trai đẹp WOKE KUP - 2pillz.
Khoảnh khắc HIEUTHUHAI tận hưởng 2 vũ trụ rực rỡ của chính mình là âm nhạc và thời trang.
Anh Tài Thiên Minh và Anh Trai JSOL trong những chiếc jacket hoạ tiết Damier.
Từ những gương mặt đình đám của cả ba vũ trụ âm nhạc - điện ảnh - thời trang & phong cách sống, mỗi khoảnh khắc trong đêm tiệc cuối năm của Louis Vuitton đều mang đến sự bất ngờ và thú vị. Tất cả đã cùng nhau tạo nên một bức tranh đa sắc màu, sống động và đầy cảm xúc, kết nối những tâm hồn yêu thời trang và nghệ thuật.