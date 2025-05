Loại rau có mọi thứ giúp tái sinh collagen tự nhiên, da bị stress sau 25 tuổi rất cần

Sau tuổi 25, cơ thể bắt đầu giảm dần lượng collagen được sản sinh tự nhiên. Điều đó giải thích vì sao bạn thấy da sẽ ngày càng khô hơn, lỗ chân lông to hơn, quầng mắt thâm dai dẳng dù đã ngủ đủ giấc và mụn nội tiết lại "đến hẹn lại lên". Đây chính là thời điểm cơ thể và làn da cần được chăm sóc sâu hơn từ bên trong, không chỉ dừng lại ở các bước skincare như hồi tuổi đôi mươi. Và nước tía tô chính là một lựa chọn đơn giản, rẻ tiền nhưng cực kỳ "đắt giá" để bắt đầu cuộc hành trình chống lão hóa này.

Lý do khiến nước tía tô được ca ngợi nhiều đến vậy là bởi bảng thành phần tự nhiên chứa đầy chất chống oxy hóa mạnh mẽ như flavonoid, anthocyanin và đặc biệt là rosmarinic acid - các hoạt chất giúp trung hòa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Ngoài ra, tía tô còn giàu vitamin A, C và khoáng chất, giúp tăng cường đề kháng và bảo vệ hàng rào da khỏi những tác nhân gây hại từ môi trường như ô nhiễm, ánh nắng.

Không dừng lại ở đó, loại lá này còn có tính ấm, hỗ trợ lưu thông khí huyết, giảm stress và cải thiện chất lượng giấc ngủ - yếu tố then chốt để da có thể tái tạo đều đặn vào ban đêm. Đặc biệt, nhiều người dùng lâu dài còn nhận thấy rõ hiệu quả làm sáng da, mờ thâm và giảm sạm thấy rõ, nhờ khả năng ức chế melanin tự nhiên.

Về cách dùng, bạn có thể nấu nước từ lá tía tô tươi (nên chọn loại lá tím đậm để hiệu quả cao hơn) hoặc dùng trà tía tô sấy khô đều được. Thời điểm uống tốt nhất là vào buổi sáng trước khi ăn 30 phút giúp thanh lọc gan và hỗ trợ tiêu hóa, và buổi chiều từ 4-6h để làm dịu hệ thần kinh, giúp dễ ngủ và thư giãn đầu óc. Nếu thấy mùi tía tô hơi nồng, bạn có thể thêm vào vài lát chanh vàng, mật ong hoặc gừng để dễ uống hơn, thậm chí pha lạnh với vỏ cam để tạo vị thơm mát rất hợp mùa hè.

Tuy nhiên, nước tía tô không dành cho tất cả mọi người. Những ai có tiền sử cao huyết áp, đang dùng thuốc chống đông máu hoặc dị ứng với họ bạc hà nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên. Bên cạnh đó, cũng nên uống vừa đủ, khoảng 1-2 ly nhỏ mỗi ngày, không nên lạm dụng như nước lọc.

Nước tía tô không phải phép màu, nhưng với sự đều đặn và kiên trì, đây hoàn toàn có thể trở thành một phần thiết yếu trong lối sống chống lão hóa và chăm sóc da từ bên trong. Một ly nước lá đơn giản mỗi ngày cũng có thể giúp bạn giữ lại vẻ rạng rỡ thanh xuân, theo đúng nghĩa đen.