Loại quả giá chỉ 20.000 đồng/kg, “bổ” từ quả đến lá, pha trà hoặc ép nước uống phòng ung thư, tốt cho tim

Ổi là loại trái cây phổ biến ở Việt Nam, được người Việt ưa thích, được bán với giá chỉ từ 20-25.000 đồng/kg. Quả ổi có hình bầu dục với vỏ màu xanh nhạt. Quả ổi chứa nhiều chất dinh dưỡng, giàu chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Ngoài quả ăn được, lá ổi cũng được sử dụng để pha trà, rất tốt cho sức khỏe.

Ngoài ăn trực tiếp, ổi cũng được dùng để pha nước ép. Nước ép ổi giúp cung cấp dinh dưỡng nhanh chóng cho cơ thể, giúp giải khát trong cái nóng oi ả của mùa hè. Nước ép ổi không chỉ giúp bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể mà còn là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời cho cơ thể.

Việc thêm ổi vào chế độ ăn uống có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

1. Giảm lượng đường trong máu

Các polyphenol trong trà lá ổi đã được chứng minh là điều chỉnh sự hấp thụ carbohydrate từ thực phẩm. Tác dụng này đặc biệt có lợi cho một số người mắc bệnh tiểu đường. Uống trà lá ổi sau bữa ăn có thể giúp ngăn chặn lượng đường trong máu tăng đột biến.

Một số nghiên cứu trên động vật và ống nghiệm cho thấy chiết xuất lá ổi giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Một nghiên cứu khác ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 cũng chỉ ra rằng uống trà lá ổi làm giảm hơn 10% lượng đường trong máu sau bữa ăn.

2. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Các nhà khoa học tin rằng hàm lượng chất chống oxy hóa và vitamin trong lá ổi có thể giúp bảo vệ tim khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra. Ngoài ra, chiết xuất lá ổi có thể giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol “xấu” LDL và tăng cholesterol “tốt” HDL trong cơ thể.

Huyết áp cao và mức cholesterol “xấu” LDL cao có thể làm tăng nguy cơ mắc các biến cố tim mạch và đột quỵ.

Không chỉ trà lá ổi, ăn ổi hàng ngày cũng đem lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn ổi chín trước bữa ăn giúp giảm huyết áp và giảm cholesterol “xấu” và tăng cholesterol “tốt” trong cơ thể.

3. Tốt cho hệ tiêu hóa

Ổi là một nguồn chất xơ tuyệt vời. Do đó, ăn nhiều ổi có thể giúp nhu động ruột khỏe mạnh và ngăn ngừa táo bón. Một quả ổi có thể cung cấp 12% lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chiết xuất lá ổi có khả năng kháng khuẩn bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi các loại vi khuẩn có hại trong đường ruột.

4. Phòng ngừa ung thư

Chiết xuất lá ổi đã được chứng minh là có tác dụng phòng chống ung thư. Các nghiên cứu trên động vật và ống nghiệm cho thấy chiết xuất ổi có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Điều này có thể là do lá hàm lượng chất chống oxy hóa phong phú trong lá ổi giúp ngăn chặn các gốc tự do gây hại cho tế bào.

Mặc dù kết quả của các thí nghiệm trong ống nghiệm rất hứa hẹn, nhưng điều đó không có nghĩa là chiết xuất lá ổi giúp điều trị ung thư ở người. Chúng ta vẫn cần nhiều nghiên cứu sâu rộng hơn để chứng minh lợi ích kể trên của trà lá ổi.

5. Tăng cường khả năng miễn dịch

Ổi chứa lượng vitamin C cao gấp bốn lần so với cam. Vitamin C có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Trên thực tế, một quả ổi cung cấp gần gấp đôi lượng vitamin C mà cơ thể cần mỗi ngày.

Vitamin C đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể nhanh hồi phục khi mắc cảm lạnh. Vitamin C trong ổi cũng khả năng kháng khuẩn, giúp tiêu diệt vi khuẩn và virus gây nhiễm trùng.

6. Trẻ hóa làn da

Vitamin và chất chống oxy hóa trong ổi có thể bảo vệ làn da khỏi quá trình lão hóa, giúp ngăn ngừa nếp nhăn. Ngoài ra, chiết xuất lá ổi còn có thể giúp điều trị mụn trứng cá khi thoa trực tiếp lên da. Một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất lá ổi đặc tính kháng khuẩn và chống viêm hiệu quả giúp ngăn ngừa mụn.

7. Giúp giảm cân

Vì ổi là một loại trái cây có hàm lượng calo thấp, đồng thời là nguồn cung cấp khoáng chất và vitamin dồi dào nên thêm ổi vào chế độ ăn có thể hỗ trợ quá trình giảm cân. Ngoài việc ăn trực tiếp, bạn có thể uống nước ép ổi như một loại thực phẩm cho chế độ ăn uống lành mạnh. Bạn có thể thêm một phần nước ép ổi trong bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối mà không lo làm tăng lượng calo nạp vào.