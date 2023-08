Đồ uống nhiều người yêu thích nhưng là "hung thủ" tăng nguy cơ ung thư gan và các bệnh gan mãn tính

Một nghiên cứu từ trường Trường Y Harvard ở Boston đã cho thấy những người phụ nữ dù chỉ uống một phần đồ uống có đường (nước ngọt có ga, nước trái cây có đường) mỗi ngày đều có nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn. Nhóm nghiên cứu này đã quan sát gần 100.000 phụ nữ Mỹ trên 50 tuổi trong hơn 20 năm.

Phụ nữ uống một hoặc nhiều phần đồ uống có đường mỗi ngày đều có khả năng được chẩn đoán mắc ung thư gan cao gấp 85% so với những người tiêu thụ ít hơn một lần trong tuần. Không chỉ vậy, những người sử dụng đồ uống có đường hàng ngày cũng có nguy cơ tử vong do bệnh gan cao hơn 68% so với những người chỉ sử dụng ba lần hoặc ít hơn trong một tháng.

Tiến sĩ Pauline Emmett, nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học Bristol, cho biết: "Mặc dù nghiên cứu trên mang tính quan sát nên không thể đưa ra nguyên nhân và kết quả, nhưng từ một số bằng chứng, rất đáng để mọi người suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn sử dụng đồ uống có đường mỗi ngày."



Đồ uống có đường thường chứa nhiều calo và làm tăng nguy cơ béo phì, chính nó là một yếu tố nguy cơ gây ung thư và bệnh gan. Lượng đường khổng lồ cũng có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin và bệnh tiểu đường loại 2, làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Một nghiên cứu khác đã tiến hành theo dõi 98.786 phụ nữ sau mãn kinh tuổi từ 50 đến 79 đăng ký tham gia "Sáng kiến ​​Sức khỏe Phụ nữ" từ năm 1993 đến 1998 tại 40 trung tâm lâm sàng tại Mỹ.



Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ ung thư gan đối với phụ nữ tiêu thụ một hoặc nhiều phần đồ uống có đường mỗi ngày lên tới 18/100.000 người/ năm. Trong khi đó, với những người uống từ ba phần trở xuống mỗi tháng, tỷ lệ này chỉ là 10,3/100.000 người/năm.

Cùng với đó, tỷ lệ tử vong do bệnh gan mạn tính cũng được phát hiện là 17,7/100.000 người/năm với phụ nữ uống một hoặc nhiều phần đồ uống có đường mỗi ngày, nhưng chỉ là 7,1/100.000 người/năm với đối tượng sử dụng từ ba phần trở xuống mỗi tháng.

Rõ ràng có thể thấy, việc tiêu thụ một hoặc nhiều phần đồ uống có đường mỗi ngày có thể khiến tỷ lệ mắc ung thư gan và tử vong do bệnh gan mãn tính cao hơn đáng kể.

Các thực phẩm tự nhiên tốt cho gan

1. Rau họ cải (bông cải xanh, cải bắp, bông cải trắng...) chứa lượng lớn dưỡng chất từ thực vật như flavonoids, carotenoids, sulforaphane và indol có tác dụng giúp gan loại bỏ các độc tố hóa học và nhiều chất gây ung thư khác nhau.

2. Rong biển có thể giúp gan giải độc tố đồng thời ngăn chặn cơ thể hấp thụ các kim loại độc hại và các độc tố khác nhau từ môi trường. Theo phát hiện từ các nhà nghiên cứu thuộc Đại học McGill ở Canada, các hợp chất có trong tảo nâu có thể làm giảm sự hấp thụ của các hạt phóng xạ.

3. Những thực phẩm giàu sulfide (các loại hành, tỏi...) thúc đẩy gan sản sinh glutathione, trung hòa các tế bào gốc tự do, giải độc và chống lão hoá.

4. Cà phê chứa nhiều catechin (một loại chất chống oxy hóa) và các polyphenol có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi các tế bào ung thư. Tuy nhiên, nếu sử dụng cà phê với lượng đường và kem lớn sẽ phản tác dụng, tạo gánh nặng cho gan. Chính vì vậy, cần kiểm soát lượng đường trong cà phê để bảo vệ sức khoẻ.

5. Các loại quả mọng (việt quất, dâu tây...): Những chất như anthocyanidin, polyphenol… trong quả mọng có tác dụng chống oxy hóa mạnh và giúp gan bảo vệ tế bào cơ thể khỏi cuộc "tấn công" của các gốc tự do.

Nguồn: Dailymail, Express