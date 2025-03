Loại nước được mệnh danh là "đồ uống lành mạnh nhất hành tinh" cực tốt cho thận

Trà xanh được xem là thức uống phổ biến trên toàn thế giới. Hiện nay, theo thống kê, có hơn 3 tỷ cốc trà được mọi người tiêu thụ mỗi ngày. Các loại trà phổ biến trên thế giới bao gồm trà xanh, trà đen, trà ô long và trà trắng.

Đặc biệt dưỡng chất có nguồn gốc thực vật epigallocatechin gallate (EGCG) có trong lá trà xanh có vai trò hiệu quả trong việc phòng chống các bệnh: ung thư, viêm khớp, tim mạch, colesterol, truyền nhiễm,… Trà xanh với các dẫn chất chống lại, giảm được 74 -80% các gốc tự do bị phá hủy, giảm được ¾ các gốc tự do để tạo sự sống lâu, trường thọ và khỏe mạnh. EGCG là chất chống oxi hóa mạnh so sánh với cả vitamin E, C.

Trong một tách trà có từ 10-40 mg Caffein tùy thuộc vào loại trà. Lượng chất chống oxi hóa trong mỗi cốc trà tương đương với một cốc rượu vang đỏ.

Dưới đây là một số công dụng của trà xanh:

Tốt cho thận

Trà xanh là một trong những loại đồ uống tốt nhất cho thận vì chứa nhiều catechin, loại chất chống ô xy hóa có tác dụng giảm viêm trong cơ thể. Ngoài ra, uống trà xanh trước khi ngủ (nên uống ít nhất trước 2 giờ trước khi đi ngủ) có thể cải thiện sức khỏe tổng thể nhờ tác dụng giảm căng thẳng, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân và kiểm soát đường huyết.

Giảm nguy cơ phát triển một số loại ung thư

Một trong những lợi ích được ghi nhận nhiều nhất của trà xanh là đặc tính chống ung thư. Hơn 5.000 nghiên cứu đã được công bố về trà xanh và bệnh ung thư, bao gồm các thử nghiệm lâm sàng ở người, nghiên cứu dựa trên dân số và phân tích trong phòng thí nghiệm.

Hàng ngàn nghiên cứu này chứng minh rằng polyphenol trong trà xanh và các hợp chất hoạt tính sinh học khác có trong trà xanh có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư bao gồm ung thư vú, đại trực tràng, gan, buồng trứng, tuyến tiền liệt, miệng và da.

Theo Katherine Brooking - chuyên gia dinh dưỡng có trụ sở tại New York, một số nghiên cứu dựa trên dân số cho thấy rằng cả trà xanh và trà đen đều giúp bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi các nguy cơ gây ung thư.

Một số nghiên cứu lâm sàng sơ bộ cho thấy rằng polyphenol trong trà - đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG) đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư.

Bảo vệ tế bào não

Nghiên cứu cho thấy catechin trong trà xanh có tác dụng chống lại các gốc tự do, bảo vệ tế bào não khỏi bị hư hại. Nghiên cứu cho thấy uống trà xanh có thể làm giảm 64% nguy cơ suy giảm nhận thức do tuổi tác.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Uống trà xanh có thể góp phần giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Một đánh giá của 31 nghiên cứu cho thấy, trà xanh có liên quan đến việc giảm đáng kể lượng cholesterol "xấu".

Các hợp chất chống viêm trong trà xanh như EGCG được chứng minh có tác dụng làm giãn và giảm viêm mạch máu. Uống 3-5 tách trà xanh mỗi ngày, cùng với chế độ ăn uống lành mạnh, giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 41%.

Thúc đẩy giảm cân

Một số nghiên cứu phát hiện rằng caffein và catechin trong trà xanh có thể tăng tốc độ trao đổi chất và giúp đốt cháy chất béo. Một nghiên cứu về tác dụng của chiết xuất trà xanh (GTE) đối với việc giảm cân cho thấy, sau 12 tuần nhữn người tham gia nghiên cứu bổ sung GTE giảm cân đáng kể và chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp hơn.

Ngăn ngừa bệnh đái tháo đường type 2

Nhiều nghiên cứu tiết lộ rằng trà xanh giúp giảm lượng đường trong máu lúc đói và nguy cơ phát triển bệnh đái tháo đường type 2.

Trà xanh cũng đã được chứng minh là giúp tăng độ nhạy insulin, do đó insulin mà tuyến tụy sản xuất có thể duy trì lượng đường trong máu bình thường hiệu quả hơn.

Trà xanh giúp bảo vệ các tế bào sản xuất insulin và flavonoid trong trà có thể giúp loại bỏ các gốc tự do có hại và giảm viêm.

Giúp bạn tỉnh táo hơn

Caffeine và các hợp chất hoạt tính sinh học khác trong trà xanh có thể giúp bạn hoạt động mà không khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Trà xanh có chứa acid amin, L-theanine, mang lại sự tập trung bình tĩnh và có tác dụng kết hợp với caffeine trong trà xanh để tạo ra sự giải phóng chậm mà không gây ra hiện tượng hồi hộp, tăng nhịp tim mà người ta có thể gặp phải khi dùng caffeine thông thường có trong cà phê.