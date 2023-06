Loại hạt trường thọ, giảm 25% nguy cơ tử vong, giá lên đến gần 1 triệu đồng/kg vẫn đắt khách

Loại hạt trường thọ giá gần triệu đồng

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases, do nhóm chuyên gia tại Trường Y tế Công cộng thuộc ĐH Minnesota, Mỹ cho thấy người ăn hạt óc chó từ sớm và thường xuyên có thể kéo dài tuổi thọ. Chính vì thế, óc chó thường được mệnh danh là "hạt trường thọ".

Theo Giáo sư Lyn M. Steffen, Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Minnesota: "Những người ăn quả óc chó dường như có một kiểu hình cơ thể độc đáo và các tác động tích cực khác đến sức khỏe. Đặc biệt ở những người bắt đầu ăn óc chó từ khi còn trẻ đến tuổi trung niên".

Một kết quả kết quả nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Chen Zengxi thuộc ĐH Harvard cũng cho thấy người ăn quả óc chó thường xuyên có thể giảm nguy cơ tử vong do các bệnh về tim mạch. So với những người không ăn óc chó, những người ăn nhiều hơn 5 phần quả óc chó mỗi tuần (một phần tương đương 28g) giúp tỷ lệ tử vong do các bệnh tim mạch giảm 25%.

Óc chó là loại hạt duy nhất cung cấp nguồn axit omega-3 alpha-linolenic tuyệt vời có nguồn gốc từ thực vật. Các chất này đã được chứng minh tác động tích cực đến sức khỏe của tim, não và quá trình lão hoá.

Theo Healthline, quả óc chó có hoạt tính chống oxy hóa cao hơn bất kỳ loại hạt thông thường nào khác. Điều này có được nhờ lượng vitamin E, melatonin và các hợp chất thực vật polyphenol, đặc biệt dồi dào trong phần vỏ.

Ngoài ra, các polyphenol trong quả óc chó có thể giúp chống lại chứng căng thẳng và chứng viêm. Các vi khuẩn có lợi trong đường ruột chuyển đổi ellagitannin trong óc chó thành các hợp chất urolithin - vốn là chất giúp ngăn ngừa tình trạng viêm. ALA chất béo omega-3, magie và axit amin arginine trong quả óc chó cũng có thể mang tới hiệu quả tương tự.

Với những dưỡng chất này, quả óc chó được ví là "siêu thực phẩm". Theo Giáo sư Steffen, những thay đổi đáng ngạc nhiên và lành mạnh trong chế độ ăn uống tổng thể của người tiêu dùng quả óc chó cho thấy loại quả này có thể đóng vai trò như một cầu nối hoặc "thực phẩm vận chuyển" giúp chúng ta hình thành thói quen dinh dưỡng, lối sống lành mạnh suốt đời. Hiện nay, trên các chợ mạng, óc chó được rao bán với mức giá dao động 150.000-700.000 đồng/kg tuỳ từng loại.

3 quan niệm sai lầm khi ăn óc chó

Quả óc chó rất có lợi đối với sức khỏe, vậy nên ăn như thế nào để lấy được những dưỡng chất tốt nhất? PGS Fan Zhihong, tại Trường Khoa học Thực phẩm và Kỹ thuật Dinh dưỡng trực thuộc Đại học Nông nghiệp, Trung Quốc chỉ ra 3 sai lầm mà nhiều người mắc phải khi ăn óc chó.

Quan niệm 1: Ăn càng nhiều càng tốt

Quả óc chó là loại thực phẩm có hàm lượng calo cao và chất béo cao với hàm lượng dầu lên đến 60%. Mặc dù đa phần là axit béo không no, có lợi ích nhất định trong việc điều hòa lipid máu và phòng chống các bệnh tim mạch nhưng cũng không nên ăn quá nhiều, nhất là đối với người bị tiểu đường, mỡ máu cao và axit uric cao.

Quan niệm 2: Chiên hạt óc chó sẽ ngon hơn

Quả óc chó chiên lên rất thơm nhưng việc này sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng, tăng hàm lượng chất béo, lượng đường, muối, không tốt cho sức khỏe. Nên sử dụng quả óc chó còn nguyên vỏ vì khi đó, quả còn giữ được nhiều chất dinh dưỡng nhất.

Quan niệm 3: Chỉ ăn vào buổi sáng

Nhiều người cho rằng, ăn quả óc chó vào buổi sáng, khi bụng đói rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, trên thực tế, quả óc chó có thể được ăn vào buổi sáng, buổi trưa hoặc buổi tối và nên ăn chúng trong bữa ăn để quả óc chó có thể được tiêu hóa và hấp thụ dễ dàng hơn.

Không nên ăn quả óc chó trong khoảng thời gian 2 tiếng trước khi đi ngủ để tránh làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa của cơ thể.

Theo các bác sĩ, nếu muốn tận dụng những lợi ích quý giá của quả óc chó, hãy chú ý những điều dưới đây.

Ăn một cách điều độ

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị rằng, người lớn khỏe mạnh nên bổ sung 70 gam quả óc chó mỗi tuần, không nên ăn quá ít và cũng không nên ăn quá nhiều.

Chế biến hợp lý

Cách chế biến và sử dụng hợp lý sẽ giúp phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng của quả óc chó. Cách kết hợp quả óc chó với các loại thực phẩm khác rất phong phú. Có thể trộn óc chó với ngũ cốc như đậu nành, yến mạch, siro chà là đỏ, siro ngũ cốc hạt óc chó,… .Nếu không có nhiều thời gian, bạn có thể làm bột óc chó, để khô, gói kín và ăn trong vòng một tuần, khi ăn không nên cho thêm đường hay muối.

Tuân theo nguyên tắc thay thế

Quả óc chó chứa nhiều calo nên chúng ta phải tuân theo nguyên tắc ăn thay thế, tránh nạp quá nhiều calo vào cơ thể. Ví dụ, nếu đã ăn quả quả óc chó, hãy hạn chế các món ăn vặt chứa chất béo khác, có thể dùng quả óc chó để thay thế lượng dầu dùng trong nấu nướng để cơ thể được nạp những chất béo lành mạnh.

Quả óc chó là một loại thực phẩm rất giàu axit béo không bão hòa đồng thời chứa nhiều nguyên tố vi lượng, nhiều loại vitamin có lợi cho cơ thể. Nhưng vì quả óc chó chứa nhiều chất dinh dưỡng như vậy nên chúng ta cũng cần phải kiểm soát lượng ăn vào để tránh gây phản tác dụng.