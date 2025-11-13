Loại cây 'hút' tài lộc và may mắn: Trồng trong nhà giúp không khí trong lành, gia đình ít bệnh tật

Mộc hương (Osmanthus fragrans), hay còn gọi quế hoa, là cây cảnh quen thuộc, được trồng nhiều ở Việt Nam. Cây có dáng khỏe khoắn, lá xanh quanh năm và hương hoa rất tinh tế. Theo các chuyên gia phong thủy, mộc hương hợp cả 5 mệnh nhưng “hợp vía” nhất với mệnh Kim. Cây mộc hương tượng trưng cho sự thịnh vượng, bình an, may mắn và được cho là có khả năng hút tài lộc.

Mùi hương của hoa mộc hương giúp thư giãn thần kinh, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho không gian sống. Nhờ vậy, mộc hương trở thành lựa chọn được ưa chuộng để đặt trong nhà, sân nhỏ hay ban công. Nhưng ít ai biết rằng, đây cũng là loại cây có tác dụng làm “bộ lọc” không khí tự nhiên, kháng khuẩn và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý.

Lợi ích bất ngờ của cây mộc hương với sức khỏe

1. Là “bộ lọc khí tự nhiên” trong nhà

Cây mộc hương (Ảnh minh họa).

Mộc hương nổi tiếng ở khả năng điều hòa và thanh lọc không khí. Với tán lá xanh bền, bề mặt lá có thể “bắt” bụi, từ đó giúp làm sạch môi trường sống. Hương thơm của hoa chứa các hợp chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp giảm vi khuẩn trong không khí, mang lại cảm giác dễ chịu và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn.

2. Là dược liệu quý

Theo báo Vietnamnet , không chỉ có giá trị phong thủy, mộc hương còn được xem là món quà quý trong chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Từ lâu, hoa mộc hương đã được dùng để pha trà thảo dược. Những cánh hoa nhỏ, tỏa hương dịu nhẹ được ướp cùng lá trà, tạo nên thức uống có hương vị tinh tế, giúp an thần, hỗ trợ lưu thông máu và điều hòa huyết áp.

Trong Đông y, cây mộc hương là một vị thuốc quý. Hoa mộc hương có vị cay ấm, được dùng để chữa đau bụng, khó tiêu, đầy hơi; rễ cây có tác dụng giảm đau xương khớp, trị phong thấp; còn quả lại hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan và dạ dày. Nhờ chứa nhiều tinh dầu tự nhiên, cây mộc hương giúp kháng khuẩn, tiêu viêm và tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Hoa mộc hương có thể dùng để ướp trà (Ảnh minh họa).

Không dừng ở đó, hương mộc hương còn góp mặt trong lĩnh vực làm đẹp. Tinh chất chiết xuất từ hoa được sử dụng trong dầu gội, dầu xả, nước hoa và các sản phẩm dưỡng thể. Nhờ hương thơm thuần khiết và lành tính, các chế phẩm từ mộc hương giúp chăm sóc tóc, da và cơ thể theo hướng tự nhiên, mang lại cảm giác thư thái, tinh thần tươi mới.

Theo bài viết của ThS.BS Dư Thị Cẩm Quỳnh trên YouMed , nhiều nghiên cứu đã phát hiện các hoạt chất đáng chú ý trong mộc hương: helenin giúp kích thích tiết mật, cải thiện chức năng gan; costunolide và dehydrocostus lactone có khả năng ức chế kháng nguyên viêm gan B trong tế bào ung thư gan người. Ngoài ra, mộc hương còn thể hiện tác dụng chống viêm, chống loét, hỗ trợ tiêu hóa, tiềm năng chống khối u và đặc biệt là kháng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) - vi khuẩn gây nhiễm trùng phổ biến.

Mộc hương - loại cây cảnh “dễ tính”

Ở góc độ chăm sóc, mộc hương là loài cây bền bỉ, ưa sáng nhẹ, chịu hạn tốt và dễ trồng. Cây thích hợp đặt ở nơi thoáng mát, có ánh sáng tự nhiên dịu; chỉ cần tưới đều đặn sáng - chiều, tránh tưới dồn gây úng. Nhờ hương thơm thanh mát và hình dáng xanh tươi quanh năm, mộc hương không chỉ làm đẹp không gian mà còn giúp khử mùi, giảm bụi và làm dịu tinh thần. Chính vì thế, loại cây này là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình.

