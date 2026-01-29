Lộ trình di dời hơn 860.000 người dân ở Hà Nội

29/01/2026
Theo lộ trình, đến năm 2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 dân trong khu vực vành đai 3 để tái cấu trúc đô thị.

Lộ trình di dời hơn 860.000 người dân ở Hà Nội- Ảnh 1.

Hà Nội muốn giãn dân nội đô, di dời 860.000 người: Tái định cư về đâu và cần bao nhiêu vốn?
