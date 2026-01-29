Diễn biến mới về cây cầu gần 11.500 tỷ đồng, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM - Đồng Nai còn 10 phút

Ngày 27/1, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc cầu Long Hưng (Cầu Đồng Nai 2) của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Cầu lớn - hầm (BRITEC).

Theo phương án đoạt giải nhất, vị trí xây dựng cầu Long Hưng vượt sông Đồng Nai là một không gian mặt nước mênh mông với khẩu độ rất rộng, địa hình hai bên bờ tương đối bằng phẳng và thấp. Trong bối cảnh đó, việc bố trí một công trình cầu dây văng với hệ trụ tháp vút cao, đóng vai trò là điểm nhấn định vị không gian rõ nét từ xa là giải pháp hoàn toàn hợp lý.

Theo đơn vị thiết kế, giải pháp kiến trúc cầu Long Hưng cần sự hài hòa và phải mang tính tiên phong, dẫn dắt, trở thành điểm nhấn thị giác mạnh mẽ, tương xứng với tầm vóc của một “đại lộ” kết nối 2 vùng kinh tế trọng điểm. Do đó, phương án trụ tháp hình Bảo Kiếm là lựa chọn tối ưu.

Phối cảnh cầu Long Hưng với thiết kế hình tượng 2 thanh bảo kiếm “Thái Bình Bảo Kiếm" (Ảnh: ĐVTK).

Hình dáng tháp cầu sắc sảo, vươn thẳng lên bầu trời không chỉ tạo được ấn tượng thị giác mạnh mẽ, khắc phục sự đơn điệu của địa hình bằng phẳng, mà còn thể hiện được sự dứt khoát, mạnh mẽ, những đặc tính cần có của một vùng đất công nghiệp và logistics phát triển trong tương lai.

Cầu Long Hưng được khởi công vào ngày 15/1. Đây là mắt xích chiến lược nối liền đường Vành đai 3 - TPHCM với trục động lực của tỉnh Đồng Nai. Với quy mô mặt cắt ngang lớn và vị thế cửa ngõ của mình, cây cầu chính là biểu tượng quan trọng nhất trên trục giao thông liên vùng này.

Do đó, ý tưởng thiết kế cầu Long Hưng hướng đến hình tượng “Thái Bình Bảo Kiếm”: hai thanh bảo kiếm uy nghi cắm xuống dòng sông, vừa trấn giữ sự bình yên vừa như cột mốc mở đường cho dòng chảy kinh tế luân chuyển không ngừng giữa 2 đầu tàu phát triển.

Theo quy hoạch tổng thể, tuyến cầu và đường dẫn Long Hưng có tổng chiều dài khoảng 9,8km với tổng kinh phí đầu tư gần 11.500 tỷ đồng. Trong đó, phần cầu chính vượt sông Đồng Nai dài khoảng 3,5 km, mặt cắt ngang 36 m, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Tuyến cầu bắt đầu từ phường Long Phước (TP. Hồ Chí Minh), đi qua phường Tam Phước (tỉnh Đồng Nai), kết nối với Quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đồng thời giao cắt với tuyến Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh tại nút giao Gò Công.

Dự án cầu Long Hưng dự kiến hoàn thành vào năm 2028, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và Đồng Nai còn khoảng 10 phút, qua đó, nâng cao năng lực vận tải, tạo điều kiện thuận lợi chp việc kết nối giữa các trung tâm đô thị, khu công nghiệp, khu dịch vụ và các đầu mối giao thông quan trọng của khu vực, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Đồng Nai.