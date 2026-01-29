Hà Nội muốn giãn dân nội đô, di dời 860.000 người: Tái định cư về đâu và cần bao nhiêu vốn?

Theo phương án, người dân thuộc diện giải tỏa, di dời sẽ được bố trí tái định cư theo hướng linh hoạt, gồm tái định cư tại chỗ và bố trí về các khu đô thị mới tại các cực tăng trưởng của Thủ đô. Các khu vực trọng điểm được xác định gồm Đông Anh, Gia Lâm và Hòa Lạc.

UBND TP Hà Nội cho biết, các khu tái định cư tại các cực tăng trưởng này sẽ được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc cao hơn nơi ở cũ, đồng thời gắn với chiến lược tái cấu trúc không gian đô thị theo mô hình đa cực – đa trung tâm.

Việc giãn dân và tái định cư được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 2026–2035, Hà Nội dự kiến di dời khoảng 440.000 người, gồm khoảng 200.000 người tại khu vực sông Hồng, khoảng 200.000 người tại khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận, cùng khoảng 42.000 người tại các tuyến phố trong phạm vi Vành đai 3.

Giai đoạn 2036–2045, thành phố tiếp tục di dời khoảng 420.000 người, trong đó khoảng 26.700 người tại khu phố cổ, khoảng 23.000 người tại khu phố cũ và khoảng 370.000 người tại các khu vực còn lại trong phạm vi Vành đai 3.

Song song với kế hoạch tái định cư, Quy hoạch tổng thể Thủ đô cũng xác định tổng nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn 2026–2045 ước khoảng 64,84 triệu tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 2026–2035 cần khoảng 14,5 triệu tỷ đồng; giai đoạn 2036–2045 cần khoảng 50,34 triệu tỷ đồng. Nguồn lực thực hiện được xác định chủ yếu đến từ khu vực tư nhân và nguồn lực xã hội hóa, kết hợp với đầu tư công cho hạ tầng thiết yếu và các lĩnh vực an sinh.

Theo định hướng quy hoạch, phạm vi tái cấu trúc đô thị tập trung từ Vành đai 3 trở vào, ưu tiên khu vực trong Vành đai 1 và Vành đai 2. Việc tái cấu trúc gắn với bảo tồn các khu vực có giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc trưng như trung tâm chính trị – hành chính Ba Đình, khu vực hồ Gươm và phụ cận, khu phố cổ, phố cũ, hồ Tây và trục cảnh quan hai bên sông Hồng.

Quy hoạch tổng thể đặt mục tiêu xây dựng Thủ đô theo mô hình đô thị xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời lấy chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo trong phát triển đô thị.