Lộ thêm Anh Trai tham gia mùa 2: "Mỹ nam trăm tỷ" visual top đầu Vbiz, lén lút hẹn hò đàn chị trong nghề

Sau những thông tin về dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 bị rò rỉ, mới đây dân mạng lại thêm rần rần về một gương mặt mới sẽ tham gia. Lần này, nhân vật được nhắc đến là một trong những mỹ nam thế hệ mới của màn ảnh Việt, sở hữu visual đúng chuẩn "con nhà người ta".

Theo lời rỉ tai từ "bà hàng xóm", Anh Trai mới này sinh năm 1996, được biết đến từ một chương trình hẹn hò, gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài điển trai và nụ cười toả nắng. Sau cú debut gây thương nhớ ấy, anh chàng nhanh chóng bén duyên với nghệ thuật và được "chọn mặt gửi vàng" ở nhiều dự án phim lớn nhỏ. Gần nhất, anh đảm nhận một vai diễn trong phim điện ảnh trăm tỷ đình đám và nhận được sự quan tâm cực lớn từ truyền thông lẫn công chúng.

Không chỉ nổi bật ở khoản nhan sắc và diễn xuất, nam diễn viên này còn khiến netizen được dịp bàn tán khi vướng nghi vấn hẹn hò với một đàn chị nổi tiếng. Dù cả hai chưa từng một lần lên tiếng xác nhận, nhưng dân tình đã nhiều lần soi ra những "hint" trùng hợp đến đáng ngờ, từ đồ đôi cho tới việc lộ bằng chứng sống chung nhà. Đáng nói hơn, bạn gái tin đồn của anh là một nữ diễn viên đình đám, hơn anh 1 tuổi.

Việc chàng trai này rò rỉ tên trong danh sách cast của Anh Trai Say Hi mùa 2 đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Tuy nhiên nhiều người không quá khó hiểu khi NSX của Anh Trai Say Hi đã phát tín hiệu rõ như ban ngày. Theo đó trong sự kiện kỷ niệm của công ty mới đây, nam diễn viên cũng xuất hiện và tham gia vào các hoạt động chung cùng dàn Anh Trai - Em Xinh.

1 nam diễn viên đóng phim điện ảnh trăm tỷ sẽ tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2

Trước đó, một vài thông tin về các nghệ sĩ tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2 đã được hé lộ. Một số nguồn tin thân cận còn cho rằng mùa 2 này sẽ chơi lớn hơn, táo bạo hơn, và nhất là… 3 rapper đình đám, từng ngồi ghế nóng của Rap Việt được cho là đã xác nhận tham gia mùa 2 Anh Trai Say Hi.

Không rõ ekip "chơi lớn" cỡ nào, nhưng chỉ cần nghe qua dàn hint thì biết mùa này khó lòng mà ngồi yên. Đầu tiên là một anh rapper từng hoạt động ở nước ngoài. Sau khi quyết định về nước, nam rapper gây sốt làng nhạc với loạt bản hit viết cho người yêu cũ. Tiếp theo là rapper gắn liền với Rap Việt. Anh là huấn luyện viên nhiều mùa nhất ở Rap Việt, nổi tiếng bởi những bản rap với câu từ khá ngông, nhưng sau này lại trở nên khá suy trong mỗi lần comeback. Cuối cùng, 1 cái tên đến từ giới rap Hà thành, vừa chất, vừa ngầu, lại vừa... là chồng người ta.

Ngoài ra, 1 nhân tố đặc biệt được cho sẽ tham gia mùa 2.Người này vốn dĩ từng được mời vào một đội hình khác đình đám không kém - Em Xinh Say Hi, nhưng sau cùng lại từ chối lời mời và quyết định "quay xe" tham gia Anh Trai Say Hi.

Nhân vật đang được réo gọi này vốn là một hit-maker đình đám của Vbiz. Cái tên từng khiến giới trẻ nằm lòng qua loạt ca khúc gắn liền với thời thanh xuân, lại còn được biết đến là Á quân một cuộc thi âm nhạc cách đây gần một thập kỷ. Bước ra từ sân khấu ấy, cái tên này không chạy theo số đông mà chọn cách phát triển riêng biệt với những sản phẩm chỉn chu, cá tính và mang dấu ấn sáng tạo rõ nét.

Đáng chú ý, ngôi sao đình đám mới đây còn khiến mạng xã hội dậy sóng khi "đánh úp" tổ chức đám cưới với bạn gái là vũ công. Cặp đôi không phô trương, không PR, chỉ nhẹ nhàng tung loạt ảnh cưới lãng mạn và lời nhắn đầy cảm xúc khiến dân tình vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ.