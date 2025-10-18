Lô Lô Chải được công nhận là làng du lịch tốt nhất thế giới

Ngày 17/10, tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) công bố kết quả Giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025 (Best Tourism Villages 2025).

Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Phùng Linh.

Trong danh sách vinh danh năm nay, thôn Lô Lô Chải , xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang được công nhận là một trong những làng du lịch cộng đồng tiêu biểu toàn cầu, vượt qua hơn 270 hồ sơ đến từ 65 quốc gia.

Giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới là sáng kiến toàn cầu nhằm tôn vinh điểm đến nông thôn xuất sắc trong bảo tồn văn hóa, thiên nhiên, phát triển du lịch bền vững và nâng cao sinh kế cộng đồng.

Danh hiệu được xét chọn theo bộ tiêu chí nghiêm ngặt về quản trị, sáng tạo, bền vững, môi trường và đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Tỉnh Tuyên Quang chú trọng xây dựng Lô Lô Chải trở thành điểm đến du lịch cộng đồng phát triển xanh và bền vững. Ảnh: Phùng Linh.

Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang chú trọng xây dựng Lô Lô Chải trở thành điểm đến du lịch cộng đồng phát triển xanh và bền vững . Địa phương đầu tư hạ tầng gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn kiến trúc truyền thống, đào tạo kỹ năng cho người dân, phát triển sinh kế qua homestay, ẩm thực bản địa, thủ công truyền thống, đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh trên nền tảng số và kết nối tour, tuyến.

Quá trình phát triển Lô Lô Chải nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ tổ chức Helvetas (Thụy Sĩ) thông qua dự án “Du lịch bền vững vì sự phát triển” (ST4SD), trong đó các chuyên gia đã tư vấn, đào tạo và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ ứng cử.

Làng du lịch Lô Lô Chải nhận giải “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025”.

Thành công này không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng địa phương mà còn khẳng định thương hiệu du lịch Tuyên Quang trên bản đồ thế giới.

Trước đó, ngày 13/10, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn cũng được Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vinh danh là “Điểm đến Văn hóa Khu vực Hàng đầu châu Á 2025”. Hai danh hiệu quốc tế liên tiếp góp phần khẳng định hình ảnh Tuyên Quang như một điểm đến du lịch bền vững, giàu bản sắc.

Trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý và nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, đồng thời đẩy mạnh truyền thông quốc tế với thông điệp “Tuyên Quang - miền di sản sống”, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2035, định hướng đến năm 2045.