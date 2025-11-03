Lộ diện nhan sắc và thân thế của Hoa hậu mèo quốc tế Việt Nam 2025

Những cuộc thi mèo đẹp đã không còn xa lạ với người yêu thú cưng nói riêng và cư dân mạng nói chung. Tối ngày 2/11, cuộc thi mèo đẹp quốc tế WCF International Jubilee Cat Show 2025 tại TP.HCM đã khép lại sau 2 ngày tổ chức và tìm ra danh tính “Hoa hậu”.

Đó chú mèo tên Saturday Hayden, thuộc giống mèo Anh lông dài, đến từ Thái Lan của gia đình Sureepat Chaising. Trước niềm vui bất ngờ này chủ nhân chú mèo cho biết không tin vào kết quả vì trước đó mang bé mèo đi thi với nhu cầu học hỏi, nâng cao con giống.

Saturday Hayden chiến thắng “Hoa hậu” mèo quốc tế 2025

“Hiện tại tôi vẫn không tin rằng chú mèo của tôi đã đạt ngôi vị cao nhất năm 2025. Trước khi tham dự show, chúng tôi đã dành nhiều thời gian để chăm sóc, tắm và bay sang Việt Nam để tham dự từ sớm. Đây là một kết quả giúp chúng tôi tiến xa hơn trong con đường nhân giống mèo thuần chủng”, chủ nhân bé mèo Saturday Hayden chia sẻ thêm.

Chủ nhân của Saturday Hayden đã từ Thái Lan sang Việt Nam dự thi

Không chỉ quy tụ những chú mèo đẹp nhất, cuộc thi còn có nhiều gương mặt đặc biệt như chú mèo Naomi - được mệnh danh “xấu nhất thế giới”. Naomi thuộc giống Xiêm cổ Thái Lan với trị giá hơn 400 triệu đồng. Chú mèo nổi tiếng trên MXH với những hình ảnh hài hước, xấu xí thu hút hàng triệu lượt view.

Naomi - chú mèo xấu nhất thế giới

Được biết, cuộc thi mèo đẹp WCF International Jubilee Cat Show 2025 đã diễn ra tại TTTM SC Vivocity (TP.HCM) trong suốt 2 ngày 1 - 2/11. Sự kiện thu hút hơn 120 chú mèo đến từ khắp các quốc gia trên thế giới như Philippines, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam…

Tại đây, các chú mèo sẽ trải qua 4 vòng thi, dưới sự chấm điểm của các giám khảo quốc tế nhằm chọn ra những thí sinh đẹp nhất. Những yếu tố về gương mặt, vóc dáng, cân nặng, sự thân thiện, xã hội hóa… là thang điểm giúp các chú mèo bước vào vòng chung kết và nhận kết quả cao.

Các giám khảo chấm điểm để chọn ra chú mèo đẹp nhất

Đặc biệt, năm nay với sự mở rộng quy mô, cuộc thi đã thu hút nhiều giống mèo quý hiếm trên thế giới như mèo Anh, mèo Bengal, Ragdoll, Maine Coon, Mèo Mỹ lông ngắn, Mèo Cornish Rex, mèo lông xoăn, siberian, selkirk rex,… Các “thí sinh” mèo cũng có giá trị khủng, lên đến hàng trăm triệu đồng.

Anh Nguyễn Xuân Sơn (Ủy viên ban Thường vụ Hội Bảo vệ động vật Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội mèo Việt Nam) cho biết không chỉ tìm ra chú mèo đẹp nhất, cuộc thi mèo đẹp hàng năm luôn mang ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh người nuôi thú cưng và nâng cao phúc lợi động vật. Theo đó, cuộc thi không chỉ là dịp để Việt Nam cọ sát với các đối thủ trong khu vực, mà còn trích lợi nhuận cho các tổ chức chăm sóc chó mèo cơ nhỡ như Vườn mèo lang thang, Sân nhà nhiều chó,…

“Đây đã là năm thứ 5, WCF tại Việt Nam tổ chức cuộc thi hoa hậu mèo cho các thí sinh khắp thế giới. Cuộc thi luôn nhận nhiều sự ủng hộ, vui vẻ từ cộng đồng nuôi mèo quốc tế bởi sự thân thiện, ham học hỏi của các thí sinh trong nước. Tôi tin rằng với sứ mệnh của cuộc thi, chúng tôi sẽ giúp người dân nâng cao hiểu biết hơn về nuôi dưỡng, chăm sóc thú cưng, đồng thời giảm thiểu nạn bắt và giết chó mèo”, anh Sơn chia sẻ thêm.

Một số hình ảnh khác tại cuộc thi:

Các thí sinh đang chờ đến lượt lên bàn giám khảo